Kutsu: Opiskelijoiden projekteista syntyy patentteja ja startupeja – tuotekehityskurssin loppugaala esittelee ratkaisut aitoihin haasteisiin

23.4.2026 09:45:00 EEST | Aalto-yliopisto | Kutsu

Aalto-yliopiston huippusuositulla tuotekehityskurssilla opiskelijat kehittävät luovia ratkaisuja yritysten antamiin aitoihin haasteisiin. Jo 30 vuoden ajan järjestetyllä kurssilla kehitetyistä prototyypeistä on syntynyt myös lukuisia patentteja ja startupeja. Tänä vuonna opiskelijat kehittivät ratkaisuja muun muassa teho-osastoille, laivojen ohjaamoihin ja rakennustyömaille.

Paavo Miettinen esittelee opiskelijoiden HUSin teho-osastoille kehittämän älykkään virtsanerityksen seurannan mittausratkaisun prototyyppiä. Design Factory / Aalto-yliopisto

Tervetuloa Aalto-yliopiston tuotekehityskurssin lopputöitä esittelevään Product Design Galaan Otaniemeen 8. toukokuuta kello 9–17. Tämän vuoden tuotekehityshaasteet ovat esittäneet muun muassa Kone, HUS, ABB, Wärtsilä, Saab, Espoon kaupunki sekä lukuisat muut yritykset ja yhteisöt – ja monet ratkaisut ovat paitsi huikeita oppimiskokemuksia, myös aidosti käyttökelpoisia tuotteita.

Jo 30. kertaa järjestetyllä Product Development Project (PDP) -kurssilla tekniikan, kauppatieteiden ja muotoilun opiskelijat pääsevät työskentelemään monialaisissa ja kansainvälisissä tiimeissä aitojen yrityshaasteiden parissa. Tiimeillä on aikaa kahdeksan kuukautta ja käytössään 10 000 euron budjetti.

Kurssin opetus perustuu ongelmalähtöiseen oppimiseen, ja kokemuksista arvokkaimpiin kuuluvat paitsi tiimityöskentely, myös gaalassa esiteltävien prototyyppien tuottaminen. Lopputulokset vakuuttavat, sanoo Aalto-yliopiston tuotekehitysyhteisö Design Factoryn vetäjä, tuotekehityksen professori Tua Björklund.

”Opiskelijatiimit tuovat uusia näkökulmia haasteisiin ja saavat vapauden kokeilla ja epäonnistua. Tulokset puhuvat puolestaan – esimerkiksi viime vuoden kurssilla tehtiin useita patenttihakemuksia, ja monet opiskelijoiden ratkaisuista päätyvätkin tuotantoon ja myyntiin asti”, Björklund mainitsee.

Esiteltävien projektien joukossa on tänä vuonna muun muassa:

  • Älykkäämmän virtsanerityksen seurannan mahdollistava, hoitajien aikaa säästävä mittausratkaisu teho-osastoille (HUS)
  • Tekoälyä hyödyntävä, nopeaa päätöksentekoa tukeva käyttöjärjestelmä energiatehokkaaseen ja turvalliseen laivojen ohjaukseen (Wärtsilä)
  • Rakennustyömaiden logistiikkaa automatisoiva älykäs kuljetusratkaisu, joka vähentää raskasta manuaalityötä ja tekee hissiasennuksista nopeampia, ergonomisempia ja turvallisempia (KONE)
  • Hajautettua ilmapuolustusta tehostava puolimobiili laukaisujärjestelmä, joka mahdollistaa nopean reagoinnin drooniuhkiin (Saab)
  • Tylsät työmaaparakit monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi työtiloiksi uudistava  ratkaisu (Carboculture)
  • Leikkipuistoihin uutta vauhtia ja elämyksellisyyttä tuova vapaasti pyörivä keinu (Lappset)

Lisätietoa näistä ja muista projekteista: PDP Gala 2026 | PdP – Aalto University

Tapahtumatiedot:

Perjantaina 8.5.2026 klo 9.00–17.00

Aalto Design Factory, Puumiehenkuja 5 A, Otaniemi, Espoo

Tapahtuma on kaikille avoin.

Aalto Design Factory

Aalto Design Factory on tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisalusta, joka yhdistää eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja teollisuuden. Design Factoryn erilaiset kurssit, kehitysmenetelmät ja prototypoinnin tuki luovat matalan kynnyksen yhteiskehittämisympäristön, jossa rikotaan perinteisiä hierarkioita ja organisaatiorajoja. Konsepti on kasvanut Aallossa syntyneestä kärkihankkeesta liki 40 Design Factoryn kansainvälinen verkostoksi, joka vaikuttaa tuotekehityksen korkeakoulutukseen maailmanlaajuisesti.

Yhteyshenkilöt

Tua Björklund
Professori, johtaja, Aalto Design Factory
tua.bjorklund@aalto.fi
+358 50 511 3182

Anna Kuukka
Viestintäkoordinaattori, Aalto Design Factory
anna.kuukka@aalto.fi
+358 50 537 2664

Kuvassa henkilö esittelee älykkään virtsanerityksen seurannan mittausprototyyppiä sängyn vieressä yleisölle.
Paavo Miettinen esittelee opiskelijoiden HUSin teho-osastoille kehittämän älykkään virtsanerityksen seurannan mittausratkaisun prototyyppiä.
Design Factory / Aalto-yliopisto
Kuva juhlasta, jossa ihmiset juhlivat "30th anniversary PdP Gala 2026" -tekstin alla. Päivämäärä ja paikka: 8. toukokuuta 2026, Aalto Design Factory.
Kutsujuliste jo 30. kerran järjestetyn tuotekehityskurssin loppugaalaan 8. toukokuuta.
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. 

