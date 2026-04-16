THL julkaisi hallitusohjelmaratkaisunsa - tavoitteena vahvistaa ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä ja luottamusta tulevaisuuteen
23.4.2026 13:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
THL on julkaissut ratkaisuehdotuksensa ensi vuonna aloittavan uuden hallituksen ohjelmaan. Ehdotusten tavoitteena on vahvistaa ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä. Sitä lisäävät hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen hyvinvointi sekä toimiva yhteiskunta.
”Suomalaisten luottamus tulevaisuuteen on tällä hetkellä ymmärrettävästi koetuksella. On todella tärkeää, että uskallamme kuitenkin luottaa siihen, että selviämme kriiseistä. Meidän aikuisten on pysyttävä toimintakykyisinä ja samalla on varmistettava turvallinen arki lapsille ja nuorille”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.
THL:n ratkaisut tiivistettynä:
- Kokonaisturvallisuus paranee lisäämällä tietoa ja ymmärrystä henkisestä kriisinkestävyydestä.
- Nuorten luottamus tulevaisuuteen lisääntyy käynnistämällä Jokainen nuori -ohjelma.
- Arjen turva vahvistuu selkeyttämällä väkivallan ehkäisyn ja lastensuojelun rakenteita, vastuita ja tietopohjaa.
- Väestön kyvykkyys tehdä terveyttä edistäviä kestäviä valintoja kasvaa yhteiskunnallisilla kannustimilla.
- Kansansairauksien kulut vähenevät merkittävästi Terveyttä luonnosta -ohjelman avulla.
- Hyvinvointialueiden ehkäisevä ja edistävä työ tehostuu rahoitusmallin kannustimien avulla.
- Sote-järjestelmän kehittäminen etenee pitkäjänteisellä parlamentaarisella yhteistyöllä.
- Nuorten päihteiden käytön ehkäisy sekä tuen ja hoidon jatkuvuus paranevat alueellisilla palveluilla.
Mukana useita konkreettisia toimia
Jokainen hallitusohjelmaratkaisu sisältää ehdotuksia konkreettisiksi toimiksi ensi vuonna aloittavalle uudelle hallitukselle. Toimiin voi tutustua tarkemmin oheisen diaesityksen avulla.
Esimerkiksi nuorten luottamuksen vahvistamiseksi THL esittää Jokainen nuori -ohjelmaa. Siinä keskityttäisiin muiden muassa nuorten yksinäisyyden vähentämiseen, päihteiden käytön aloittamisen ehkäisyyn ja digiturvallisuuteen.
Terveyttä edistäviä valintojen tukemiseksi Suomessa tulisi puolestaan ottaa käyttöön elintarvikkeiden terveysperusteinen verotus. Lisäksi epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia tulisi rajoittaa.
”Yhteiskunnan tulee kannustaa terveyttä edistäviin valintoihin myös ruokakaupassa. Ihmiset elävät nykyisin pitkään, ja olisi tärkeää, että he pysyisivät vanhetessaan mahdollisimman terveinä. Tämä auttaisi myös ehkäisemään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua”, Salminen sanoo.
THL:n ehdotuksen mukaan sote-järjestelmän uudistamista selvittävän parlamentaarisen ryhmän tulisi jatkaa koko hallituskauden ajan. Rahoitusmallin kehittämisessä tulisi selvittää, voitaisiinko hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) kertoimen osuutta rahoituksessa nostaa nykyisestä.
”Tarjoamme tulevalle hallitukselle konkreettisia, tutkittuun tietoon ja asiantuntemukseemme perustuvia ratkaisuja, joilla pystymme vastaamaan tämän monikriisin ajan keskeisimpiin hyvinvoinnin ja terveyden ongelmiin”, Salminen sanoo.
”Toki nykyinenkin hallitus on tervetullut tarttumaan toimeen.”
Lisätietoa:
Diasetti: THL:n hallitusohjelmaratkaisut 2027
Toimittaja, jos toivot lisätietoa tai haastateltavia tietystä hallitusohjelmaratkaisusta, ota yhteyttä THL:n viestintään: info@thl.fi, 029 524 6161 (arkisin klo 9–16).
Mika Salminen
pääjohtaja
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki
029 524 6000
https://thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
THL viikolla 17/202616.4.2026 15:07:34 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 16.4. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet Julkaisemme hallitusohjelmaratkaisumme to 23.4. Tärkein tavoitteemme koskee ihmisten henkisen kriisinkestävyyden vahvistamista. Sen edellytyksiä ovat luottamus tulevaan, hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen hyvinvointi sekä toimiva yhteiskunta. Kerromme ehdotuksemme tarvittavista toimista. Lisätiedot: kristiina.hamalainen(at)thl.fi, puh. 029 524 7438 Blogit ke 22.4. Kokeilut vievät lastensuojelun uudistusta eteenpäin. Kirjoittajat: Tuula Jäppin
