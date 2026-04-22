Pia Lohikoski: Kehysriihen leikkaukset nähdään jälleen peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen arjessa

Hallitus ei perunut aiemmin päättämäänsä yhteisöveron alennusta, joka maksaa julkiselle sektorille lähes miljardin euroa vuodessa. Samaan aikaan hallitus jatkaa leikkauksia palveluista, koulutuksesta ja ennaltaehkäisevästä työstä.

– Hallitus päätti jälleen laittaa suuryritysten edut lasten, nuorten ja tavallisten ihmisten arjen edelle. Suuryritysten vappumiljardi tulee valumaan pitkälti ulkomaisille osakkeenomistajille. Tämä on kestämätöntä talouspolitiikkaa, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan erityisen huolestuttavaa on, että hallitus kohdistaa jälleen uusia leikkauksia kuntiin, mikä uhkaa suoraan koulutuksen laatua.

– Kunnilta leikataan jälleen, mikä tarkoittaa käytännössä vähemmän resursseja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Myöskään opintotuen lainapainotteisuuteen ei saatu ratkaisua. On todella huolestuttavaa, että osa nuorista velkaantuu jo oppivelvollisina.

Vaikka kehysriihessä esitettiin joitakin pieniä toimia rakennusalalle ja nuorten työllistymiseen, Lohikosken mukaan ne eivät vastaa Suomen talouden ja työllisyyden vakaviin ongelmiin.

– Pienet valonpilkahdukset eivät riitä, kun kokonaisuus on näin heikko. Nämä toimet ovat täysin riittämättömiä elvyttämään taloutta tai poistamaan suurtyöttömyyttä. Samaan aikaan hallitus näyttää iloitsevan turpeen kunnianpalautuksesta ja kompostitarkastajien lakkauttamisesta. Näilläkö oikeisto todella aikoo saada Suomen nousuun, Lohikoski sanoo.