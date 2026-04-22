SDP:n Perholehto: Hallitukselta vihdoin apua rakennusalalle - miksi SDP:n esitykset eivät kelvanneet aiemmin?

-Väistämättä herää myös kysymys, miksi ihmeessä hallitus toimii rakennusalan hyväksi vasta nyt? Entä minkä takia listasta on unohdettu erityisryhmät kuten asuntoja tarvitsevat opiskelijat ja ikääntyvät? kysyy Perholehto.

SDP on esittänyt jo vuosia, että alaa pitää auttaa. Jokaisessa vaihtoehtobudjetissa SDP on esittänyt alalle kohdennettuja kriisitoimia.

-Hallitus on kuitannut perustellut esitykset ylimielisesti turhiksi ja jättänyt rakennusalan yksin. Alan tukeminen ei tarkoita uutta velkaa ja rahan summittaista pumppaamista yhdelle sektorille. SDP esittämät tukitoimet ovat olleet tarkkarajaisia, määräaikaisia ja työllisyyttä ja kansantaloutta tukevia, itsensä takaisin maksavia toimia alalle ja etenkin sen työntekijöille, muistuttaa Perholehto.

-SDP on esittänyt mm. korjausrakentamisen suhdanneluontoista pakettia energiatehokkuutta lisäävien korjaus- ja perusparannusremonttien tukemiseen, ensiasunnon ostajien tukemista veroratkaisuin, jotta asuntokaupan ketjuja saadaan liikkeelle sekä erityisryhmien rakentamisen huomioimista niin, että tuettua rakentamista syntyisi enemmän aikana, jolloin markkinaehtoinen rakentaminen on alamaissa. Hallitus on ollut kuuro näille ehdotuksille, mutta nyt tullut osittain toisiin ajatuksiin.