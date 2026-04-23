Lunnan itseajanvaraus käytössä yhdeksässä kunnassa – Hanko mukaan toukokuussa

Lunnan itseajanvaraus on nyt mahdollista rajattuihin palveluihin kaikissa muissa Länsi-Uudenmaan kunnissa paitsi Hangossa, jossa ominaisuus saadaan käyttöön toukokuussa. Vaiheistus johtuu yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta.

Lunnassa mahdollista varata aikoja rajattuihin palveluihin

Asiakas voi itse varata aikoja Lunnassa

äitiysneuvolan ensikäynneille (etävastaanotto, raskausviikot 8–10)

fysioterapian ja aikuisten toimintaterapian ensikäynneille

koulu ja opiskeluterveydenhuollon vastaanotoille: terveydenhoitajan käynnille tai kutsuntatarkastukseen.

Lunnan itse varattavien aikojen valikoimaa laajennetaan myöhemmin vaiheittain. Toistaiseksi suurin osa itseajanvarauksista, esimerkiksi hammashoidon vastaanotoille tai terveysasemien rokotuksiin, tehdään erillisessä verkkoportaalissa osoitteessa luvn.terveytesi.fi.

– Itseajanvarausta hyödynnetään jo monissa palvelussa hyvinvointialueellamme, ja nyt haluamme tehdä asioinnista selkeämpää tuomalla ajanvarauksia Lunnaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki itseajanvaraukset tehtäisiin yhdessä paikassa, Lunnassa, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysjohtaja Nelli Myllylä.

Lunna käyttöön myös opiskeluhuollon psykologipalveluissa

Opiskeluhuollon psykologit ottavat Lunnan kiireettömät viestit käyttöön 23.4. Tämä tarkoittaa, että jatkossa kaikkiin opiskeluhuollon toimijoihin saa yhteyden puhelimen, sähköpostin, Wilman ja avovastaanottoaikojen lisäksi myös Lunnassa.

– Hienoa, että Lunnan kiireettömät viestit ovat nyt käytössä kaikilla opiskeluhuollon toimijoilla. On tärkeää, että meille voi lähettää viestin silloin kun asia tulee mieleen. Ammattilaisemme vastaavat viesteihin kolmen arkipäivän kuluessa, sanoo opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Maaret Laine.

Lunna palvelee jo yli 225 000 länsiuusimaalaista

Lunna on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava. Lunnan kautta saa sujuvasti yhteyden esimerkiksi terveysasemalle, neuvolaan, hammashoitoon, sosiaalipalveluihin ja Seniori-infoon sekä yleiseen asiakasneuvontaan. Lunnassa on jo yli 225 000 käyttäjää, ja määrä kasvaa. Asiakastyytyväisyys chat-palveluun ja asiointiin kiireettömällä viestillä on yli 4 asteikolla yhdestä viiteen. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä älypuhelimen sovelluksella että tietokoneella.

Lataa Lunna sovelluskaupasta tai asioi verkkoselaimella osoitteessa www.lunna.fi.

Lunna tutuksi Sellon kirjastossa ti 5.5. klo 14

Jos Lunna ei ole vielä tuttu, tai haluat saada henkilökohtaista opastusta, tervetuloa Sellon kirjastoon Espoon Leppävaaraan tiistaina 5.5.2026 klo 14–16. Asiantuntijamme ovat paikalla kertomassa, mitä kaikkea Lunna tarjoaa, ja auttavat sinua käyttämään palvelua juuri sinun tarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue lisää tapahtumasta.