Kansallinen ohjelma torjuu ihosyöpiä

Säteilyturvakeskuksen (STUK) koordinoima kansallinen ohjelma tavoittelee ultraviolettisäteilyn (UV-säteilyn) aiheuttamien ihosyöpien ehkäisyä ja väestön UV-altistumisen vähentämistä monialaisella yhteistyöllä ja viestinnällä. Lisäksi tavoitteena on ihosyöpien varhaisen toteamisen parantaminen.

Vuonna 2025 järjestettiin viisi ohjelmaa valmistelevaa ja siihen taustatietoa tuottavaa työpajaa, joihin kokoontui laaja joukko asiantuntijoita valtion virastoista, tutkimuslaitoksista, kaupungeista, yhdistyksistä ja liitoista. Työpajojen perusteella muotoutuivat ohjelman tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet.

Toimenpiteissä vahvistetaan erityisesti riskiryhmien (mm. lapset, nuoret, vaaleaihoiset, etelänmatkaajat) aurinkosuojautumista tukevaa viestintää ja opastusta sekä edistetään konkreettisia rakennetun ympäristön ratkaisuja, kuten varjopaikkoja.

Lisäksi kehitetään työpaikkojen käytäntöjä niin, että työntekijät voivat suojautua UV säteilyltä aiempaa paremmin. Samalla vahvistetaan ihmisten valmiutta tunnistaa ihomuutoksia ja hakeutua ajoissa hoitoon sekä tuetaan terveydenhuoltoa ihosyöpien varhaisessa toteamisessa.

Toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisesta vastaavat työryhmät, jotka nimetään vuoden 2026 aikana.

Auringolta suojautuminen on tehokas keino ehkäistä ihosyöpiä

Ihosyöpien ilmaantuvuus Suomessa on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä, ja ne muodostavat merkittävän kansanterveysongelman. Lähes kolmannes Suomessa todetuista syövistä on ihosyöpiä. Yhteensä ihosyöpiä todetaan vuosittain yli 14 000 uutta tapausta. Melanooma on ihosyövistä vakavin ja aiheuttaa eniten kuolemia. Ihosyövät kehittyvät yleensä hitaasti, joten suurin osa tapauksista todetaan iäkkäämmillä henkilöillä. Melanoomia esiintyy kuitenkin myös nuorilla aikuisilla.



UV-säteily on ihosyöpien tärkein riskitekijä, ja jopa yli 90 % ihosyövistä johtuu auringon UV-säteilylle altistumisesta. Tämän vuoksi ihosyöpiä voidaan tehokkaasti ehkäistä suojautumalla auringolta.



”Suomalaisten altistuminen UV-säteilylle on monimuotoinen ilmiö, joka liittyy sekä tietoisesti tehtyihin valintoihin että arjen olosuhteisiin. Altistumista tapahtuu vapaa-ajalla, työssä, matkailussa ja varhaiskasvatuksen sekä koulun ympäristöissä. Vaikka tietoisuus UV-säteilyn terveysriskeistä on keskimäärin hyvä, käyttäytyminen ei aina vastaa tietoa”, kuvailee kansallisen ohjelman projektipäällikkö, erityisasiantuntija Anne Höytö STUKista.



Altistumista on mahdollista vähentää lisäämällä kansalaisten tietoa riskeistä ja opastamalla oikeanlaiseen suojautumiseen. Tärkeää on myös tehdä toimenpiteitä yhteiskunnallisella tasolla, esimerkiksi lisätä varjopaikkoja ulkoilualueille ja muuhun rakennettuun ympäristöön.

”Aurinkosuojautumisen edistäminen on osa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Helppo keino lisätä ihmisten aurinkosuojautumista on lisätä varjopaikkoja erilaisille ulkoilualueille”, kertoo Höytö.

Ohjelmassa halutaan kiinnittää huomiota myös ihosyöpien varhaiseen toteamiseen. Ihosyöpien hoidon ennuste on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa ihosyöpä havaitaan ja hoito päästään aloittamaan.

”Ohjelman toteutus edellyttää laajaa yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, kuntien, terveydenhuollon, työelämän, järjestöjen ja median välillä. Yhteistyö varmistaa, että toimenpiteet ovat kattavia ja vaikuttavia”, toteaa Anne Höytö.

