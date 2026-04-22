Uhanalainen riekko kärsii varhaisesta keväästä ja suo-ojituksista
24.4.2026 11:00:00 EEST | Hiilipörssi Oy | Tiedote
Riekko, uhanalainen suolintu, kärsii varhaisesta keväästä. Lämpö sulatti lumet, jolloin valkoinen, talvipukuinen lintu päätyy tummasta maasta petojen saaliiksi. Lisäksi lajin elinympäristöt ovat vähentyneet laajojen suo-ojitusten vuoksi.
Poikkeuksellisen lämpimänä alkanut kevät kurittaa suolintua, riekkoa. Linnun väritys on epätahdissa luonnon kanssa. Tänä keväänä riekko ei ole ehtinyt vaihtaa valkoista talvipukuaan, kun vähälumisen talven lumet ovat jo sulaneet. Valkoinen lintu erottuu tummaksi muuttuneesta suomaisemasta ja joutuu helposti petojen saaliiksi.
– Kun kävin huhtikuun alussa Etelä-Pohjanmaalla Kauhanevan kansallispuistossa, löysin mättäältä valkoisia riekon höyheniä. Kanahaukka oli napannut linnun, kertoo FT Heikki Susiluoma. Hän on Hiilipörssi Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut suonkulkija.
Samanlaisen havainnon valkoisesta linnusta liian varhain tummaksi muuttuneelta suolta teki Hiilipörssi Oy:n tieteellinen asiantuntija, FT Risto Sulkava Kainuusta, missä hän oli tarkastamassa Puolangan Teerinevan ennallistamisen onnistumista.
Syynä lintujen ja luonnon epätahtiin on ilmaston lämpeneminen, jonka vuoksi kylmempään ja pidempään lumitalveen sopeutuneet riekot ja muut pohjoiset lajit eivät ennätä sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön.
Aiemmin koko Suomessa yleinen soiden metsäkanalintu on harvinaistanut myös toisella tavalla. Tämä johtuu siitä, että puolet Suomen soista on ojitettu ja useissa Etelä-Suomen kunnissa yli 90 prosenttia.
Riekon elinympäristöt, vaivaiskoivua kasvavat varvikkosuot ovat kasvaneet umpeen metsittymällä.
Riekko on nykyisin Suomessa vaarantunut laji.
Ennallistetun suon lähellä olevat poikaset löytävät suon nopeasti
Riekolle toivoa on paremmasta, kun suo ennallistetaan.
Risto Sulkava huomasi, että riekko oli palannut Kainuussa Puolangan Teerisuolle vain vuosi sen jälkeen, kun suo ennallistettiin vuonna 2025.
– Jos ennallistetun suon ympäristössä on säilynyt riekkoja, niiden poikaset löytävät nopeasti sopivaksi muuttuneeseen elinympäristöön, Sulkava sanoo.
Erityisiä ennallistamismahdollisuuksia miljoonalla hehtaarilla
Ennallistuksessa ojitetulta suolta poistetaan sinne kasvaneet puut ja ojat tukitaan kaivinkoneella, jolloin vesi nousee. Erityisen sopivia ennallistettavia ovat karut suot, joilla ojitus ei ole merkittävästi edistänyt metsänkasvua. Näitäkin Suomessa on noin miljoona hehtaaria.
Riekon paluu on esimerkki siitä, kuin suoluontoa ennallistamalla voidaan elvyttää taantuneita lajeja nopeasti.
Elinympäristön elpymistä hitaampi, mutta merkittävä vaikutus on se, että ennallistettu suo hillitsee ilmaston lämpenemistä. Ennallistetulla suolla turpeen lahoaminen lakkaa ja hiilidioksidivuoto ilmaan loppuu.
Hiilipörssi Oy on soiden ennallistamiseen erikoistunut yritys, joka on ennallistanut soita vuodesta 2020 eri puolilla Suomea. www.hiiliporssi.fi
Heikki SusiluomaHiilipörssi Oy, toimitusjohtajaPuh:040 6306 203heikki.susiluoma@hiiliporssi.fi
Risto SulkavaHiilipörssi Oy, biologiPuh:040 545 6472risto.sulkava@hiiliporssi.fi
Hiilipörssi on soiden ennallistamisen asiantuntija ja luontotekojen kauppapaikka. Palauttamalla soita luonnontilaan vahvistamme soiden ainutlaatuista monimuotoisuutta, suojelemme vesistöjä ojituksista johtuvalta kuormitukselta ja pysäytämme turpeen kuivatuksesta aiheutuvan hiilivuodon ilmakehään. Ennallistamisen jälkeen suot suojellaan pysyvästi.
Hiilipörssi tarjoaa ympäristövastuun edelläkävijäyritykselle läpinäkyvän, lisäisen ja vaikuttavan tavan sijoittaa konkreettiseen luontotyöhön, jonka tulokset ovat todennettavissa niin tieteellisin menetelmin kuin omin silmin maastossa. Maanomistajalle yhtiö tarjoaa maksuttoman ja vaivattoman ennallistamispalvelun sekä Suomen ainoan yksityisrahoitteisen korvauksen soiden ennallistamisesta ja suojelusta.
