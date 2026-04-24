SDP:n Eloranta: Mediakasvatuksen korkeakouluopetusta ei saa päästää loppumaan

Kansallista lukemisen ja lukutaidon teemaviikkoa, Lukuviikkoa, vietetään tällä viikolla, 20.–26.4.2026. Tänä vuonna Lukuviikon teema on lukemaan oppiminen. Teemaviikolla muistutetaan, että lapsen lukemaan oppiminen on aina juhlan hetki, mutta lukeminen on myös taito, joka kehittyy koko elämän ajan.

-Tärkeitä lukemiseen liittyviä taitoja ovat myös mediakasvatus ja medialukutaito, jotka ovat nykypäivänä keskeisiä kansalaistaitoja ja jotka nekin kehittyvät koko ajan. Sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa vaihtoehtomedioissa leviää entistä enemmän harhaanjohtavaa ja myös täysin valheellista tietoa, joka pahimmillaan johtaa muun muassa poliittiseen radikalisoitumiseen ja yhteiskuntamme kahtiajaon kasvuun. Myös jatkuvasti yleistyvän tekoälyn käyttö vaatii taitoa suhtautua tietoon ja lähteisiin kriittisesti sekä tarkistaa tiedon oikeellisuutta. Hyvä medialukutaito suojaa suomalaisia myös ulkopuolisilta vaikuttamisyrityksiltä. On välttämätöntä, että korkeakouluissamme koulutetaan jatkossakin näitä tärkeitä taitoja, jotta esimerkiksi peruskoulujen opettajilla on osaamista näiden taitojen opettamisessa kouluissa, Eloranta korostaa.

Taide- ja kulttuuriviraston selvityksen mukaan vuodesta 2027 alkaen mediakasvatusta ei kuitenkaan voi enää opiskella suomessa pääaineena missään yliopistossa. Myös lähes kaikki mediakasvatuksen sivuainekokonaisuudet on lakkautettu yliopistoissa. Lisäksi alan täydennyskoulutus on käytännössä lakannut. Elorannan mukaan tämä on erittäin huolestuttava kehityssuunta samalla, kun medialukutaidon merkitys kasvaa entisestään. Eloranta vaati kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta toimia mediakasvatuksen opetuksen pelastamiseksi Suomessa.

-Mediakasvatuksen korkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta tulee olla jatkossakin saatavilla. Tämä vaatii toimia alan koulutuksen säilyttämiseksi, mutta myös alan houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi. Tässä tarvitaan niin korkeakoulujen, mutta myös valtion toimia, Eloranta korostaa.