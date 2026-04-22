Yrittäjien Pentikäinen: Yrittäjille suuri riihi
23.4.2026 09:01:17 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallitus kertoi keskiviikkoiltana viimeisen kehysriihensä tuloksista. Moni kommentoija luonnehti riihen tuloksia ja merkitystä vähäisiksi. Yrittäjille riihi oli kuitenkin tärkeä. Isoista asioista merkittävin oli odotettu yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus, jonka suuntaviivat hallitus vahvisti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Sen rinnalla moni muukin yrittäjille tärkeä asia eteni. Yrittäjille hyviä linjauksia tehtiin esimerkiksi verotuksessa, rakentamisen vauhdittamisessa ja maksuehtosäätelyn valvonnassa. Myös pitkään odotettu ammattidiesel etenee, joskin turhan hitaasti.
Hallituksen liikkumatila kehysriihessä oli ahdas, koska julkisen talouden tilanne on erittäin huono. Vähäinen liikkumatila kuitenkin käytettiin pk-yritysten näkökulmasta varsin hyvin.
YEL:stä hyviä linjauksia, paljon vielä auki
Yrittäjien eläkelain uudistukseen kohdistui suuria ja ristiriitaisia odotuksia. Lopputulos on ymmärrettävästi kompromissi. Siinä on paljon hyvää, mutta myös ongelmia.
Hallitus arvioi, että YEL-maksu laskee noin 40 prosentilla ja nousee noin viidenneksellä. Lopuilla se pysyy ennallaan. Tähän on uskominen. On hyvä muistaa, että maksut ja verot vaikuttavat yrittäjien käyttäytymiseen, ja aika kertoo lopulta uudistuksen vaikutukset.
Lisäksi on syytä korostaa, että kun yrittäjän eläkemaksu laskee, myös eläke- ja sosiaaliturva heikkenee. Yrittäjä saa perusturvan yläpuolella sosiaaliturvaa maksunsa mukaan. Kun maksu nousee, turva aikanaan paranee. Tosin vakuuttamisvelvollinen pienituloinen ei hyödy maksuistaan, jos jää perusturvan piiriin.
Hyvää on kehitelty valinnanvapausmalli, jota myös Yrittäjät on esittänyt. Yrittäjä voi valita itselleen sopivamman mallin vakuuttaa eläke- ja sosiaaliturvaansa. Vaihtoehtoja ovat nykyinen työtulomalli ja todellisten tulojen malli, jossa eläkemaksu perustuu yrittäjän ansiotuloihin.
Valinnanvapauden lisääminen on lähtökohtaisesti tervetullut muutos, koska yrittäjäkunnan sisällä on suuria eroja. Yrittäjä voi valita sen mallin, joka sopii hänen yrittäjyyteensä.
Valinnanvapautta kuitenkin rajoittaa säännös, jonka mukaan työtulomallin valitsevan työtulon pitää olla vähintään puolet hänen todellisista tuloistaan. Tämä johtaa siihen, että monen – varsinkin enemmän ansaitsevan – yrittäjän maksut nousevat, joillakin merkittävästi.
Hankalaan tilanteeseen joutuvat myös uudet yrittäjät, joiden alennus poistuu, ja toiminimiyrittäjät, jotka voivat joutua maksamaan eläkemaksua myös työntekijöidensä työn arvosta.
YEL:stä on päätetty vasta peruslinjat. Lainvalmistelu ja yksityiskohdat ovat isossa roolissa. On esimerkiksi auki, miten yrittäjien laajalti arvostelemaa eläkeyhtiöiden työtulolaskuria uudistetaan ja miten työtulomallia jatkossa sovelletaan.
Laskuria on luvattu uudistaa, mutta aika näyttää, miten se onnistuu. Siksi YEL:stä on ennenaikaista antaa lopullista arviota. Pöydällä on kuitenkin isojen kysymysten lisäksi hyviä aineksia.
Hallitus piti tärkeät verolinjauksensa
Kehysriihen verolinjaukset olivat varsin hyviä. Hallitus piti kiinni päätöksistään, jotka ovat yrittäjille tärkeitä: listaamattomien yritysten osinkoverotus ei kiristy, ylimpien marginaaliverojen alennuksista pidetään kiinni ja yhteisöveron alennus toteutuu 2027 alusta. Veropolitiikassa ennakoitavuus on yrityksille a ja o. Kun yrittäjä ottaa riskiä ja investoi, pitää olla ennustettava näkymä vuosiksi.
Aiempien linjausten lisäksi yrittäjille tuli muutama hyvä uusi linjaus: Yrittäjävähennys nousee. Se turvaa eri yhtiömuotojen yhdenvertaista kohtelua. Kotitalousvähennys paranee, toivottavasti mahdollisimman pian. Tämä on tärkeää rakentamisen vauhdittamiseksi.
Myönteistä on myös lupaus uudistaa työsuhdeoptioiden verotusta niin, että se vahvistaa kasvuyritysten mahdollisuuksia houkutella osaavia työntekijöitä. Verotuksen ajankohta siirretään työsuhdeoption käyttöhetkestä kohde-etuuden myyntihetkeen listaamattomien yhtiöiden osakkeiden osalta.
Lisäksi suunnattua henkilöstöantia uudistetaan siten, että tytäryhtiöiden palveluksessa olevalle työntekijälle voidaan antaa myös konsernin emoyhtiön osakkeita.
Rakentamisen korjaussarja olisi saanut olla vahvempikin, mutta julkisen talouden niukka liikkumatila ei ole sallinut esimerkiksi varainsiirtoveron alennusta, vaikka sitä olisi tarvittu.
Rakennusalaa tukevat myös tiehankkeet, joista varsin moni kohdistuu Ukrainan sodan takia kärsivään Itä-Suomeen. Valitettavaa on kuitenkin perusväylänpidon rahoituksen pysyvä heikentäminen.
Maksuehtojen valvonta tervetullut
Paljon hyvää on myös norminpurkulistalla. Tärkeä on lupaus maksuehtosäätelyn valvonnasta, josta on linjattu jo budjettiriihessä.
Meillä on kohtuullinen maksuehtosäätely, mutta sitä ei noudateta. Varsinkin isot yritykset käyttävät sumeilematta pienempiään pankkeinaan ja viivyttelevät jopa kuukausia laskujen maksamista. Väitetään, että pitkät maksuajat on sovittu, vaikka ne on saneltu.
Pienen alihankkijan on vaikea riitauttaa asia. Kun maksuehtosäätelyyn tulee valvoja, on edes viranomainen, jolle kaltoin kohdeltu voi ilmoittaa kohtelustaan. Asiaa on ripeästi edistettävä.
Tärkeä on myös pitkään odotettu ammattidiesel, joka on kirjattu hallitusohjelmaan. Säätely on määrä vahvistaa tänä vuonna ja palautukset alkaisivat 2028. Asia on edennyt turhan hitaasti, ja hitaus jatkuu palautusten osalta. Siksi ammattidiesel ei auta Lähi-idän kriisin tuomaan hätään, mutta ajan kanssa sillä on toki vaikutusta.
Velkajarru korostaa kasvun merkitystä
Tiivistäen voi sanoa, että hallitus pystyi kehysriihessä vaikeissa oloissa pk-yritysten kannalta varsin hyvään suoritukseen. Kun maailmalla on myrsky ja epävakautta tulee ovista ja ikkunoista, kotimaisen toimintaympäristön pitäisi olla mahdollisimman ennustettava.
Talouspolitiikan osalta katse kohdistuu nyt tuleviin vaaleihin ja hallitusneuvotteluihin. Velkajarru pakottaa seuraavan hallituksen suuriin sopeutuksiin. Mitä vähemmän on kasvua, sitä enemmän pitää sopeuttaa. Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Siksi on elintärkeää varmistaa, että yrityksillämme on halua, kykyä ja mahdollisuuksia kasvaa.
MIKAEL PENTIKÄINEN
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.
Blogi on julkaistu alun perin täällä: Yrittäjille suuri riihi - Yrittajat.fi
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Yrittäjät kehysriihestä: Pk-yritysten avuksi joukko tärkeitä toimia22.4.2026 22:07:34 EEST | Tiedote
Hallitus linjasi kehysriihessään joukosta toimia kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. "Hallitus on löytänyt vaikeassa taloustilanteessa toimia, joilla on myönteinen vaikutus pk-yrityksiin. On ymmärrettävää, että kysynnän elvyttämistoimia rajoittaa se, että ylimääräistä rahaa ei ole", johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät yrittäjien eläkkeistä: Vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa22.4.2026 22:03:32 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa maksuhelpotuksia mutta myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennyksiä yrittäjien eläkelain (YEL) valinnanvapausmallin myötä. Monille keski- ja suurituloisille yrittäjille uudistus merkitsee eläkemaksujen nousua ja sitä myötä parempaa sosiaaliturvaa. "Linjaus on vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa. Hallitus ansaitsee kuitenkin tunnustuksen siitä, että päätös syntyi. Se vähentää epävarmuutta yrittäjien parissa", puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä kiteyttää.
Yrittäjägallup: Suuret yritykset pidentäneet maksuaikoja – lainvastaiset käytännöt yleistyneet20.4.2026 08:31:00 EEST | Tiedote
Lähes kolmannes pk-yrityksistä ilmoittaa, että sopimuskumppanit ovat pidentäneet maksuaikoja. - Maan tapa on, että suuryritys yksipuolisesti ilmoittaa pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin. Pk-yritykset ovat ahtaalla ja hallituksen on osoitettava maksuehtolain valvontaan resursseja kehysriihessä, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Yrittäjien Pentikäinen: YEL-uudistuksessa hyvää ja huonoa19.4.2026 15:54:13 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa helpotuksia Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistukseen kaavaillun "valinnanvapausmallin" myötä, monille keski- ja suurituloisille on luvassa maksujen korotuksia. On hyvä, että osingot pidetään sivussa YEL-järjestelmästä. Esityksessä jää epäselväksi, mikä on yrittäjien moittimien eläkeyhtiöiden työtulolaskureiden rooli tulevaisuudessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloustilanne koheni hieman – Lähi-itä sumentaa tulevaa18.4.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne kohentui hieman maalis-huhtikuussa, mutta näkymät tulevasta ovat heikentyneet, osoittaa tuore Yrittäjägallup. - Lähi-idän sota, Trumpin sekavat puheet, energian hinnan nousu ja korkopolitiikan epäselvyys vaikuttavat pk-yritysten näkymiin, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
