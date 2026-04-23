Kelan palveluissa on laaja tekninen häiriö
23.4.2026 12:17:42 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan palveluissa on useisiin palveluihin vaikuttava tekninen häiriö. Häiriötä korjataan. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua.
Kelan palveluissa on laaja tekninen häiriö, joka alkoi 23.4. aamuyöllä. Kelan verkkopalvelu kela.fi on väliaikaisesti pois käytöstä, ja asiakkaiden käytössä on varasivusto. Myös OmaKelassa ja puhelinpalvelussa on häiriöitä, eikä asiointi etäpalvelussa tällä hetkellä onnistu.
Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua. Toimeentulotuen asiakkaiden puhelinpalvelu on toiminnassa. Toimeentulotuen puhelinpalvelu palvelee vain kiireellisen toimeentulotuen asiakkaita. Palvelussa voi olla häiriötilanteen vuoksi ruuhkaa.
- Teknisen häiriön syytä selvitetään ja työskentelemme tiivisti sen eteen, että korjaus saadaan tehtyä mahdollisimman pian. Tilanteessa ei ole viitteitä palvelunestohyökkäyksestä, Kelan IT-johtaja Jukka Melanen sanoo.
Kela pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa.
Lisätiedot
Kelan mediapuhelin: 020 634 7745
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintä
Puh: 020 634 7745
viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Valfrihetsförsökets tjänster utvidgas - nya undersökningar från 1.7.202623.4.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
Valfrihetsförsöket för personer som fyllt 65 år utvidgas. Från 1.7.2026 ingår fler olika undersökningar i försöket än tidigare och från början av år 2027 utökas tjänsterna med andra för kunderna viktiga förbättringar.
Valinnanvapauskokeilun palvelu laajenee – uusia tutkimuksia mukaan 1.7.202623.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua kehitetään. 1.7.2026 alkaen kokeiluun kuuluvien tutkimusten valikoima laajenee ja vuoden alusta 2027 kokeiluun lisätään muita asiakkaille tärkeitä parannuksia.
Småbarnsföräldrar motsätter sig att stödet för hemvård av barn dras in även om de inte själva använder det23.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Stödet för hemvård av barn har ett starkt understöd bland småbarnsföräldrar, även om användningen av stödet minskar, säger en färsk enkätundersökning. Understödet för hemvårdsstödet har till och med ökat under de senaste åren. Föräldrar med den högsta utbildningsnivån förhåller sig något mer positivt till en möjlig förkortning av hemvårdsstödet.
Pienten lasten vanhemmat vastustavat kotihoidon tuen lakkauttamista, vaikka eivät itse käyttäisi sitä23.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kotihoidon tuella on vahva kannatus pienten lasten vanhempien joukossa, vaikka tuen käyttö vähenee, kertoo tuore kyselytutkimus. Tuen vahva kannatus on jopa kasvanut viime vuosina. Korkeimmin koulutetut vanhemmat ovat hieman avoimempia kotihoidon tuen lyhentämiselle kuin muut.
Uusi yleistuki tulee voimaan 1.5.2026 – tietoa terveydenhuollolle ja lääkäreille22.4.2026 11:01:12 EEST | Tiedote
Uusi yleistuki korvaa Kelan nykyiset työttömyystuet 1.5.2026. Muutoksella ei ole vaikutusta sairastuneen työttömän mahdollisuuksiin saada Kelasta etuuksia. Terveydenhuollon ja lääkäreiden on kuitenkin hyvä olla tietoisia muutoksesta.
