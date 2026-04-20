Piilolinssien käyttö näkyy lisääntyneinä sarveiskalvotulehduksina HUSissa
23.4.2026 12:23:44 EEST | HUS | Tiedote
Piilolinssien aiheuttamat vakavat sarveiskalvotulehdukset näkyvät HUSin silmätautien päivystyksessä ja vastaanotoilla. Sarveiskalvotulehdus eli keratiitti voi pahimmillaan viedä näkökyvyn. Suuri osa tapauksista olisi täysin ehkäistävissä.
Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä ja vastaanotoilla on havaittu kasvua vakavien sarveiskalvotulehdusten eli keratiittien määrässä. Suuri osa tapauksista liittyy piilolinssien käyttöön.
“Kohtaamme päivystyksessä ja vastaanotoilla jatkuvasti alle keski-ikäisiä potilaita, joilla on sarveiskalvotulehdus piilolinssien väärinkäytön vuoksi. Ilmiö näkyy etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Moni unohtaa linssit silmiin yöksi tai käyttää niitä uimassa, saunassa ja paljussa. Jo yksi tällainen virhe voi riittää aiheuttamaan tulehduksen”, kertoo silmätautien erikoislääkäri Henri Ruutala HUSin silmäpäivystyksestä.
Piilolinssien valikoima on laajentunut merkittävästi viime vuosina, ja niiden tilaaminen verkosta onnistuu nykyisin ilman erillistä silmätutkimusta. Myös kuukausilinssien käyttö on yleistynyt.
“Usein kyse on siitä, että potilaat ovat saaneet vajavaista ohjeistusta piilolinssien oikeaoppisesta käytöstä tai käyttöohjeita ei oteta vakavasti. Piilolinssien käyttö nukkuessa kasvattaa huomattavasti tulehdusriskiä. Vastaan on tullut tapauksia, joissa piilolinssejä on käytetty kuukausi putkeen”, kertoo Ruutala.
Bakteeri voi sulattaa sarveiskalvon
Sarveiskalvotulehdus voi johtaa sarveiskalvon samentumiseen, sulamiseen ja jopa silmän puhkeamiseen. Pseudomonas aeruginosa -bakteeri on tavallinen syy piilolinssinkäyttäjien infektioihin ja yksi vakavimmista sarveiskalvon bakteeritulehduksen aiheuttajista.
“Bakteeri tunkeutuu sarveiskalvoon ja tuottaa toksiineja, jotka sulattavat sarveiskalvokudosta. Silmäoireet pahenevat nopeasti, sarveiskalvo alkaa ohentua ja voi sulaa. Vaikeimmissa tapauksissa silmä voi puhjeta jo 1–2 vuorokaudessa”, kertoo silmätautien erikoislääkäri Sanna Mörtenhumer HUSin sarveiskalvo- ja etuosakirurgian vastaanotolta.
Vaikka sarveiskalvotulehdus saataisiin hoidettua, jättää keratiitti sarveiskalvolle pysyvän arven ja näöntarkkuus saattaa heiketä merkittävästi. Sairaudella voi olla isoja vaikutuksia potilaan elämään.
“Vakavan sarveiskalvotulehduksen saanut potilas joutuu käymään vastaanotollamme jopa kerran viikossa useita kuukausia. Tauti voi olla vaikeahoitoinen ja vaatia pitkiäkin sairaslomia ja estää autolla ajamisen”, Mörtenhumer kertoo.
Yhteyshenkilöt
silmätautien erikoislääkäri Henri Ruutala
HUS, silmätautien päivystys
henri.ruutala@hus.fi
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
