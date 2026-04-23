KUTSU MEDIALLE: Ruoka vahvistaa Suomea – Elintarvikepäivä kokoaa alan Finlandia-talolle 5.5.2026
24.4.2026 09:32:06 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu
Ruoka kytkeytyy vahvasti turvallisuuteen, talouteen, hyvinvointiin ja arjen valintoihin. Tänä keväänä kytkökset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.
Mikä on ruuan rooli tulevaisuuden Suomessa? Millaisia ratkaisuja alalla rakennetaan juuri nyt? Miten ruoka vahvistaa Suomea?
Vastauksia on tarjolla ruoka-alan odotetuimmassa vuosittaisessa tapahtumassa Elintarvikepäivässä, joka kokoaa satoja alan asiantuntijoita, yritysjohtajia ja päättäjiä ruuan moninaisen merkityksen pariin.
Päivän teemassa pureudutaan konkreettisesti siihen, miten ruoka-ala rakentaa Suomen vahvuutta. Aihetta tarkastellaan useista näkökulmista ja elävän elämän yritysesimerkein.
- Voimaa vientiin, viennistä voimaa: Miten suomalainen ruoka löytää kasvua kansainvälisiltä markkinoilta?
- Vahvuudeksi osaaminen: Kilpailukyky syntyy ihmisistä. Mistä osaajat tulevat ruoka-alalle?
- Merkittävät merkinnät: Ymmärtääkö kuluttaja ruokaa koskevan tiedon? Miten tieto ohjaa kuluttajan valintoja?
- Keksinnöistä kasvua: Innovaatiot vauhdittavat uudistumista, mutta missä syntyy seuraava suomalainen ruokainnovaatio?
- Hyvällä ravitsemuksella vahvaksi: Miten ruoka voi aidosti parantaa suomalaisten hyvinvointia?
- Kestävyyttä datalla: Data tuo läpinäkyvyyttä ja kilpailuetua, mutta miten se ratkaisee ruokajärjestelmän kestävyyshaasteita?
Kiinnostuitko?
Elintarvikepäivä tarjoaa mahdollisuuden tehdä juttuja nopeasti ja ajankohtaisesti! Median edustajat (edellytämme lehdistökorttia) ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan maksutta. Ilmoittautuminen vaaditaan.
Elintarvikepäivä on livetilaisuus eikä sitä striimata tai tallenneta. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat päivän ydintä asiantuntijapuheenvuorojen, tapahtuman monipuolisen näyttelyalueen ja herkullisen ruuan lisäksi.
Elintarvikepäivä 2026
🗓️ Tiistai 5.5.2026
⏰ Ohjelma alkaa klo 9.00, päätösbuffet klo 16.30
📍 Finlandia-talo, Helsinki
🌐 Katso ohjelma ja puhujat www.elintarvikepäivä.fi
➡️Ilmoittaudu pikaisesti tästä linkistä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marleena TanhuanpääJohtajaETL
Elintarvikelainsäädäntö, ravitsemus, t&k, Elintarvikepäivä, Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Hannele Mayer-PirttijärviViestintäpäällikköETLPuh:040 757 2379hannele.mayer-pirttijarvi@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Ruoka-alan kasvua vahvistavat toimet unohtuivat kehysriihessä23.4.2026 07:49:44 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös säästää elintarviketeollisuus uusilta pisteveroilta on tervetullut uutinen. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on kuitenkin pettynyt siihen, että hallitus ei tarttunut tarjottuihin keinoihin vauhdittaa elintarvikealan kasvua, vihreää siirtymää tai keventää yritysten kustannustaakkaa.
Kysely: Kasvava elintarvikeala tarvitsee lisää osaajia27.3.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tuore osaamistarvekysely kertoo alan kasvun jatkuvan ja yritysten henkilöstömäärän lisääntyvän lähivuosina. Kasvua kiihdyttävät kotimainen kysyntä, investoinnit ja viennin piristyminen. Samalla yritykset satsaavat henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin.
KUTSU MEDIALLE: Selvitys elintarvikealan osaamistarpeista julki 27.3.2026
Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit ovat ennätyskorkealla, vienti on vahvistunut ja myös työllisten määrä on lisääntynyt. Alan kasvu ja uudistuminen edellyttävät tulevaisuudessakin monipuolista osaamista kaikilta koulutustasoilta. Mutta millaista osaamista elintarvikeala tarvitsee? Millaisiin työtehtäviin? Miten teknologian kehitys muuttaa osaamisvaatimuksia ja millaista työtä alalla on tarjolla tulevina vuosina? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan Elintarviketeollisuusliiton (ETL) teettämän osaamistarveselvityksen julkistustilaisuudessa Aika: perjantai 27.3. klo 12–15 Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Palmusali, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki Uunituoreiden tulosten lisäksi tilaisuudessa kuullaan päättäjän, alan yrityksen sekä koulutuksen järjestäjien edustajan kommenttipuheenvuorot. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja keskustelua sekä haastattelemaan asiantuntijoita. Ilmoittauduthan viimeistään 26.3.2026 sähköpostill
Suomalainen elintarviketeollisuus tavoittelee luontokadon pysäyttämistä18.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen elintarviketeollisuus on asettanut tavoitteekseen pysäyttää luonto-kato omalta osaltaan vuoteen 2040 mennessä. Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tänään julkaisema luontokäsikirja määrittää suuntaviivat alan luontotyölle sekä tarjoaa esimerkkejä ja työkaluja yritysten luontotyön vahvistamiseen.
Muistutuskutsu: elintarviketeollisuus esittelee luontotyönsä tavoitteet ja luontokäsikirjan 18.3.2026
Miten turvaamme luonnon monimuotoisuuden ja ruuan tulevaisuuden? Mitä suomalainen elintarviketeollisuus tekee luonnon hyväksi ja millainen tavoite alalla on luontotyölle?
