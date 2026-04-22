Geriatrian palvelut yhdistyvät toukokuun alussa – tavoitteena sujuvampi hoito
23.4.2026 09:17:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kokoaa geriatrian erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työntekijöiden osaamisen yhteiseen yksikköön 1.5.2026 alkaen.
Muutoksen tavoitteena on tehdä erityisesti muistisairauksien ja muiden geriatristen potilaiden hoidosta entistä sujuvampaa ja yhtenäisempää sekä purkaa eri tasoilla tehtyä toiminnan päällekkäisyyttä. Samalla pyritään varmistamaan Keski-Suomen hyvinvointialueella oleville muistisairautta sairastaville ja muille geriatrisille potilaille yhdenmukaiset hoitopolut. Ammattilaisten näkökulmasta muutos vahvistaa ammattilaisten geriatrista osaamista sekä alan vetovoimaa.
-Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eri ammattilaiset voivat jatkossa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä keskenään ja suunnitella potilaiden hoitoa kokonaisuutena juuri heidän tarpeistaan lähtien. Tavoitteena on, että potilaiden hoito on oikea-aikaista, laadukasta ja mahdollisimman vaivatonta sekä potilaalle itselleen että hänen läheisilleen, toteaa geriatrian ylilääkäri Hanna Pajulammi.
Moni asia säilyy ennallaan
Muistihoitajat jatkavat työtään kuten tähänkin asti omissa toimipisteissään eri puolilla Keski-Suomen hyvinvointialuetta.
-Muistihoitajalle hakeutumisen käytännöt eivät myöskään muutu, ja paikalliset palvelut säilyvät kuten tähänkin saakka, lähellä potilaita. Myös muistikoordinaattoritoiminta jatkuu maksuttomana palveluna, Hanna Pajulammi kertoo.
Mitä muutos tarkoittaa asiakkaille?
Toimintatavan muutos ei edellytä asiakkailta tai potilailta toimenpiteitä, vaan potilaiden hoito jatkuu normaalisti. Joidenkin potilaiden jatkohoitosuunnitelma saattaa jatkossa tarkentua tai muuttua ja näissä tilanteissa ammattilaiset ovat potilaihin erikseen yhteydessä.
Lääkäri- ja hoitajakäynneistä peritään jatkossa erikoissairaanhoidon asiakasmaksu.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Hanna Pajulammi, geriatrian ylilääkäri, puh. 050 312 7063, hanna.pajulammi@hyvaks.fi
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
