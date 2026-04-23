23.4.2026 12:17:42 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Kelan palveluissa on useisiin palveluihin vaikuttava tekninen häiriö. Häiriötä korjataan. Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua. 

Kelan palveluissa on laaja tekninen häiriö, joka alkoi 23.4. aamuyöllä. Kelan verkkopalvelu kela.fi on väliaikaisesti pois käytöstä, ja asiakkaiden käytössä on varasivusto. Myös OmaKelassa ja puhelinpalvelussa on häiriöitä, eikä asiointi etäpalvelussa tällä hetkellä onnistu.  

Jos asiakkaan asia ei ole akuutti, Kela pyytää odottamaan, kunnes häiriö saadaan korjattua. Toimeentulotuen asiakkaiden puhelinpalvelu on toiminnassa. Toimeentulotuen puhelinpalvelu palvelee vain kiireellisen toimeentulotuen asiakkaita. Palvelussa voi olla häiriötilanteen vuoksi ruuhkaa. 

- Teknisen häiriön syytä selvitetään ja työskentelemme tiivisti sen eteen, että korjaus saadaan tehtyä mahdollisimman pian. Tilanteessa ei ole viitteitä palvelunestohyökkäyksestä, Kelan IT-johtaja Jukka Melanen sanoo. 

Kela pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa. 

Kelan mediapuhelin: 020 634 7745 

Kelan viestintä

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Småbarnsföräldrar motsätter sig att stödet för hemvård av barn dras in även om de inte själva använder det23.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande

Stödet för hemvård av barn har ett starkt understöd bland småbarnsföräldrar, även om användningen av stödet minskar, säger en färsk enkätundersökning. Understödet för hemvårdsstödet har till och med ökat under de senaste åren. Föräldrar med den högsta utbildningsnivån förhåller sig något mer positivt till en möjlig förkortning av hemvårdsstödet.

