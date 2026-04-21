Naantalin kaupunki

Tanssin päivä kutsuu tanssimaan Naantalin torille

23.4.2026 12:31:25 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Kansainvälistä Tanssin päivää vietetään vuosittain 29.4. Naantalin tori kutsuu tanssimaan klo 17–19.

Tanssin päivä Naantalin torilla 29.4. klo 17–19.
Tanssin päivänä Naantalin torilla järjestetään monenlaista liikuttavaa ohjelmaa.

Naantalin torilla järjestettävässä Tanssin päivän tapahtumassa ovat sekä tanssista kiinnostuneet että innostuneet harrastajat pääosassa. Tapahtuma kutsuu kaikkia mukaan nauttimaan tanssin hurmasta ja hyvästä tanssimusiikista. Lavalla tanssijoita tahdittaa Anne Tanskanen yhtyeineen.

Tanssin pyörteisiin voi antautua vaikka varovasti aloitellen, sillä tapahtuman aluksi tanssinopettaja Janica Saarni Tanssistudio Centrosta opettaa askelmerkit pariin eri tanssilajiin klo 17–17.30. Samalla on yleisöllä tilaisuus harjoitella juuri opittua.

Tanssin monipuolisista mahdollisuuksista ja lajeista on tarjolla esimerkkejä muutamien tanssiesitysten myötä. Esiintymässä on myös naantalilaisia harrastajia.

Tanssin lomassa voi harrastaa myös paikallaan polkemista: torilla on kuntopyörä, jota on tarkoitus polkea yhteensä 12 tuntia tauotta. Polkemistempaus starttaa jo klo 8 aamulla ja päättyy tapahtuman jälkeen. Kaikki paikallaolijat ovat tervetulleita osallistumaan oman jaksamisensa mukaan.

Tanssin päivän ohjelman juontajana on toimittaja Lassi Lähteenmäki. Tapahtuman järjestävät Naantalin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Tanssin päivä Naantalin torilla keskiviikko 29.4.2026 klo 17–19.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkitapahtumatkulttuuriliikuntatanssin päivä

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tanssin päivä Naantalin torilla 29.4. klo 17–19.
Tanssin päivänä Naantalin torilla järjestetään monenlaista liikuttavaa ohjelmaa.
Lataa

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
