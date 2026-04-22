Työuraeläkehakemukset voimakkaassa kasvussa
23.4.2026 09:48:38 EEST | Varma | Tiedote
Varmaan tuli vuonna 2025 noin 46 prosenttia edellisvuotta enemmän työuraeläkehakemuksia. Hakemusmäärä oli 211. Kasvu on jatkunut alkuvuonna.
Varmaan tulleiden työuraeläkehakemusten määrä kasvoi voimakkaasti vuonna 2025. Hakemuksia saimme 211, joka on noin 46 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakijoista 91 prosenttia oli miehiä.
Kasvu on jatkunut myös tänä vuonna. Tammi–maaliskuussa 2026 saimme hakemuksia noin 57 prosenttia enemmän kuin vuoden 2025 vastaavana ajanjaksona.
– Työuraeläkkeen suosion takana on tietoisuuden lisääntyminen tästä eläkemuodosta niin työnantajien kuin työntekijöiden keskuudessa sekä työuraeläkkeellä oloajan pidentyminen ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista eläkeiän noustessa. Myös taantuma ja irtisanomiset vaikuttavat, kun moni ikääntynyt teollisuudessa työtä tekevä näkee työuraeläkkeen vaihtoehtona uhkaavalle työttömyydelle, ylilääkäri Jan Schugk arvioi.
Työuraeläke on tarkoitettu raskasta ja kuluttavaa työtä pitkään tehneille
Vuonna 2025 myönsimme työuraeläkkeen 121 hakijalle, joista 114 oli miehiä.
Työuraeläkkeen voi saada 63-vuotiaana, jos on tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä vähintään 38 vuotta ja työkyky on pysyvästi heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Työuraeläkkeestä voi hakea ennakkopäätöstä vielä työssä ollessa.
– Tyypillinen työuraeläkkeen saaja on työskennellyt rakennus-, korjaus-, asennus- tai valmistustyössä. Muita yleisiä ammatteja ovat kuljettaja, koneenkäyttäjä, prosessi- tai varastotyöntekijä, palvelujohtaja Sanna Salminen kertoo.
Työuraeläkkeen määrä on eläkkeelle siirtymiseen mennessä kertynyt eläke.
Varmasta saa työuraeläkettä tällä hetkellä 137 henkilöä. Saajista 93 prosenttia on miehiä. Kaiken kaikkiaan työuraeläkettä saa Suomessa noin 400 henkilöä.
Työuraeläke tuli mahdolliseksi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 975 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2025 lopussa 68,3 miljardia euroa.
