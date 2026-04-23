Keskuskauppakamari: Vaatimus “suomalaisten arvojen” tuntemisesta kansalaisuuskokeessa poistui – päällekkäinen testaus yhä haasteena

23.4.2026 13:30:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Keskuskauppakamari pitää myönteisenä, että hallitus vie eteenpäin kansalaisuuskoetta nyt entistä vahvemmin tietoon, lakeihin ja faktoihin perustuvana testinä. Edelleen kansalaisuuskokeen toimeenpanossa tulisi huolehtia siitä, ettei kokeesta muodostu uutta pullonkaulaa osaajille päällekkäisten testien vuoksi.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (osaaminen ja maahanmuutto) Suvi Pulkkinen.
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija (osaaminen ja maahanmuutto) Suvi Pulkkinen. Kuva: Liisa Takala

”Esityksessä on aiempaa selkeämmin rajattu, että kansalaisuuskokeessa mitataan vain objektiivisesti mitattavaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta – ei arvoja, mielipiteitä tai oletettua suomalaisuutta. Kansalaisuuskokeen tulee olla ennakoitava ja tietopohjainen, ja tätä koskevat täsmennykset ovat askel oikeaan suuntaan”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Kansalaisuuden saaminen edellyttää tällä hetkellä suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamista. Kielikokeiden rajallinen saatavuus aiheuttaa kuitenkin merkittäviä viiveitä kansalaisuuden hakemisessa ja myöntämisessä. Hallituksen lakiesityksen mukaan uusi, suomeksi tai ruotsiksi suoritettava yhteiskuntatietouden koe tulisi tämän rinnalle.

“Tämä päällekkäisen testauksen haaste ei ole esityksestä poistunut, sillä kokeesta ei voi suoriutua ilman kotimaisten kielten hallitsemista. Olisi perusteltua, että kielitaidon ja yhteiskuntaymmärryksen voisi osoittaa yhdellä kertaa, samassa järjestelmässä ja saman toimijan kautta”, Pulkkinen sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan seuraava ja vähintään yhtä tärkeä askel on varmistaa, että järjestelmä on sujuva eikä synnytä tarpeettomia pullonkauloja kansalaisuuden hakemiseen.

”Hallitus on jo nyt vaikeuttanut kansalaisuuden saamista pidentämällä asumisaikavaatimuksia, rajoittamalla ulkomailla työskentelyä ja tiukentamalla toimeentuloedellytyksiä. Eduskunnan käsittelyssä ja osana toimeenpanoa tulee varmistaa, ettei tämä synnytä tarpeettomia pullonkauloja ja byrokratiaa kansalaisuuden hakemiseen”  Pulkkinen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye