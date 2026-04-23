Erikoissairaanhoidon 16.4. päivättyjä laskuja on lähetetty Varhan asiakkaille useaan kertaan
23.4.2026 13:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on havainnut sisäisessä selvityksessä, että osa 16.4. päivätyistä erikoissairaanhoidon laskuista on lähtenyt asiakkaille virheellisesti useampaan kertaan. Virhe koskee tämän hetken tietojen mukaan enintään 2 000 laskua.
Tilanne johtuu selvityksen mukaan virheestä Postin lähetysjärjestelmässä. Varhan järjestelmässä lasku on muodostunut vain yhden kerran, mutta asiakas on voinut saada laskusta useamman kopion.
Mikäli laskuilla on sama laskunumero, asiakas maksaa sen yhden kerran. Asiakkailta ei edellytetä tilanteen vuoksi poikkeavia toimenpiteitä.
– Pahoittelemme suuresti tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa hämmennystä, Varhan konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sanoo.
Varha selvittää asiaa Postin kanssa ja varmistaa, että vastaava virhe ei enää toistu.
Laura SauramaKonsernipalvelujohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 632 9901laura.saurama@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
