HONOR 600 -sarja määrittelee uudelleen, mitä keskiluokan ja ylemmän keskiluokan älypuhelimet voivat olla vuonna 2026
23.4.2026 08:42:34 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Älypuhelinten hintojen noustessa kuluttajat vaativat yhä enemmän vastinetta rahoilleen. Lippulaivaluokan ominaisuudet, kuten ammattitasoinen kamera ja tehokas akku, halutaan saada ilman huimaa hintalappua. Tähän kasvavaan kysyntään vastaa tuleva HONOR 600 -sarja.
”HONOR 400-sarjan huima 107 prosentin kasvu Euroopassa oli selkeä viesti kuluttajilta”, sanoo Pekko Honkasalo, PR Manager, HONOR Suomi. ”Markkinoilla on valtava kysyntä laitteille, jotka on suunniteltu luoville käyttäjille, jotka odottavat puhelimeltaan huippuluokan suorituskykyä, kestävää muotoilua ja tehokkaita työkaluja sisällöntuotantoon. HONOR 600 -sarjalla vastaamme tähän kysyntään ja teemme näistä ominaisuuksista saavutettavampia kuin koskaan aiemmin.”
Tekoäly herättää valokuvat henkiin
HONOR 600 -sarjan ytimessä on uusi lähestymistapa mobiililuovuuteen. Uusi älykäs kamerajärjestelmä yhdistää erittäin tarkan yökuvauksen ja ainutlaatuisen AI Kuvasta videoksi 2.0 -ominaisuuden, joka muuttaa yksittäisen valokuvan lyhyeksi, elokuvamaiseksi videoksi suoraan laitteessa. Ominaisuuden avulla voi esimerkiksi herättää vanhan perhekuvan eloon tai muuttaa juhlien ryhmäkuvan dynaamiseksi hetkeksi, joka herättää muistot henkiin. Erillinen tekoälypainike tekee kuvanmuokkauksesta nopeaa ja intuitiivista, mutta jättää samalla tilaa myös manuaalisille säädöille.
Ensiluokkainen muotoilu, saavutettava hinta
HONOR 600 -sarja on pakattu sarjan historian hienostuneimpaan yksirunkoiseen rakenteeseen. Tarkasti muotoiltu, saumaton runko, läpikuultava takapaneeli ja satiininsileä metallikehys luovat laitteen, joka sekä näyttää että tuntuu aidosti premium-luokan tuotteelta.
Värit, hinta ja saatavuus
HONOR 600 -sarjaan kuuluva HONOR 600 Lite (8+128 Gt) saapuu myyntiin 4. toukokuuta 2026. Puhelin on saatavilla kattavasti jälleenmyyjiltä vihreänä (Sprout Green) ja mustana (Black), ja sen suositushinta on 399 euroa.
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
HONOR 600 Lite: Metallirunko ja huippuluokan kestävyys tuovat mielenrauhaa arkeen15.4.2026 13:51:57 EEST | Tiedote
Uusi HONOR 600 Lite tuo keskihintaluokkaan poikkeuksellisen kestävän, alumiinista valmistetun unibody-rakenteen. Sertifioidun pudotuksen- ja puristumiskestävyyden sekä suuren 6 520 mAh:n akun myötä tuloksena on älypuhelin, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja mielenrauhaa vuosiksi eteenpäin. Laatua, jonka tuntee käsissään HONORin itse kehittämästä metallimateriaalista valmistettu runko antaa puhelimelle välittömästi laadukkaan ja jämäkän tuntuman. Vaikka puhelin on rakenteeltaan vankka, se on samalla vaikuttavan ohut (7,34 mm) ja kevyt (noin 180 g), eli täydellinen yhdistelmä kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Suunniteltu kestämään arjen kolhuja Puhelin on suunniteltu kestämään todellisessa elämässä, jossa puhelimet putoavat ja kolhiintuvat vahingossa. Se on läpäissyt sveitsiläisen SGS:n viiden tähden pudotus- ja puristuskestävyystestit ja kestää HONORin laboratorio-olosuhteissa pudotuksen jopa 1,8 metrin korkeudesta. Lisäksi IP66-luokitus takaa suojan pölyltä ja voimakkailta
