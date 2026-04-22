Synnytysten määrä kasvoi Tyksissä nopeammin kuin koko maassa
23.4.2026 09:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Synnytysten määrä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa kasvoi kahdessa vuodessa kahdeksan prosenttia, kun koko Suomen syntyvyys nousi alle viisi prosenttia. Kasvavat synnytysmäärät ovat positiivinen ja hieman poikkeava ilmiö aiemmasta väestöennustuksesta alueellamme. Palvelutarpeen normalisoituminen aiempien vuosien tasolle edellyttää panostamista synnyttäjien, vastasyntyneiden sekä lasten ja nuorten hoidon sujuvuuteen.
Kasvu on painottunut erityisesti Varsinais-Suomeen: Vuonna 2025 Tyksissä hoidettiin 3 864 synnytystä ja 3 962 vastasyntynyttä vauvaa. Synnyttäjien keski-ikä on noussut, ja yhä useammalla raskaana olevalla on perussairauksia tai esimerkiksi raskausdiabetes. Myös lapsettomuushoitojen tarve on kasvanut, mikä lisää erikoissairaanhoidon tarvetta.
– Haluamme varmistaa, että jokainen perhe saa turvallista ja yksilöllistä hoitoa myös silloin, kun asiakasmäärät kasvavat. Tämä edellyttää toimivia hoitopolkuja ja henkilöstön riittävyyttä, sanoo Tyks Naisten- ja lastentautien tulosryhmäjohtaja, ylilääkäri Heikki Lukkarinen.
Konkreettisina toimina Tyksissä on selkeytetty synnytyksen ja raskauden hoitopolkuja ja vahvistettu henkilöstön erikoisosaamista niiden parissa. Naisten- ja lastentautien tulosryhmässä on lisätty myös varahenkilöstöä, jotta äkillisiin henkilöstön poissaoloihin ja potilasmäärien vaihteluihin voidaan vastata tarpeen mukaan.
Lasten ja nuorten palveluissa panostetaan varhaiseen tukeen
Syntyvyyden ennustetaan tasaantuvan lähivuosina, mutta Turun seudulla lasten kokonaismäärän arvioidaan pysyvän pitkällä aikavälillä melko vakaana. Tyksissä tämä tarkoittaa pitkäjänteistä palvelujen ja osaamisen kehittämistä perheiden tarpeet edellä.
Lasten ja nuorten palveluissa on havaittu lisääntynyttä mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen tarvetta. Tyks kehittää palveluja yhdessä perusterveydenhuollon kanssa, ja laajentaa jalkautuvaa avopediatriaa, jotta apu olisi mahdollisimman varhaista ja helposti saatavilla.
– Asiakkaiden kokemukset ja hoidon vaikuttavuus ohjaavat palvelujen kehittämistä. Seuraamme hoitoon pääsyä, synnytyskokemuksia ja palautetta, ja kehitämme myös digitaalisia palveluja perheiden tueksi, kertoo Tyks Naisten- ja lastentautien tulosryhmän ylihoitaja Outi Tuominen.
Tyksissä on jo otettu käyttöön useita digihoitopolkuja Terveyskylässä, ja Varha-sovelluksen kautta on käytössä esimerkiksi raskauden keskeytyksen ja leikkauspotilaan hoitopolkuja.
Yhteyshenkilöt
Heikki LukkarinenTulosryhmäjohtaja, ylilääkäri | Tyks Naisten- ja lastentauditVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:02 313 1400heikki.lukkarinen@varha.fi
Outi TuominenTulosryhmäylihoitaja | Tyks Naisten- ja lastentauditVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:0504111494outi.tuominen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
