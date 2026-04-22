Keskuskauppakamari: Yhteisöverokannan alentaminen hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä – verokannan alennus voi aloittaa hyvän kierteen

23.4.2026 08:59:25 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

Opposition kritisoiman yhteisöveron alentaminen hyödyttää ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Vaikka yhteisöverokannan alennus hyödyttää myös suuryrityksiä, on verokannan alentamisen suhteellinen vaikutus suurempi pienille ja keskisuurille yrityksille. ”Yhteisöveron alentaminen tukee nimenomaan pk-yritysten kasvumahdollisuuksia ja kauan odotettu hyvän kierre voi alkaa verokannan alennuksen myötä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari

Kauppakamarien huhtikuussa tekemän kyselyn mukaan yhteisöveron koetaan haittaavan kasvua selvästi useammin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kuin suurissa. Mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä haitallisempi yhteisövero on sen toiminnalle.

”Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteisöverokannan alentaminen tukee nimenomaan pk-yritysten kasvumahdollisuuksia”, sanoo Viitala.

Vuonna 2024 yhteisöverotuotot olivat noin seitsemän miljardia euroa. Näistä 56 prosenttia, noin 3,9 miljardia euroa, kertyi vähintään 250 henkeä työllistäviltä suuryrityksiltä. Loput eli reilut kolme miljardia euroa, maksoivat pienet ja keskisuuret yritykset.

”Hallituksen päätöstä alentaa yhteisöveroa on kritisoitu tehottomaksi kasvutoimeksi, mutta keskustelussa on suurilta osin sivuutettu sen merkitys pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä näkökulma on kuitenkin puutteellinen. Suuryritykset toimivat kansainvälisesti ja maksavat veroja useaan maahan. Sen sijaan pk-yritykset maksavat veronsa pääosin Suomeen, jolloin yhteisöverokannan alennuksen suhteellinen merkitys on niille selvästi suurempi”, Viitala sanoo.

Keskuskauppakamari myös muistuttaa, että yhteisöveron alentaminen astuu voimaan vasta vuonna 2027, joten sen vaikutusta julkiseen talouteen ei vielä ole nähtävissä.

”Yhteisöveron kevennys on kokonaisuutena varsin pieni osa Suomen bruttokansantuotetta, mutta vaikutus yritysten investointi- ja kasvuhalukkuuteen voi olla merkittävä. Pienikin parannus kannattavuuteen voi pk-yrityksissä ratkaista, uskalletaanko investoida, palkata tai laajentaa toimintaa. Tämä voisi olla ratkaisevaa hyvän kierteen syntymisen kannalta”, Viitala toteaa.

Keskuskauppakamari: Korkeakouluille annettava selkeä kasvuvastuu – rahoitus sidottava työllistymiseen ja innovaatioihin

