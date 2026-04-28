Linnanmäki avautuu vappuna – Vuoristorataa juhlitaan historiallisilla uudistuksilla
28.4.2026 15:01:00 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Linnanmäen Vuoristorata täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Suomalaisille sukupolville ikoninen huvipuistolaite juhlistaa merkkivuottaan historiansa merkittävimmillä uudistuksilla sekä läpi kesän juhlavuoden ohjelmalla.
75‑vuotias Vuoristorata on osa suomalaista kulttuuriperintöä
Vuoristorata avattiin Linnanmäellä kesällä 1951, ja siitä on sittemmin tullut huvipuiston kaikkien aikojen suosituin laite sekä keskeinen osa suomalaista huvipuistohistoriaa. Vuosittain Vuoristoradan kyytiin nousee 600 000–700 000 huvittelijaa. Rata on yksi maailman kuudesta jäljellä olevasta vuoristoradasta, jonka jarrutuksesta vastaa oikea henkilö, jarrumestari.
– Puinen Vuoristorata on pala suomalaista kulttuuriperintöä. Sen kyydissä ovat istuneet niin presidentit, urheilijat kuin useat sukupolvet huvittelijoitakin. Juhlavuoden kunniaksi olemme halunneet vaalia paitsi historiaa, myös elävöittää vierailukokemusta radan ympäristössä, sanoo Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä.
Vuoristoradan alue kokee historiallisia uudistuksia
Vuoristoradan 75‑vuotisjuhlavuosi näkyy historiallisina uudistuksina koko sen ympäristössä. Vuoristorataa uudistetaan jo sisäänkäynnistä lähtien, kun Vuoristoradan sisääntuloa elävöitetään ja laajennetaan. Vuoristoradan uusi elämyksellinen sisäänkäyntialue tarjoaa kävijöille katsauksen radan 75‑vuotiseen historiaan muistoesineiden, tarinoiden ja henkilöiden kautta.
Huvikaudelle 2026 avataan myös ennennäkemätön, noin 70 neliömetrin kokoinen Vuoristoradan terassi, jolta Vuoristorataa voi seurata poikkeuksellisesta näkökulmasta – ensimmäistä kertaa Vuoristoradan sisäpuolelta. Upouuden terassin avajaisia juhlitaan helatorstaina 14.5.
Lisäksi Estradin puoleiseen kaarteeseen avataan Kioski Vuoristorata, josta on saatavilla mm. Vuoristoradan 75‑juhlavuotismalliston tuotteita sekä klassikkoon viittaavia makuja, kuten tervanmakuisia pastilleja.
Juhlavuosi näkyy ohjelmassa läpi kesän
Vuoristoradan juhlavuosi näkyy myös huvipuiston ohjelmistossa. Esiintymislava Estradin ohjelmaa rakennetaan juhlavuoden hengessä koko kauden ajan. Vuoristoradan varsinaista syntymäpäiväviikonloppua vietetään 11.–13.7., jolloin Estradilla esiintyvät Nelli Matula ja Elias Kaskinen. Lisäksi Vuoristoradan virallisena syntymäpäivänä 13. heinäkuuta Vuoristoradan kyytiin pääsee myös pelkällä Aluehupi-lipulla.
Kohti ympärivuotista Linnanmäkeä
Kaudella 2026 Linnanmäki ottaa käyttöön uuden sisäänpääsykäytännön. Alueelle voi saapua kaikilla rannekkeilla ja laitelipuilla sekä uudella Aluehupi‑lipulla. Aluehupi‑lippuun sisältyy kuusi perheen pienimmille suunnattua laitetta, neljä leikki‑ ja touhualuetta sekä uutta hupipäivää rikastavaa sisältöä kuten esimerkiksi päivittäinen Lintsibingo-, -suunnistus ja jarrumestareiden fanitapaamiset. Lisäksi esiintymislava Estradin koko kesäkauden ohjelma huippuluokan artisteineen ovat koettavissa osana alueohjelmaa.
Uudistus on osa Linnanmäen laajempaa strategiaa, jossa huvipuistoa kehitetään kohti aktiivista kaupunkihuvipuistoa. Tavoitteena on kehittää huvipuiston aluetta paikkana, jossa on syitä vierailla tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin ja useammin, eri vuorokauden- ja vuodenaikoina.
– Haluamme tarjota yhä useammin ja monipuolisemmin syitä tulla Linnanmäelle. Monelle huvittelijalle herkut, pelit ja erikoistapahtumat ovat tärkeä osa huvipuistoelämystä. Tavoitteenamme onkin rikastaa kaikkien huvittelijoiden kokemusta puistossa entisestään ja olla entistäkin vahvempi osa kaupunkilaisten vapaa‑aikaa, Järvelä sanoo.
Katse on juhlahumun keskellä jo tulevissa huvikausissa. Linnanmäellä selvitetään parhaillaan uusia, ympärivuotisia ratkaisuja erityisesti pääportin alueelle.
– Kartoitamme parhaillaan pääportin alueelle uutta, kansainvälistä huippuluokan elämystä huvikaudelle 2027 osana alueen ympärivuotista kehitystä. Suunnitelmissa on myös uusia teematapahtumia mahdollisesti myös nykyisen huvikauden ulkopuolelle, Järvelä avaa.
LINNANMÄEN VUORISTORATA:
Suunnittelija tanskalainen Valdemar Lebech
Lempinimi “Vanha Rouva”
Avattu yleisölle 13.7.1951
Jarrutuksesta matkan aikana vastaa jarrumestari
Maailmassa vastaavia vuoristoratoja jäljellä enää 6
Pituus 960 m
Huippunopeus 60km/h
Pisin lasku on 48 m (kesto 3 sekuntia)
Myönnetty kansainvälinen Klassikon arvonimi -tunnus 2025
600 000–700 000 kävijää vuosittain
40 000 kierrosta kesän aikana
Vuoristoradan syntymäpäiväviikonloppua juhlitaan 11.-13.7.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Kuvat
Linkit
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme