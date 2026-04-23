Yrittäjät: Tärkeää, että osinkoja ei sotketa YEL-järjestelmään – työtulolaskuri uusiksi nopeasti
23.4.2026 12:07:11 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö tarkensi torstaina yrittäjien eläkelain (YEL) uudistusta. Yrittäjät pitää hallituksen linjaamaa YEL-kokonaisuutta kohtuullisena kompromissina ja historiallisena uudistuksena. ”Iso reformi on tehty ristikkäisten odotusten paineissa. Lopputulos on varsin tasapainoinen”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kiittää.
Yrittäjät pitää tärkeänä, että monien eläkemaksuja tällä hetkellä kohtuuttomasti nostava eläkeyhtiöiden työtulolaskuri uusitaan nopeasti. ”Laskuri on monen ongelman juurisyy. Se pitää remontoida nopeasti”, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät kuitenkin muistuttaa, että monen yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva on heikkenemässä.
”Yrittäjä saa eläke- ja sosiaaliturvaa perusturvan yläpuolella maksunsa mukaan. Siksi monen yrittäjän odottama maksualennus on myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennys”, Pentikäinen muistuttaa.
Yrittäjät patistaa hallitusta etenemään nopeasti valmistelussa.
”Lainsäädännön yksityiskohdilla on iso merkitys. Ne pitää miettiä huolella. Erityisen tärkeää on pohtia uudistusta toiminimiyrittäjien kannalta. Ei ole oikein, jos he joutuvat maksamaan eläkemaksua myös työntekijöidensä työn arvosta”, Pentikäinen sanoo.
Hallituksen esitys huomioi Yrittäjien mielestä hyvin yrittäjäkunnan diversiteetin. Valinnanvapauden lisääntyminen on tervetullut. Olennaista on myös pitää osingot erillään eläkejärjestelmästä, mikä oli pitkään mukana valmistelussa.
”Osinko on pääoman tuottoa. Sen kytkeminen eläkejärjestelmään olisi aiheuttanut arvaamattomia vaikutuksia yrittäjyyteen. Onneksi tämä viestimme meni hyvin perille”, Pentikäinen kiittää.
Hallituksen malliin liittyy monia jatkovalmistelussa ratkaistavia asioita. Valinnanvapausmalli on monimutkainen ja asettaa myös eri yhtiömuodoissa toimivat yrittäjät keskenään eri asemaan. Hallitus myös esittää, että nykyisestä aloittavan yrittäjän alennuksesta luovutaan.
”Uudistus heikentää aloittavien yrittäjien asemaa, vaikka maksujouston laajennus helpottaa tilannetta. Uudet yrittäjät ovat saaneet alhaisemmalla maksulla isomman eläkekertymän. Jos aloittava yrittäjä valitsee eläkemaksujen perustumisen todellisiin tuloihin, hän välttää kohtuuttomat eläkemaksut, mutta saa heikomman sosiaaliturvan,” Pentikäinen jatkaa.
Hallitus linjasi myös YEL-järjestelmän rahastoinnin ja YEL-järjestelmän hallinnollisten kustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämisestä.
”Ennen vaaleja ja mahdollisia yleisiä eläkeleikkauksia pitää tarkastella laajemmin koko eläkejärjestelmän tehokkuutta ja YEL:n rahastointiin liittyviä vaihtoehtoja”, Pentikäinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjien Pentikäinen: Yrittäjille suuri riihi23.4.2026 09:01:17 EEST | Tiedote
Hallitus kertoi keskiviikkoiltana viimeisen kehysriihensä tuloksista. Moni kommentoija luonnehti riihen tuloksia ja merkitystä vähäisiksi. Yrittäjille riihi oli kuitenkin tärkeä. Isoista asioista merkittävin oli odotettu yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus, jonka suuntaviivat hallitus vahvisti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjät kehysriihestä: Pk-yritysten avuksi joukko tärkeitä toimia22.4.2026 22:07:34 EEST | Tiedote
Hallitus linjasi kehysriihessään joukosta toimia kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. “Hallitus on löytänyt vaikeassa taloustilanteessa toimia, joilla on myönteinen vaikutus pk-yrityksiin. On ymmärrettävää, että kysynnän elvyttämistoimia rajoittaa se, että ylimääräistä rahaa ei ole”, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät yrittäjien eläkkeistä: Vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa22.4.2026 22:03:32 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa maksuhelpotuksia mutta myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennyksiä yrittäjien eläkelain (YEL) valinnanvapausmallin myötä. Monille keski- ja suurituloisille yrittäjille uudistus merkitsee eläkemaksujen nousua ja sitä myötä parempaa sosiaaliturvaa. “Linjaus on vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa. Hallitus ansaitsee kuitenkin tunnustuksen siitä, että päätös syntyi. Se vähentää epävarmuutta yrittäjien parissa”, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä kiteyttää.
Yrittäjägallup: Suuret yritykset pidentäneet maksuaikoja – lainvastaiset käytännöt yleistyneet20.4.2026 08:31:00 EEST | Tiedote
Lähes kolmannes pk-yrityksistä ilmoittaa, että sopimuskumppanit ovat pidentäneet maksuaikoja. - Maan tapa on, että suuryritys yksipuolisesti ilmoittaa pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin. Pk-yritykset ovat ahtaalla ja hallituksen on osoitettava maksuehtolain valvontaan resursseja kehysriihessä, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Yrittäjien Pentikäinen: YEL-uudistuksessa hyvää ja huonoa19.4.2026 15:54:13 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa helpotuksia Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistukseen kaavaillun ”valinnanvapausmallin” myötä, monille keski- ja suurituloisille on luvassa maksujen korotuksia. On hyvä, että osingot pidetään sivussa YEL-järjestelmästä. Esityksessä jää epäselväksi, mikä on yrittäjien moittimien eläkeyhtiöiden työtulolaskureiden rooli tulevaisuudessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme