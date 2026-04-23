Lunnan itseajanvaraus käytössä yhdeksässä kunnassa – Hanko mukaan toukokuussa
23.4.2026 12:34:47 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvoitnalueen digitaalisen asiointikanava Lunnan itseajanvaraus ja omien tietojen näkyminen laajenee 23.4. Inkooseen, Karkkilaan, Kirkkonummelle, Lohjalle, Raaseporiin, Siuntioon ja Vihtiin. Myös opiskeluhuollon psykologit tavoittaa jatkossa Lunnasta.
Lunnan itseajanvaraus on nyt mahdollista rajattuihin palveluihin kaikissa muissa Länsi-Uudenmaan kunnissa paitsi Hangossa, jossa ominaisuus saadaan käyttöön toukokuussa. Vaiheistus johtuu yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta.
Lunnassa mahdollista varata aikoja rajattuihin palveluihin
Asiakas voi itse varata aikoja Lunnassa
- äitiysneuvolan ensikäynneille (etävastaanotto, raskausviikot 8–10)
- fysioterapian ja aikuisten toimintaterapian ensikäynneille
- koulu ja opiskeluterveydenhuollon vastaanotoille: terveydenhoitajan käynnille tai kutsuntatarkastukseen.
Lunnan itse varattavien aikojen valikoimaa laajennetaan myöhemmin vaiheittain. Toistaiseksi suurin osa itseajanvarauksista, esimerkiksi hammashoidon vastaanotoille tai terveysasemien rokotuksiin, tehdään erillisessä verkkoportaalissa osoitteessa luvn.terveytesi.fi.
– Itseajanvarausta hyödynnetään jo monissa palvelussa hyvinvointialueellamme, ja nyt haluamme tehdä asioinnista selkeämpää tuomalla ajanvarauksia Lunnaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki itseajanvaraukset tehtäisiin yhdessä paikassa, Lunnassa, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysjohtaja Nelli Myllylä.
Lunna käyttöön myös opiskeluhuollon psykologipalveluissa
Opiskeluhuollon psykologit ottavat Lunnan kiireettömät viestit käyttöön 23.4. Tämä tarkoittaa, että jatkossa kaikkiin opiskeluhuollon toimijoihin saa yhteyden puhelimen, sähköpostin, Wilman ja avovastaanottoaikojen lisäksi myös Lunnassa.
– Hienoa, että Lunnan kiireettömät viestit ovat nyt käytössä kaikilla opiskeluhuollon toimijoilla. On tärkeää, että meille voi lähettää viestin silloin kun asia tulee mieleen. Ammattilaisemme vastaavat viesteihin kolmen arkipäivän kuluessa, sanoo opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Maaret Laine.
Lunna palvelee jo yli 225 000 länsiuusimaalaista
Lunna on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava. Lunnan kautta saa sujuvasti yhteyden esimerkiksi terveysasemalle, neuvolaan, hammashoitoon, sosiaalipalveluihin ja Seniori-infoon sekä yleiseen asiakasneuvontaan. Lunnassa on jo yli 225 000 käyttäjää, ja määrä kasvaa. Asiakastyytyväisyys chat-palveluun ja asiointiin kiireettömällä viestillä on yli 4 asteikolla yhdestä viiteen. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä älypuhelimen sovelluksella että tietokoneella.
Lataa Lunna sovelluskaupasta tai asioi verkkoselaimella osoitteessa www.lunna.fi.
Lunna tutuksi Sellon kirjastossa ti 5.5. klo 14
Jos Lunna ei ole vielä tuttu, tai haluat saada henkilökohtaista opastusta, tervetuloa Sellon kirjastoon Espoon Leppävaaraan tiistaina 5.5.2026 klo 14–16. Asiantuntijamme ovat paikalla kertomassa, mitä kaikkea Lunna tarjoaa, ja auttavat sinua käyttämään palvelua juuri sinun tarpeisiisi sopivalla tavalla. Lue lisää tapahtumasta.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Självbokningen i Lunna nu tillgänglig i nio kommuner – Hangö går med i maj23.4.2026 12:41:46 EEST | Tiedote
I Lunna utvidgas självbokningen och visningen av egna uppgifter den 23 april till Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Även elevhälsans psykologer kan framöver nås i Lunna.
