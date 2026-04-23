Kokoomuksen Lahdenperä: Jokaisella lapsella on oikeus oppia - osaamistakuu vahvistaa suomalaista peruskoulua

Suomalaisten lasten ja nuorten oppimistulokset ovat heikentyneet jo noin kahden vuosikymmenen ajan. Samalla oppilaiden osaamiserot ovat kasvaneet, ja liian moni etenee opinnoissaan ilman riittäviä perustaitoja. Säädämme nyt Petteri Orpon hallituksen johdolla osaamistakuun, jonka tavoitteena on varmistaa, että jokainen lapsi saa peruskoulusta tarvitsemansa tiedot ja taidot toisen asteen opintoihin sekä loppuelämää varten.

”Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Peruskoulun tehtävä on antaa vahva perusta tulevaisuudelle, ei siirtää oppilaita luokka-asteelta toiselle ilman riittäviä valmiuksia. Osaamistakuulla varmistamme, että apua saa ajoissa ja että jokainen saa mahdollisuuden onnistua”, sanoo Lahdenperä.

Osaamistakuulla tarkoitetaan sitä, että perusopetuksessa otetaan käyttöön riittävät ja kansallisesti yhtenäiset menettelyt, joilla perustaidot – kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaito – voidaan varmistaa jokaiselle oppilaalle. Uudistuksessa selkeytetään oppilaiden arviointia, opinnoissa etenemistä sekä opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä.

”Opettajat kokevat arviointikriteerit nykyisin liian tulkinnanvaraisiksi. Samantasoiset oppilaat voivat saada eri kouluissa erilaisia arvosanoja, eikä arvosanaan voi aina luottaa samalla tavalla kaikkialla Suomessa”, Lahdenperä toteaa.

”Oppilaan arvioinnin on oltava oikeudenmukaista ja yhdenvertaista. Ei voi olla niin, että lapsen saama arvosana riippuu postinumerosta tai koulusta. Osaamistakuu tukee opettajien työtä ja lisää arvioinnin selkeyttä sekä luotettavuutta”, Lahdenperä lisää.

Tavoitteena ei ole lisätä luokalle jäämisiä, vaan tunnistaa ajoissa tilanteet, joissa oppilas tarvitsee enemmän tukea. Kun vähimmäisosaaminen määritellään selkeästi, voidaan tuki kohdentaa oikeaan aikaan ja estää oppimisen ongelmien kasautuminen.

”Osaamistakuu ei ole koventamista tai kontrollia, vaan välittämistä. Kun lapsi saa tarvitsemansa tuen ajoissa, oppimisen ilo säilyy ja itseluottamus vahvistuu. Se on paras mahdollinen lähtökohta tulevaisuuteen,” Lahdenperä toteaa.

Kun perustaidot ovat kunnossa, maailma avautuu. Siksi kokoomusjohtoinen hallitus on tehnyt mittavia panostuksia peruskouluun kuluneella hallituskaudella.

”Olemme kieltäneet kännykät oppitunneilta, lisänneet vuosiviikkotunteja perustaitojen vahvistamiseksi, uudistaneet oppimisen tuen, sekä vahvistaneet peruskoulun rahoitusta 200 miljoonalla eurolla”, Lahdenperä listaa.

Osaamistakuu toimii vahvistajana näiden panostusten keskellä.

”Emme halua, että oppimisen ilo katoaa kiireeseen ja paineeseen, vaan kasvaa kannustuksesta ja oikea-aikaisesta tuesta. Me haluamme varmistaa, että jokaisen lapsen oikeus oppia toteutuu. Tämä on parasta tulevaisuuspolitiikkaa”, Lahdenperä päättää.