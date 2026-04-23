Erikoissairaanhoidon 16.4. päivättyjä laskuja on lähetetty Varhan asiakkaille useaan kertaan

Tilanne johtuu selvityksen mukaan virheestä Postin lähetysjärjestelmässä. Varhan järjestelmässä lasku on muodostunut vain yhden kerran, mutta asiakas on voinut saada laskusta useamman kopion.

Mikäli laskuilla on sama laskunumero, asiakas maksaa sen yhden kerran. Asiakkailta ei edellytetä tilanteen vuoksi poikkeavia toimenpiteitä.

– Pahoittelemme suuresti tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa hämmennystä, Varhan konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sanoo.

Varha selvittää asiaa Postin kanssa ja varmistaa, että vastaava virhe ei enää toistu.