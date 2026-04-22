Kylmenevä sää hidastaa vesistöjen vedenkorkeuksien nousua
23.4.2026 09:06:45 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Loppuviikolle ennustettu kylmenevä sää hidastaa lumen sulamista, ja vesistöjen vedenkorkeuksien nousu hidastuu. Jokivesistöjen jäät ovat heikkoja ja sulavat useassa paikassa todennäköisesti paikoilleen.
Edeltävän viikon aikana vesistöjen vedenkorkeudet ovat kääntyneet nousuun koko Lapin alueella. Vesistöjen vedenkorkeuksien nousun ennustetaan hidastuvan viilenevän sään vuoksi ja paikoitellen kääntyvän laskuun huhtikuun lopun aikana. Vedenkorkeuksien nousu jatkuu toukokuun alussa sään lämmetessä ja tulvahuippuja on odotettavissa toukokuun puolivälin tuntumassa.
Tulvavirtaamat ovat ennusteissa jäämässä keskimääräistä pienemmäksi, koska lunta on tavanomaista vähemmän ja lumen sulaminen ajoittuu pitkälle aikavälille. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat kuitenkin vielä merkittävästi siihen, millaisena tulvat lopulta toteutuvat. Nopea sään lämpeneminen ja runsaat vesisateet kasvattavat tulvia.
Tornionjoen alaosalla ja Ounasjoella jäät ovat monin paikoin liikkuneet. Muillakin vesistöillä on jo sulapaikkoja. Aurinkoinen ja lämmin sää sekä vesistöjen virtaamien kasvu ovat heikentäneet jokien jääkansia ja jäät todennäköisesti sulavat useassa vesistössä paikoilleen. Liikkeelle lähteneet jäät ovat olleet heikkoja, minkä vuoksi jääpatoja ei ole syntynyt.
Auringon paiste ja jään alla virtaava vesi heikentävät jääkantta nopeasti, ja paksultakin vaikuttava jää voi pettää kulkijan alta. Kevätjäillä liikkumisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä varustauduttava asianmukaisin varustein.
Tulvatilannehavaintoja voi ilmoittaa vesi.fi-palvelussa
Tiesitkö, että voit ilmoittaa tulvatilanteeseen liittyviä kansalaishavaintoja vesi.fi-palvelussa? Voit ilmoittaa havaintojasi mm. tulvatilanteeseen, lumen syvyyteen, jään paksuuteen tai poikkeukselliseen vedenkorkeuteen liittyen. Linkki vesi.fi-palvelun Omiin havaintoihin. Havaintotiedot auttavat mm. viranomaisia muodostamaan kattavampaa tilannekuvaa alueelta.
Tulvatilanteisiin kannattaa varautua
Riippumatta siitä, tuleeko kevään tulvasta suuri vai pieni, kiinteistöjen omistajien on syytä seurata tulvatilanteen kehittymistä ja varautua oman kiinteistön osalta mahdolliseen tulvatilanteeseen. Varautumisessa kannattaa ottaa huomioon, että tulva voi aiheutua myös jääpadosta. Jääpatoja voi muodostua ennalta arvaamattomiin paikkoihin, ja tulvavesi voi levitä nopeasti sekä tavanomaisesta poikkeavasti. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Ennen tulvia on syytä siirtää pois alavilta rannoilta veneet ja muut irtaimet rakenteet. Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesi.fi-palvelussa.
Seuraava viranomaisten tulvakokous on 4.5.2026, jonka jälkeen julkaistaan tulvatiedote.
Yhteyshenkilöt
Suomen ympäristökeskus, tutkija Harri Myllyniemi (tulvaennusteet), puh. 0295 251 439, etunimi.sukunimi@syke.fi
Lapin elinvoimakeskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
