Kutsu: Opiskelijoiden projekteista syntyy patentteja ja startupeja – tuotekehityskurssin loppugaala esittelee ratkaisut aitoihin haasteisiin

Tervetuloa Aalto-yliopiston tuotekehityskurssin lopputöitä esittelevään Product Design Galaan Otaniemeen 8. toukokuuta kello 9–17. Tämän vuoden tuotekehityshaasteet ovat esittäneet muun muassa Kone, HUS, ABB, Wärtsilä, Saab, Espoon kaupunki sekä lukuisat muut yritykset ja yhteisöt – ja monet ratkaisut ovat paitsi huikeita oppimiskokemuksia, myös aidosti käyttökelpoisia tuotteita.

Jo 30. kertaa järjestetyllä Product Development Project (PDP) -kurssilla tekniikan, kauppatieteiden ja muotoilun opiskelijat pääsevät työskentelemään monialaisissa ja kansainvälisissä tiimeissä aitojen yrityshaasteiden parissa. Tiimeillä on aikaa kahdeksan kuukautta ja käytössään 10 000 euron budjetti.

Kurssin opetus perustuu ongelmalähtöiseen oppimiseen, ja kokemuksista arvokkaimpiin kuuluvat paitsi tiimityöskentely, myös gaalassa esiteltävien prototyyppien tuottaminen. Lopputulokset vakuuttavat, sanoo Aalto-yliopiston tuotekehitysyhteisö Design Factoryn vetäjä, tuotekehityksen professori Tua Björklund.

”Opiskelijatiimit tuovat uusia näkökulmia haasteisiin ja saavat vapauden kokeilla ja epäonnistua. Tulokset puhuvat puolestaan – esimerkiksi viime vuoden kurssilla tehtiin useita patenttihakemuksia, ja monet opiskelijoiden ratkaisuista päätyvätkin tuotantoon ja myyntiin asti”, Björklund mainitsee.

Esiteltävien projektien joukossa on tänä vuonna muun muassa:

Älykkäämmän virtsanerityksen seurannan mahdollistava, hoitajien aikaa säästävä mittausratkaisu teho-osastoille (HUS)

Tekoälyä hyödyntävä, nopeaa päätöksentekoa tukeva käyttöjärjestelmä energiatehokkaaseen ja turvalliseen laivojen ohjaukseen (Wärtsilä)

Rakennustyömaiden logistiikkaa automatisoiva älykäs kuljetusratkaisu, joka vähentää raskasta manuaalityötä ja tekee hissiasennuksista nopeampia, ergonomisempia ja turvallisempia (KONE)

Hajautettua ilmapuolustusta tehostava puolimobiili laukaisujärjestelmä, joka mahdollistaa nopean reagoinnin drooniuhkiin (Saab)

Tylsät työmaaparakit monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi työtiloiksi uudistava ratkaisu (Carboculture)

Leikkipuistoihin uutta vauhtia ja elämyksellisyyttä tuova vapaasti pyörivä keinu (Lappset)

Lisätietoa näistä ja muista projekteista: PDP Gala 2026 | PdP – Aalto University

Tapahtumatiedot:

Perjantaina 8.5.2026 klo 9.00–17.00



Aalto Design Factory, Puumiehenkuja 5 A, Otaniemi, Espoo

Tapahtuma on kaikille avoin.

Aalto Design Factory

Aalto Design Factory on tuotekehityksen tutkimus- ja oppimisalusta, joka yhdistää eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja teollisuuden. Design Factoryn erilaiset kurssit, kehitysmenetelmät ja prototypoinnin tuki luovat matalan kynnyksen yhteiskehittämisympäristön, jossa rikotaan perinteisiä hierarkioita ja organisaatiorajoja. Konsepti on kasvanut Aallossa syntyneestä kärkihankkeesta liki 40 Design Factoryn kansainvälinen verkostoksi, joka vaikuttaa tuotekehityksen korkeakoulutukseen maailmanlaajuisesti.

Aalto Design Factory | Love for Business, Design and Engineering