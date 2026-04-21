Tanssin päivä kutsuu tanssimaan Naantalin torille
23.4.2026 12:31:25 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Kansainvälistä Tanssin päivää vietetään vuosittain 29.4. Naantalin tori kutsuu tanssimaan klo 17–19.
Naantalin torilla järjestettävässä Tanssin päivän tapahtumassa ovat sekä tanssista kiinnostuneet että innostuneet harrastajat pääosassa. Tapahtuma kutsuu kaikkia mukaan nauttimaan tanssin hurmasta ja hyvästä tanssimusiikista. Lavalla tanssijoita tahdittaa Anne Tanskanen yhtyeineen.
Tanssin pyörteisiin voi antautua vaikka varovasti aloitellen, sillä tapahtuman aluksi tanssinopettaja Janica Saarni Tanssistudio Centrosta opettaa askelmerkit pariin eri tanssilajiin klo 17–17.30. Samalla on yleisöllä tilaisuus harjoitella juuri opittua.
Tanssin monipuolisista mahdollisuuksista ja lajeista on tarjolla esimerkkejä muutamien tanssiesitysten myötä. Esiintymässä on myös naantalilaisia harrastajia.
Tanssin lomassa voi harrastaa myös paikallaan polkemista: torilla on kuntopyörä, jota on tarkoitus polkea yhteensä 12 tuntia tauotta. Polkemistempaus starttaa jo klo 8 aamulla ja päättyy tapahtuman jälkeen. Kaikki paikallaolijat ovat tervetulleita osallistumaan oman jaksamisensa mukaan.
Tanssin päivän ohjelman juontajana on toimittaja Lassi Lähteenmäki. Tapahtuman järjestävät Naantalin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut.
Tanssin päivä Naantalin torilla keskiviikko 29.4.2026 klo 17–19.
Anu AnttilaKulttuurisuunnittelija
Naantalin kaupunki
Maija PuolakanaholiikuntapalvelupäällikköNaantalin kaupunkiPuh:0400 638 398maija.puolakanaho@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Uolevi Raaden kadun ja Käsityöläiskadun risteyksessä tehtävät tietyöt aiheuttavat poikkeuksia liikennejärjestelyihin21.4.2026 12:58:01 EEST | Tiedote
Kaivokadun saneerausurakka jatkuu Uolevi Raaden kadun ja Käsityöläiskadun risteyksessä. Risteykseen asennetaan väliaikaiset liikennevalot keskiviikosta 22.4. alkaen. Kaupunki suosittelee käyttämään töiden aikana muita reittejä.
Luento turvallisesta retkeilystä pääkirjastossa16.4.2026 15:37:48 EEST | Tiedote
Eräopaskouluttaja ja kuvataideopiskelija Kari Ennola kertoo retkivarusteista ja turvallisesta retkeilystä tiistaina 21.4. klo 17.30–18.30 Naantalin pääkirjastossa.
Naantalin kaupunki sekä Naantalin ja Rymättylän yrittäjät allekirjoittivat jälleen elinvoimalupauksen13.4.2026 13:28:32 EEST | Tiedote
Elinvoimalupauksella kaupunki ja yrittäjäyhdistykset sitoutuvat yhdessä edistämään kaupungin yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta.
Naantalissa asukasbudjetista äänestetään jälleen – mukana 18 ideaa9.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Naantalilaiset saavat tänäkin vuonna äänestää, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa.
Pääkirjastossa tarjotaan retkeilyvinkkejä Naantalin lähiluontokohteisiin9.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Luonto- ja eräopas Niina Heikkilä kertoo Naantalin seudun lähiluontokohteista Naantalin pääkirjastossa tiistaina 14.4. klo 17.30–18.30.
