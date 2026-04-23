Självbokningen i Lunna nu tillgänglig i nio kommuner – Hangö går med i maj

Självbokningen i Lunna kan nu användas för vissa tjänster i alla kommuner i Västra Nyland, förutom i Hangö, där funktionen införs i maj. Uppdelningen i etapper beror på införandet av det gemensamma klient- och patientdatasystemet.

Möjlighet att bokat tider till vissa tjänster i Lunna

Kunden kan själv boka tider i Lunna

till första besöket hos mödrarådgivningen (distansmottagning, graviditetsveckorna 8–10)

första besöket inom fysioterapi och ergoterapi för vuxna

mottagningar inom skol- och studerandehälsovården: besök hos hälsovårdare eller hälsoundersökning inför uppbåd.

Utbudet av tider som kan bokas via Lunna utökas senare stegvis. Tills vidare görs de flesta självbokningarna, till exempel till mun- och tandvårdens mottagningar eller till vaccinationer på hälsostationerna, fortfarande i en separat webbportal på adressen luvn.terveytesi.fi.

‌– Självbokning används redan i många av våra tjänster, och nu vill vi göra det enklare att uträtta ärenden genom att föra in möjligheten att boka tider i Lunna. Målet är att alla självbokningar i framtiden ska göras på ett ställe, i Lunna, säger utvecklingsdirektör Nelli Myllylä vid Västra Nylands välfärdsområde.

Lunna införs även inom elevhälsans psykologtjänster

Elevhälsans psykologer börjar använda Lunna den 23 april. Detta innebär att man i framtiden kan kontakta alla aktörer inom elevhälsan per telefon, e-post, Wilma och på öppna mottagningstider, men nu även via Lunna.

– Fint att alla aktörer inom elevhälsan nu använder Lunnas icke-brådskande meddelanden. Det är viktigt att man kan skicka oss ett meddelande när ärendet är aktuellt. Våra yrkespersoner svarar på meddelandena inom tre vardagar, berättar Maaret Laine, som är servicelinjedirektör för elevhälsan och mentalvårdstjänsterna.

Lunna betjänar nu över 225 000 västnylänningar

Lunna är Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal. Via Lunna kan du smidigt kontakta till exempel hälsostationen, rådgivningen, tandvården, socialservicen, och Seniorinfo samt den allmänna kundrådgivningen. Lunna har nu över 225 000 användare och antalet ökar. Kundnöjdheten med chattjänsten och med icke-brådskande meddelanden är över 4 på en skala från 1 till 5. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska både i en applikation på smarttelefonen och i en webbläsare på datorn.

Bekanta dig med Lunna i Sellobiblioteket tis 5.5. kl. 14

Om Lunna ännu inte är bekant för dig, eller om du vill få personlig handledning, välkommen till Sellobiblioteket i Alberga i Esbo tisdagen den 5 maj 2026 klockan 14–16. Våra experter är på plats för att berätta vad Lunna erbjuder och de hjälper dig att använda tjänsten på ett sätt som lämpar sig för just dina behov. Läs mer om evenemanget.