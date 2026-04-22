Varsinais-Suomeen vuodelle 2026 suunnitelluissa siltatyökohteissa muutoksia
23.4.2026 12:43:07 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Varsinais-Suomeen vuodelle 2026 suunnitelluissa siltatyökohteissa on tapahtunut muutoksia. Osa kohteista on siirretty toteutettavaksi vuoteen 2027, joidenkin aikataulu on tarkentunut, ja vuodelle 2026 on tullut myös yksi uusi kohde.
Vuoteen 2027 siirtyneet kohteet olivat osa alkuvuodesta 2026 kilpailutettua kokonaisuutta. Kilpailutuksessa saatiin vain yksi tarjous, joka lisäksi ylitti hankkeelle varatun budjetin lähes 50 %. Kilpailutus päätettiin keskeyttää ja kohteet kilpailutetaan uudelleen hieman erilaisena kokonaisuutena. Yksi kohteista (Vehkamäen ylikulkusillat) sekä uusi kohde (Hoikkalan alikulkukäytävät) kilpailutetaan uudelleen kesän 2026 alussa ja toteutetaan tämän vuoden syksyllä. Loput kohteista siirtyivät toteutettavaksi vuodelle 2027. Näiden kohteiden kilpailutus aloitetaan syksyllä 2026. Lisäksi muutaman kohteen osalta oli aiemmin keväällä vielä epävarmaa, toteutetaanko kohteet vuonna 2026 vai 2027. Nyt näiden kohteiden toteutus on varmistunut vuodelle 2027.
Vuoteen 2027 siirtyneet kohteet:
- Vanhalinnan alikulkukäytävä, vt 10, Lieto (korjaus)
- Vierun alikulkukäytävä, vt 10, Lieto (korjaus)
- Hyvättylän alikulkukäytävä, vt 10, Lieto (korjaus)
- Särkänsalmen silta, mt 189, Naantali (korjaus)
Kohteet, joiden aikataulu on tarkentunut ja toteutus on 2027:
- Tapalan silta, mt 12344, Koski TL (korjaus)
- Kistolan silta, mt 186, Salo (korjaus)
- Halikonjoen kevyen liikenteen silta, Salo (sillan alapuoliset työt mm. teräsrakenteiden huoltotyöt)
- Pytönkosken silta, mt 1840, Salo (korjaus)
Vuodelle 2026 tullut uusi kohde:
- Hoikkalan alikulkukäytävät, kt 40, Raisio (korjaus)
Koska useampi hanke siirtyi toteutettavaksi vasta ensi vuonna, tämän vuoden rahoitusta jäi Hoikkalan kahden alikulkukäytävän korjaukseen. Liikenteellisesti on hyvä asia, että tämä alikulkukohde saadaan toteutettua ennen E18 Raision keskustan kohdan töiden alkamista, sillä korjaustöistä aiheutuu Turun kehätielle liikennehaittoja. Tiedotamme hankkeen liikennejärjestelyistä tarkemmin ennen hankkeen alkamista.
Kaikki Varsinais-Suomen siltakohteet on koottu siltatöiden hankesivuille: https://vayla.fi/siltatyot-varsinais-suomi
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529 ja projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
