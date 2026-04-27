Värikäs Marokko on uuden Au pairit -kauden kohdemaa

Pohjois-Afrikan eläväinen Marrakesh toivottaa uudet au pairit Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebeccan tervetulleiksi! Arki historiallisessa miljoonakaupungissa on täynnä uusia tuoksuja, makuja ja elämää. Itsenäisyyteen tottuneiden au pairien sopeutumiskykyä koetellaan, kun heidän pitää opetella tavoille uudessa maassa, jossa juhliminen ja yksin kulkeminen eivät kuulu kulttuuriin. Arabiankielisessä maassa on kielimuurin takia haasteellista päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä au pairin työhön kuuluu. Myös erilaiset elintavat törmäävät perheissä, joissa ovet ovat aina auki naapureille ja sukulaisille.

Miten käy, kun kotien seinät alkavat kaatua päälle ja au pairit käyvät vapaustaistoon? Löytävätkö au pairit tukea toisistaan kaukana kotoa? Kallistuuko viha-rakkaussuhde Marokkoa kohtaan lopulta rakkauden puolelle, kun nelikko pääsee kokemaan unohtumattomia elämyksiä kuumailmapallon kyydissä, hamamissa ja aavikolla?

Sabina, 21, Vaasa

Puhelias ja heittäytyvä vaasalainen Sabina on omien sanojensa mukaan sekä prinsessa että metsäläinen. Hän on suuri dramaattinen persoona, joka elää joka päivä tunteiden vuoristorataa. Teini-ikäisestä asti omillaan asunut Sabina on viikoittain yhteydessä perheeseensä, johon kuuluu äiti, isä, pikkusisko ja isoveli.

Kunnianhimoinen kauppakorkeakoulussa opiskeleva Sabina haaveilee tulevaisuudessa opettavansa lapsille taloustaitoja. Kaveriporukan äitinä pidetyllä Sabinalla on vauvakuume, ja hän toivookin jonain päivänä olevansa "trophy wife", joka kuskaa lapsia harrastuksiin.

Sabina on työskennellyt hoitoalalla kehitysvammaisten sekä vanhusten kanssa, ja lapsirakkaana hän haluaa nyt heittäytyä työskentelemään au pairina ulkomailla.

Sabinan isäntäperheeseen kuuluvat äiti Najat sekä lapset Soulaiman 12 v, Zaina 11 v ja Jana 9 v. Perheen isä työskentelee ulkomailla.

Millainen kokemus Marokko on siisteysfriikkinä itseään pitävälle Sabinalle? Entä miten hän sopeutuu tiiviiseen yhteiseloon perheessä, kun on Suomessa asunut teini-ikäisestä asti yksin?

Kiara, 20, Espoo

Lapsena Etelä-Afrikasta Suomeen adoptoitu sosiaalinen ja puhelias Kiara rakastaa olla extra, ja hänen mottonsa onkin “more is more”.

Kiara opiskelee restonomiksi ja tekee töitä koulun ohella. Kiara viettää paljon aikaa läheistensä kanssa, rakastaa hyvää ruokaa ja käy paljon ravintoloissa.

Kiaran kotijoukkoihin kuuluvat äiti ja isä puolisoineen, veli sekä poikaystävä Oscar, jonka kanssa Kiara on seurustellut vuoden.

Matkustamista rakastava Kiara on kiinnostunut kielistä ja kulttuureista ja haluaa päästä testaamaan omia rajojaan uudessa ympäristössä. Kiara nauttii kodin laittamisesta, kokkaamisesta ja siivoamisesta. Hänellä ei ole aiempaa kokemusta lastenhoidosta, joten hän toivoo etenkin sitä tältä reissulta.

Kiaran marokkolaiseen isäntäperheeseen kuuluvat ompelijoina työskentelevät äiti Latifa ja isoäiti Naima sekä Latifan 4-vuotias tytär Afra.

Miten Kiara sopeutuu itsenäisten naisten perhearkeen? Pääseekö ulkona käymisestä pitävä Kiara tuulettumaan Marokon yöhön?

Helin, 20, Turku

Turkulainen Helin viettää toista välivuottaan ja työskentelee yläkoulussa koulunkäynninohjaajana. Rauhallinen ilopilleri pitää lapsista ja haaveilee erityisopettajan opinnoista.

Helinin äiti on suomalainen ja isä kurdi, joten hän kokee, että marokkolainen kulttuuri voisi osittain olla hänelle entuudestaan tuttua. Helinillä on kaksi nuorempaa veljeä, kaksi isosiskoa sekä pikkusisko, ja hän rakastaa viettää aikaa perheensä kanssa.

Ystävät ovat Helinille tärkeitä ja hän haluaa varmistaa, että au pair -porukassa kaikilla on reissussa kivaa. Helin toivoo, että pääsee matkalla kehittämään kielitaitoaan, kasvamaan ihmisenä ja saamaan arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten.

Helinin isäntäperheeseen kuuluvat opettajana työskentelevä äiti Samia, autokoulua pitävä isä Khalid, 15- ja 6-vuotiaat pojat Anas ja Akram sekä 12-vuotias tyttö Arij.

Solahtaako Helin helposti uuteen perheeseen ja marokkolaiseen kulttuuriin?

Rebecca, 19, Vaasa

Vaasalainen oman tiensä kulkija Rebecca viettää välivuottaan sijaisena päiväkodissa sekä lastenhoitajana perheissä.

Rebecca on päättänyt, ettei halua kulkea massan mukana eikä halua peitellä näkyvää ja kuuluvaa puoltaan muiden arvioiden pelossa. Rebecca on herkkä ja hän näkee sen vahvuutenaan. Hän tuntee todella vahvasti ja sanoittaa tunteitaan myös laulun keinon.

Kotona vielä asuvan Rebeccan kristillistaustainen perhe on tiivis yksikkö, johon kuuluu äiti, isä ja kolme veljeä.

Rebeccan motivaatio lähteä au pairiksi on hänen halunsa hoitaa lapsia. Hän toivoo, ettei reissussa tarvitsisi tehdä pelkästään kotitöitä, vaan hän voisi olla olemassa lapsia varten. Rebecca toivoo, että kokemus tuo hänelle luottamusta omiin päätöksiinsä, kun vanhemmat eivät ole mukana. Rebecca haaveilee opettajan urasta sekä siitä, että saisi tehdä merkityksellisiä asioita, jotka tekevät hänet onnelliseksi.

Rebeccan laajaan marokkolaiseen isäntäperheeseen kuuluu seitsemän henkilöä; äiti Noura, big mama eli isoäiti Jamila, isoisä Said, äidin sisko Fatim Zahra ja äidin veli Ayoub sekä 2-vuotias tyttö Yaqout.

Rebecca on valmistautunut matkaan opiskelemalla lastenkasvatusta. Saako Rebecca supernanny-taitonsa käytäntöön? Rebecca sanoo tutustuvansa ihmisiin parhaiten yksitellen, joten miten käy, kun hän kohtaa koko au pair -porukan?

Sarjan on Ylelle tuottanut Mediawan Finland.

Au pairit Marokossa julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa keskiviikkona 27.5. Yle TV2:ssa uudet jaksot nähdään 27.5. – 31.5. kaksi jaksoa kerrallaan.

Jane Hölsön ja Jenni Poikeluksen juontaman Au pairit- podcastin toinen kausi julkaistaan kokonaisuudessaan 21.5.

Au pairit Meet & Greet Yle Areenassa sunnuntaina 31.5.

Au pairit -sarjan kaikki edelliset kaudet ovat katsottavissa Yle Areenassa.

