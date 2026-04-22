Näin liikenne sujuu vappuna – Kaivopuistoa kiertävä reitti muutetaan yksisuuntaiseksi vappupäivänä
23.4.2026 09:48:31 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Vappuaattona moottoriajoneuvoliikenne on kielletty Esplanadeilla ja niiden sivukaduilla klo 14–20 Havis Amandan lakituksen takia.
Havis Amandan lakitukseen odotetaan kymmeniätuhansia juhlijoita vappuaattona. Mantan perinteinen lakitus on noin klo 18. Lakitusta voi katsoa Esplanadin puistoon asennettavilta näytöiltä sekä eri medioiden livelähetyksistä. Tänä vuonna Mantan lakittaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY.
Paikan päälle kannattaa saapua julkista liikennettä käyttäen.
Rajoitukset liikenteeseen on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä kaupungin turvallisuusasiantuntijoiden, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.
Kaivopuiston rantareitti yksisuuntainen 1. toukokuuta
Tänä vuonna meren rantaa kiertävä reitti Olympiaterminaalilta Kaivopuiston suuntaan muutetaan yksisuuntaiseksi vappupäiväksi klo 6–17. Yksisuuntainen osuus kulkee Ehrenströmintietä, Merisatamanrantaa ja Eiranrantaa liikenneympyrään asti.
Vastaavasti Puistokatu muutetaan yksisuuntaiseksi kohti Olympiaterminaalia ja Laivasillankatua. Isolla puistotie on suljettuna vappupäivänä moottoriajoneuvoilta.
Joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi ja pelastuslaitoksen toiminnan helpottamiseksi kadunvarsipysäköintiä rajoitetaan Ludviginkadulla, Tehtaankadulla, Laivurinkadulla ja Eiranrannassa.
Muutokset vapun liikenteestä:
- Esplanadit ja sivukadut on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä 30.4. klo 14–20. Alueella on pysäköintikielto.
- Tehtaankadulla, Eiranrannassa ja Laivurinkadulla on pysäköinti kiellettyä 30.4.–1.5. Kielto koskee koko Tehtaankatua ja toteutetaan siirtokehotuksilla. Laivurinkadun osalta kielto koskee väliä Tehtaankatu – Merikatu. Eiranrannassa kielto koskee väliä Telakkakatu – Hernesaarenranta.
- Ludviginkadulla on pysäköinti kiellettyä 30.4. pelastuslaitoksen toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.
- Raitioliikenne ei kulje Kauppatorille 30.4. klo 14–20. Raitioliikenne kulkee normaalisti Aleksanterinkadulla ja Snellmaninkadulla. Tarkemmat tiedot joukkoliikenteen vappuaikatauluista löytyvät osoitteesta hsl.fi.
- Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n Wappukulkue vaikuttaa liikenteeseen 30.4. klo 16–16.30. Kulkueen reitti on Eteläinen Rautatiekatu – Arkadiankatu – Mannerheimintie – Eteläesplanadi – Havis Amanda.
Ajo satamiin vappuaattona 30. huhtikuuta
Ajoyhteys Katajanokan terminaaliin on Pohjoisrannan ja Kanavakadun kautta.
Olympiaterminaaliin voi ajaa esimerkiksi Tehtaankadun ja Laivasillankadun kautta. Raskaan liikenteen tulee ajaa Olympiaterminaaliin ennen kuin liikennerajoitukset alkavat.
Yhteyshenkilöt
tapahtumaturvallisuuskoordinaattori
Björn Åkerblom
p. 0400 800 066
tuotantopäällikkö Mika Honkasalo (liikennejärjestelyjen toteutus)
rakentamispalveluliikelaitos Stara
p. 09 310 78530
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n wappukulkue:
Netta Jokinen
p. 044 974 5353
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
