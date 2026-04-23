Självbokningen i Lunna nu tillgänglig i nio kommuner – Hangö går med i maj
23.4.2026 12:41:46 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
I Lunna utvidgas självbokningen och visningen av egna uppgifter den 23 april till Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Även elevhälsans psykologer kan framöver nås i Lunna.
Självbokningen i Lunna kan nu användas för vissa tjänster i alla kommuner i Västra Nyland, förutom i Hangö, där funktionen införs i maj. Uppdelningen i etapper beror på införandet av det gemensamma klient- och patientdatasystemet.
Möjlighet att bokat tider till vissa tjänster i Lunna
Kunden kan själv boka tider i Lunna
- till första besöket hos mödrarådgivningen (distansmottagning, graviditetsveckorna 8–10)
- första besöket inom fysioterapi och ergoterapi för vuxna
- mottagningar inom skol- och studerandehälsovården: besök hos hälsovårdare eller hälsoundersökning inför uppbåd.
Utbudet av tider som kan bokas via Lunna utökas senare stegvis. Tills vidare görs de flesta självbokningarna, till exempel till mun- och tandvårdens mottagningar eller till vaccinationer på hälsostationerna, fortfarande i en separat webbportal på adressen luvn.terveytesi.fi.
– Självbokning används redan i många av våra tjänster, och nu vill vi göra det enklare att uträtta ärenden genom att föra in möjligheten att boka tider i Lunna. Målet är att alla självbokningar i framtiden ska göras på ett ställe, i Lunna, säger utvecklingsdirektör Nelli Myllylä vid Västra Nylands välfärdsområde.
Lunna införs även inom elevhälsans psykologtjänster
Elevhälsans psykologer börjar använda Lunna den 23 april. Detta innebär att man i framtiden kan kontakta alla aktörer inom elevhälsan per telefon, e-post, Wilma och på öppna mottagningstider, men nu även via Lunna.
– Fint att alla aktörer inom elevhälsan nu använder Lunnas icke-brådskande meddelanden. Det är viktigt att man kan skicka oss ett meddelande när ärendet är aktuellt. Våra yrkespersoner svarar på meddelandena inom tre vardagar, berättar Maaret Laine, som är servicelinjedirektör för elevhälsan och mentalvårdstjänsterna.
Lunna betjänar nu över 225 000 västnylänningar
Lunna är Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal. Via Lunna kan du smidigt kontakta till exempel hälsostationen, rådgivningen, tandvården, socialservicen, och Seniorinfo samt den allmänna kundrådgivningen. Lunna har nu över 225 000 användare och antalet ökar. Kundnöjdheten med chattjänsten och med icke-brådskande meddelanden är över 4 på en skala från 1 till 5. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska både i en applikation på smarttelefonen och i en webbläsare på datorn.
Ladda ner Lunna från en appbutik eller använd webbläsaren på www.lunna.fi
Bekanta dig med Lunna i Sellobiblioteket tis 5.5. kl. 14
Om Lunna ännu inte är bekant för dig, eller om du vill få personlig handledning, välkommen till Sellobiblioteket i Alberga i Esbo tisdagen den 5 maj 2026 klockan 14–16. Våra experter är på plats för att berätta vad Lunna erbjuder och de hjälper dig att använda tjänsten på ett sätt som lämpar sig för just dina behov. Läs mer om evenemanget.
Avainsanat
Kuvat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Lunnan itseajanvaraus käytössä yhdeksässä kunnassa – Hanko mukaan toukokuussa23.4.2026 12:34:47 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvoitnalueen digitaalisen asiointikanava Lunnan itseajanvaraus ja omien tietojen näkyminen laajenee 23.4. Inkooseen, Karkkilaan, Kirkkonummelle, Lohjalle, Raaseporiin, Siuntioon ja Vihtiin. Myös opiskeluhuollon psykologit tavoittaa jatkossa Lunnasta.
Akutmottagningens öppettider förlängs i Lojo i maj22.4.2026 09:14:53 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdes akutmottagning vid Lojo sjukhus flyttar till nya lokaler och förlänger sina öppettider. Förändringarna genomförs stegvis under april–maj. Målet är att underlätta invånarnas tillgång till brådskande vård och minska belastningen på HUS jouravdelning.
Kiirevastaanoton aukiolo laajenee Lohjalla toukokuussa22.4.2026 09:14:23 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kiirevastaanotto Lohjan sairaalassa muuttaa uusiin tiloihin ja laajentaa aukioloaan. Muutokset toteutetaan vaiheittain huhti–toukokuussa. Tavoitteena on helpottaa asukkaiden pääsyä kiireelliseen hoitoon ja vähentää HUSin päivystyksen kuormitusta.
Aluehallitus päätti henkilöstöpalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut20.4.2026 16:15:36 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti tuotannollistaloudellisin perustein 30.3.2026 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöpalvelujen toiminnan organisointia, työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäviä ja työnjaon muutoksia.
Välfärdsområdesstyrelsen avslutade samarbetsförhandlingarna om personaltjänsterna20.4.2026 15:59:35 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen avslutade de samarbetsförhandlingar som inleddes den 30 mars 2026 på produktionsmässiga och ekonomiska orsaker och som gällde organiseringen av verksamheten inom personaltjänsterna, arbetstagarnas och tjänsteinnehavarnas uppgifter samt ändringar i arbetsfördelningen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme