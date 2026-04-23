Lausunto: Saaristolain tulee huomioida pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen erityisvaatimukset
23.4.2026 12:57:42 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriön saaristolakiluonnoksesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saaristoasiain neuvottelukunnasta.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) katsoo lausunnossaan, että lain ja sen perustelujen tulee nykyistä selkeämmin tunnistaa pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen erityisvaatimukset saaristoalueilla. Erityisesti Varsinais-Suomen laajassa ja monimuotoisessa saaristossa palveluja järjestetään myös alueille, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä.
Varsinais-Suomen saaristo on Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä missään muualla maan vesistöalueilla ole vastaavaa määrää saaria. Tämän vuoksi pelkkä asukkaiden määrä ei anna riittävää kuvaa siitä, millaisia vaatimuksia kokonaisturvallisuuden, pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen järjestäminen alueella aiheuttaa.
Saariston rakenne, saavutettavuus, pitkät ajalliset etäisyydet, liikenneyhteyksien riippuvuus sekä väestön kausivaihtelu vaikuttavat olennaisesti vasteaikoihin, toimintavalmiuteen, henkilöstön saatavuuteen, kuljetusjärjestelyihin, kalustotarpeisiin ja palvelujen kustannuksiin.
Varha näkee, että näiden erityisolosuhteiden tulee näkyä lain soveltamisessa, vaikutusarvioissa ja rahoituksellisissa ratkaisuissa.
Muuttunut turvallisuustilanne edellyttää painokkaampaa arviointia
Yhteysalusliikenne, muu merellinen saavutettavuus sekä kriittiset tietoliikenneyhteydet eivät ole saaristossa ainoastaan asumisen ja asioinnin edellytys, vaan myös pelastustoiminnan, ensihoidon, evakuointien, huoltovarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan keskeinen osa.
Muuttuneessa turvallisuustilanteessa saaristoalueiden varautumista ja kokonaisturvallisuutta on arvioitava aiempaa painokkaammin. Varha näkee, että saariston tilanne- ja kehityskuvan tulisi sisältää myös pelastustoimen palvelutason, saavutettavuuden, riskikuvan, varautumisen, huoltovarmuuden sekä tieyhteydettömien alueiden erityispiirteiden seuranta. Lisäksi kausiasumisen vaikutukset tehtävämääriin ja palvelukuormaan tulee huomioida.
Varha näkee, että pelastustoimen, ensihoidon, varautumisen ja kokonaisturvallisuuden asiantuntemuksen riittävä huomiointi tulee varmistaa myös saaristoasiain neuvottelukunnan työssä.
Varhan aluehallitus hyväksyi lausunnon 13. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan.
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
