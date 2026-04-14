Kansallinen ohjelma torjuu ihosyöpiä
23.4.2026 09:38:59 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Ihosyöpään sairastuu Suomessa vuosittain yli 14 000 henkilöä. Suurin osa tapauksista olisi ehkäistävissä tehokkaammalla aurinkosuojautumisella. Vuosina 2026–2030 toteutettava kansallinen ohjelma tehostaa ihosyöpien torjumiseksi tehtävää työtä. Ohjelman sisältö julkaistiin huhtikuussa 2026.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) koordinoima kansallinen ohjelma tavoittelee ultraviolettisäteilyn (UV-säteilyn) aiheuttamien ihosyöpien ehkäisyä ja väestön UV-altistumisen vähentämistä monialaisella yhteistyöllä ja viestinnällä. Lisäksi tavoitteena on ihosyöpien varhaisen toteamisen parantaminen.
Vuonna 2025 järjestettiin viisi ohjelmaa valmistelevaa ja siihen taustatietoa tuottavaa työpajaa, joihin kokoontui laaja joukko asiantuntijoita valtion virastoista, tutkimuslaitoksista, kaupungeista, yhdistyksistä ja liitoista. Työpajojen perusteella muotoutuivat ohjelman tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet.
Toimenpiteissä vahvistetaan erityisesti riskiryhmien (mm. lapset, nuoret, vaaleaihoiset, etelänmatkaajat) aurinkosuojautumista tukevaa viestintää ja opastusta sekä edistetään konkreettisia rakennetun ympäristön ratkaisuja, kuten varjopaikkoja.
Lisäksi kehitetään työpaikkojen käytäntöjä niin, että työntekijät voivat suojautua UV säteilyltä aiempaa paremmin. Samalla vahvistetaan ihmisten valmiutta tunnistaa ihomuutoksia ja hakeutua ajoissa hoitoon sekä tuetaan terveydenhuoltoa ihosyöpien varhaisessa toteamisessa.
Toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisesta vastaavat työryhmät, jotka nimetään vuoden 2026 aikana.
Auringolta suojautuminen on tehokas keino ehkäistä ihosyöpiä
Ihosyöpien ilmaantuvuus Suomessa on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä, ja ne muodostavat merkittävän kansanterveysongelman. Lähes kolmannes Suomessa todetuista syövistä on ihosyöpiä. Yhteensä ihosyöpiä todetaan vuosittain yli 14 000 uutta tapausta. Melanooma on ihosyövistä vakavin ja aiheuttaa eniten kuolemia. Ihosyövät kehittyvät yleensä hitaasti, joten suurin osa tapauksista todetaan iäkkäämmillä henkilöillä. Melanoomia esiintyy kuitenkin myös nuorilla aikuisilla.
UV-säteily on ihosyöpien tärkein riskitekijä, ja jopa yli 90 % ihosyövistä johtuu auringon UV-säteilylle altistumisesta. Tämän vuoksi ihosyöpiä voidaan tehokkaasti ehkäistä suojautumalla auringolta.
”Suomalaisten altistuminen UV-säteilylle on monimuotoinen ilmiö, joka liittyy sekä tietoisesti tehtyihin valintoihin että arjen olosuhteisiin. Altistumista tapahtuu vapaa-ajalla, työssä, matkailussa ja varhaiskasvatuksen sekä koulun ympäristöissä. Vaikka tietoisuus UV-säteilyn terveysriskeistä on keskimäärin hyvä, käyttäytyminen ei aina vastaa tietoa”, kuvailee kansallisen ohjelman projektipäällikkö, erityisasiantuntija Anne Höytö STUKista.
Altistumista on mahdollista vähentää lisäämällä kansalaisten tietoa riskeistä ja opastamalla oikeanlaiseen suojautumiseen. Tärkeää on myös tehdä toimenpiteitä yhteiskunnallisella tasolla, esimerkiksi lisätä varjopaikkoja ulkoilualueille ja muuhun rakennettuun ympäristöön.
”Aurinkosuojautumisen edistäminen on osa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Helppo keino lisätä ihmisten aurinkosuojautumista on lisätä varjopaikkoja erilaisille ulkoilualueille”, kertoo Höytö.
Ohjelmassa halutaan kiinnittää huomiota myös ihosyöpien varhaiseen toteamiseen. Ihosyöpien hoidon ennuste on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa ihosyöpä havaitaan ja hoito päästään aloittamaan.
”Ohjelman toteutus edellyttää laajaa yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, kuntien, terveydenhuollon, työelämän, järjestöjen ja median välillä. Yhteistyö varmistaa, että toimenpiteet ovat kattavia ja vaikuttavia”, toteaa Anne Höytö.
Yhteyshenkilöt
MediapalveluPuh:010 850 4761
Anne HöytöErityisasiantuntijaSäteilyturvakeskusPuh:+358 975 988 305anne.hoyto@stuk.fi
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Spåren av Tjernobyl i svampar avtar långsamt14.4.2026 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
Spåren från Tjernobylolyckan avtar långsamt i Finlands svampar. Tack vare hjälp från svampplockare förra hösten kunde Strålsäkerhetscentralen göra en mer omfattande kartläggning av läget 40 år efter olyckan.
Tshernobylin jäljet näkyvät yhä sienissä14.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuuden jäljet hiipuvat hitaasti sienistä Suomessa. Kiitos sienestäjien viime syksynä tarjoaman avun, Säteilyturvakeskus pystyi entistä kattavammin selvittämään, mikä tilanne on nyt, 40 vuotta onnettomuuden jälkeen.
Jussi Heinonen blir strategi- och utvecklingsdirektör vid Strålsäkerhetscentralen10.4.2026 14:08:05 EEST | Pressmeddelande
Diplomingenjör Jussi Heinonen har utsetts till tillförordnad strategi- och utvecklingsdirektör vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) för den femåriga perioden 1.5.2026–30.4.2031. Heinonen har arbetat vid STUK sedan 2002. De senaste tre åren har han varit chef för strategisk utveckling.
Jussi Heinosesta Säteilyturvakeskuksen strategia- ja kehittämisjohtaja10.4.2026 14:08:05 EEST | Tiedote
Diplomi-insinööri Jussi Heinonen on nimitetty Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräaikaiseksi strategia- ja kehittämisjohtajaksi viisivuotiselle kaudelle 1.5.2026–30.4.2031. Heinonen on työskennellyt STUKissa vuodesta 2002 alkaen. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut strategisen kehittämisen johtajana.
En aning radioaktivt kobolt i Imatras luft9.4.2026 13:40:26 EEST | Pressmeddelande
Strålsäkerhetscentralen upptäckte en liten mängd radioaktivt kobolt i partikelprov som samlades in från Imatras utomhusluft i mars. Halten var så låg att den inte innebar någon risk för människor eller miljön.
