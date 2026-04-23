Palokuntien suomenmestaruuskilpailut Turussa 23.5.2026 - merellistä pelastustoimintaa ja turvallisuustoimijoita
23.4.2026 15:49:48 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Palokuntien suomenmestaruuskilpailut, Jehumalja-kilpailu, järjestetään Turussa Varvintorilla lauantaina 23.5.2026. Kilpailun teemana on tänä vuonna pelastustoiminta saaristo- ja meriolosuhteissa. Yleisö voi seurata kilpailua ja tutustua turvallisuuden parissa toimiviin viranomaisiin, järjestöihin ja muihin toimijoihin klo 9–17.
Palokuntien SM-kilpailua eli Jehumalja-kilpailua on järjestetty vuodesta 1952 asti ja se koostuu kolmesta osiosta: tieto-, taito ja kalustokilpailusta. Kilpailu on tarkoitettu kaikille maamme pelastustoimen yhteisöille. Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 35 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 100 järjestelytehtävissä toimivaa. Tänä vuonna kilpailun yleiseen sarjaan osallistuu 31 ja veteraanisarjaan 11 kilpailuryhmää ympäri Suomea.
Vuonna 2026 kilpailun järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen pelastuslaitos yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Yleisön on mahdollista tulla seuraamaan päivän aikana kilpailutoimintaa klo 9–17. Alueella järjestetään myös tapahtumatori, jossa on mahdollista tutustua pelastuslaitoksen sekä muiden viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden toimintaan.
Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä nopeaan suoritukseen. Kilpailu yhdistääkin tiedollista, taidollista ja kalustollista osaamista pelastusalan eri toimijoiden kesken ja ylläpitää tehokkaasti palokuntahenkeen kuuluvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Ajantasaisimmat tiedot tapahtumasta löytyvät Suomen Palopäällystöliiton sivuilta: https://sppl.fi/palokuntiensm/
Sebastian HolmAluepalopäällikkö, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 357 8137sebastian.holm@varha.fi
Eemu HyvönenApulaispalopäällikkö, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 907 3416eemu.hyvonen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
