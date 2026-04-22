SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen talouspolitiikan totaalinen epäonnistuminen sai sinettinsä kehysriihessä
22.4.2026 22:09:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Kehysriihen lopputulema jää valitettavasti näpertelyksi ottaen huomioon hallituksen suuret lupaukset ja että kaikissa hallituksen talouspoliittisissa tavoitteissa suoritus on umpisurkea, jyrähtää kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Orpon hallituksen jäljiltä julkinen talous on jäämässä pysyvästi erittäin raskaasti alijäämäiseksi. Valtiovarainministeriön helmikuussa julkaistussa teknisessä kehyksessä vuosittaisen alijäämään ennustettiin olevan 16 miljardia euroa vuonna 2030. Kehysriihen tiedotustilaisuudessa hallitus paljasti, että alijäämää paisuu vuonna 2030 jo yli 17 miljardiin. Pelkästään vuodesta 2027 vuoteen 2028 menotaso nousee 4,7 miljardia euroa.
-Hallitus on jättämässä jälkeensä historian karmivimman talouspoliittisen perinnön. Alijäämä ennustetaan nousevan jo pahimman koronavuoden tasolle! Kuvaavaa on, että monet hallituksen tänäänkin linjaamat lisämenot ja veronkevennykset työnnetään seuraavan hallituksen syliin. Oikeistohallitus tyhjentää viime töikseen valtion kansan ja jättää laskun seuraavan hallituksen maksettavaksi. Tämä on täysin vastuutonta, paasaa Räsänen.
Joona Räsänen
Kansanedustaja
Puh: 050 547 5590
joona.rasanen@eduskunta.fi
SDP:n Perholehto: Hallitukselta vihdoin apua rakennusalalle - miksi SDP:n esitykset eivät kelvanneet aiemmin?22.4.2026 22:48:59 EEST | Tiedote
-On toki arvokas asia, että hallitus on vihdoin huomannut ja huomioinut jo vuosia kestäneen rakennusalan alhon ja pysähtyneen asuntokaupan. Riihen päätöksiin sisältyvät linjaukset korjausrakentamisen tukemisesta sekä mm. ASP-laina-aikojen pidentämisestä ja -enimmäismäärän nostamisesta ovat tervetulleita. Osaan täsmäkeinoista jätetään silti yhä tarttumatta. Todella tärkeää olisi esimerkiksi tukea ensiasunnon ostajia palauttamalla varainsiirtoverovapaus, muistuttaa kansanedustaja Pinja Perholehto.
Kansanedustajien laajan tuen saanut lakialoite ”sarjavalittajista” jätettiin eduskunnassa22.4.2026 14:02:00 EEST | Tiedote
Kansanedustajat Lauri Lyly (sd.), Arto Satonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.) ovat jättäneet lakialoitteen kuntalain 137 §:n muuttamisesta. Lakialoitteen pääasiallisena sisältönä on, että kuntalain 16 luvun mukaista oikeutta tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus rajoitettaisiin päätöksistä, jotka koskevat kunnan ja yksityishenkilön välistä kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, vaihtoa tai vuokrasopimusta. Tällaisesta päätöksestä voisi tehdä valituksen vain lain 137 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen. Lakialoitteen on allekirjoittanut 136 kansanedustajaa.
SDP:n Perholehto antaa hallitukselle kolme vinkkiä kehysriiheen21.4.2026 13:49:03 EEST | Tiedote
– Helpottakaa rakennusalan tilannetta tukemalla korjausrakentamista, turvatkaa heikoimmassa asemassa olevien asumistarpeet ja puhaltakaa nyt viimein asuntokauppaan eloa, kehottaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
SDP:n Pia Viitanen: Hallitus on lopullisesti lakannut kantamasta vastuuta Suomen taloudesta20.4.2026 20:27:06 EEST | Tiedote
Viimeinenkin hallituksen talouden tavoite lensi maanantai-iltana romukoppaan, kun valtiovarainministeri Purra totesi, että valtion velkaantuminen ei taitu. Tosin harva siihen on enää uskonutkaan, kun tarkastelee hallituksen tekemää talouspolitiikkaa, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Viitanen toteaa.
SDP:n Aki Lindén: Ei ole perusteita laajentaa Kela-kokeilua – rahat ohjattava julkiseen perusterveydenhuoltoon20.4.2026 16:30:25 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Aki Lindén arvostelee hallituksen suunnitelmia jatkaa ja laajentaa yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilua. Hallituksen pitäisi nyt vetää rehelliset johtopäätökset. Kokeilu ei ole saavuttanut tavoitteitaan, eikä sitä tule jatkaa ja laajentaa tilanteessa, jossa samaan aikaan leikataan julkisesta perusterveydenhuollosta, Lindén sanoo.
