Erikoissairaanhoidon 16.4. päivättyjä laskuja on lähetetty Varhan asiakkaille useaan kertaan

23.4.2026 13:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on havainnut sisäisessä selvityksessä, että osa 16.4. päivätyistä erikoissairaanhoidon laskuista on lähtenyt asiakkaille virheellisesti useampaan kertaan. Virhe koskee tämän hetken tietojen mukaan enintään 2 000 laskua.

Tilanne johtuu selvityksen mukaan virheestä Postin lähetysjärjestelmässä. Varhan järjestelmässä lasku on muodostunut vain yhden kerran, mutta asiakas on voinut saada laskusta useamman kopion.

Mikäli laskuilla on sama laskunumero, asiakas maksaa sen yhden kerran. Asiakkailta ei edellytetä tilanteen vuoksi poikkeavia toimenpiteitä.

– Pahoittelemme suuresti tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa hämmennystä, Varhan konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sanoo.

Varha selvittää asiaa Postin kanssa ja varmistaa, että vastaava virhe ei enää toistu.

varsinais-suomen hyvinvointialuevarha

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Antalet förlossningar på ÅUCS ökade snabbare än i hela landet23.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande

Antalet förlossningar på Åbo universitetscentralsjukhus ökade under två år med åtta procent, medan fruktsamhetstalet (statistikcentralen) i hela Finland steg med under fem procent. Det ökande antalet födda är ett positivt och ett litet avvikande fenomen från den tidigare befolkningsprognosen för vårt område. Att normalisera servicebehovet till de tidigare årens nivå förutsätter en satsning på smidig vård av föderskor, nyfödda samt barn och unga.

Synnytysten määrä kasvoi Tyksissä nopeammin kuin koko maassa23.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Synnytysten määrä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa kasvoi kahdessa vuodessa kahdeksan prosenttia, kun koko Suomen syntyvyys nousi alle viisi prosenttia. Kasvavat synnytysmäärät ovat positiivinen ja hieman poikkeava ilmiö aiemmasta väestöennustuksesta alueellamme. Palvelutarpeen normalisoituminen aiempien vuosien tasolle edellyttää panostamista synnyttäjien, vastasyntyneiden sekä lasten ja nuorten hoidon sujuvuuteen.

