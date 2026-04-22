SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen talouspolitiikan totaalinen epäonnistuminen sai sinettinsä kehysriihessä

22.4.2026 22:09:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

-Kehysriihen lopputulema jää valitettavasti näpertelyksi ottaen huomioon hallituksen suuret lupaukset ja että kaikissa hallituksen talouspoliittisissa tavoitteissa suoritus on umpisurkea, jyrähtää kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Orpon hallituksen jäljiltä julkinen talous on jäämässä pysyvästi erittäin raskaasti alijäämäiseksi. Valtiovarainministeriön helmikuussa julkaistussa teknisessä kehyksessä vuosittaisen alijäämään ennustettiin olevan 16 miljardia euroa vuonna 2030. Kehysriihen tiedotustilaisuudessa hallitus paljasti, että alijäämää paisuu vuonna 2030 jo yli 17 miljardiin. Pelkästään vuodesta 2027 vuoteen 2028 menotaso nousee 4,7 miljardia euroa.

-Hallitus on jättämässä jälkeensä historian karmivimman talouspoliittisen perinnön. Alijäämä ennustetaan nousevan jo pahimman koronavuoden tasolle! Kuvaavaa on, että monet hallituksen tänäänkin linjaamat lisämenot ja veronkevennykset työnnetään seuraavan hallituksen syliin. Oikeistohallitus tyhjentää viime töikseen valtion kansan ja jättää laskun seuraavan hallituksen maksettavaksi. Tämä on täysin vastuutonta, paasaa Räsänen.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Perholehto: Hallitukselta vihdoin apua rakennusalalle - miksi SDP:n esitykset eivät kelvanneet aiemmin?22.4.2026 22:48:59 EEST | Tiedote

-On toki arvokas asia, että hallitus on vihdoin huomannut ja huomioinut jo vuosia kestäneen rakennusalan alhon ja pysähtyneen asuntokaupan. Riihen päätöksiin sisältyvät linjaukset korjausrakentamisen tukemisesta sekä mm. ASP-laina-aikojen pidentämisestä ja -enimmäismäärän nostamisesta ovat tervetulleita. Osaan täsmäkeinoista jätetään silti yhä tarttumatta. Todella tärkeää olisi esimerkiksi tukea ensiasunnon ostajia palauttamalla varainsiirtoverovapaus, muistuttaa kansanedustaja Pinja Perholehto.

Kansanedustajien laajan tuen saanut lakialoite ”sarjavalittajista” jätettiin eduskunnassa22.4.2026 14:02:00 EEST | Tiedote

Kansanedustajat Lauri Lyly (sd.), Arto Satonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.) ovat jättäneet lakialoitteen kuntalain 137 §:n muuttamisesta. Lakialoitteen pääasiallisena sisältönä on, että kuntalain 16 luvun mukaista oikeutta tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus rajoitettaisiin päätöksistä, jotka koskevat kunnan ja yksityishenkilön välistä kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, vaihtoa tai vuokrasopimusta. Tällaisesta päätöksestä voisi tehdä valituksen vain lain 137 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen. Lakialoitteen on allekirjoittanut 136 kansanedustajaa.

SDP:n Aki Lindén: Ei ole perusteita laajentaa Kela-kokeilua – rahat ohjattava julkiseen perusterveydenhuoltoon20.4.2026 16:30:25 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén arvostelee hallituksen suunnitelmia jatkaa ja laajentaa yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilua. Hallituksen pitäisi nyt vetää rehelliset johtopäätökset. Kokeilu ei ole saavuttanut tavoitteitaan, eikä sitä tule jatkaa ja laajentaa tilanteessa, jossa samaan aikaan leikataan julkisesta perusterveydenhuollosta, Lindén sanoo.

