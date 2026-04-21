HONOR 600 -sarja määrittelee uudelleen, mitä keskiluokan ja ylemmän keskiluokan älypuhelimet voivat olla vuonna 2026

”HONOR 400-sarjan huima 107 prosentin kasvu Euroopassa oli selkeä viesti kuluttajilta”, sanoo Pekko Honkasalo, PR Manager, HONOR Suomi. ”Markkinoilla on valtava kysyntä laitteille, jotka on suunniteltu luoville käyttäjille, jotka odottavat puhelimeltaan huippuluokan suorituskykyä, kestävää muotoilua ja tehokkaita työkaluja sisällöntuotantoon. HONOR 600 -sarjalla vastaamme tähän kysyntään ja teemme näistä ominaisuuksista saavutettavampia kuin koskaan aiemmin.”

Tekoäly herättää valokuvat henkiin

HONOR 600 -sarjan ytimessä on uusi lähestymistapa mobiililuovuuteen. Uusi älykäs kamerajärjestelmä yhdistää erittäin tarkan yökuvauksen ja ainutlaatuisen AI Kuvasta videoksi 2.0 -ominaisuuden, joka muuttaa yksittäisen valokuvan lyhyeksi, elokuvamaiseksi videoksi suoraan laitteessa. Ominaisuuden avulla voi esimerkiksi herättää vanhan perhekuvan eloon tai muuttaa juhlien ryhmäkuvan dynaamiseksi hetkeksi, joka herättää muistot henkiin. Erillinen tekoälypainike tekee kuvanmuokkauksesta nopeaa ja intuitiivista, mutta jättää samalla tilaa myös manuaalisille säädöille.

Ensiluokkainen muotoilu, saavutettava hinta

HONOR 600 -sarja on pakattu sarjan historian hienostuneimpaan yksirunkoiseen rakenteeseen. Tarkasti muotoiltu, saumaton runko, läpikuultava takapaneeli ja satiininsileä metallikehys luovat laitteen, joka sekä näyttää että tuntuu aidosti premium-luokan tuotteelta.

Värit, hinta ja saatavuus

HONOR 600 -sarjaan kuuluva HONOR 600 Lite (8+128 Gt) saapuu myyntiin 4. toukokuuta 2026. Puhelin on saatavilla kattavasti jälleenmyyjiltä vihreänä (Sprout Green) ja mustana (Black), ja sen suositushinta on 399 euroa.

Lisätiedot:

