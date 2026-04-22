SDP:n Joona Räsänen: Hallituksen talouspolitiikan totaalinen epäonnistuminen sai sinettinsä kehysriihessä

Kansanedustajien laajan tuen saanut lakialoite ”sarjavalittajista” jätettiin eduskunnassa 22.4.2026 14:02:00 EEST | Tiedote

Kansanedustajat Lauri Lyly (sd.), Arto Satonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.) ovat jättäneet lakialoitteen kuntalain 137 §:n muuttamisesta. Lakialoitteen pääasiallisena sisältönä on, että kuntalain 16 luvun mukaista oikeutta tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus rajoitettaisiin päätöksistä, jotka koskevat kunnan ja yksityishenkilön välistä kiinteistön tai asuinhuoneiston kauppaa, vaihtoa tai vuokrasopimusta. Tällaisesta päätöksestä voisi tehdä valituksen vain lain 137 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen. Lakialoitteen on allekirjoittanut 136 kansanedustajaa.