Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Lausunto: Saaristolain tulee huomioida pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen erityisvaatimukset

23.4.2026 12:57:42 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue antoi lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriön  saaristolakiluonnoksesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saaristoasiain neuvottelukunnasta.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) katsoo lausunnossaan, että lain ja sen perustelujen tulee nykyistä selkeämmin tunnistaa pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen erityisvaatimukset saaristoalueilla. Erityisesti Varsinais-Suomen laajassa ja monimuotoisessa saaristossa palveluja järjestetään myös alueille, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä.  

Varsinais-Suomen saaristo on Suomen oloissa poikkeuksellinen, sillä missään muualla maan vesistöalueilla ole vastaavaa määrää saaria. Tämän vuoksi pelkkä asukkaiden määrä ei anna riittävää kuvaa siitä, millaisia vaatimuksia kokonaisturvallisuuden, pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen järjestäminen alueella aiheuttaa.  

Saariston rakenne, saavutettavuus, pitkät ajalliset etäisyydet, liikenneyhteyksien riippuvuus sekä väestön kausivaihtelu vaikuttavat olennaisesti vasteaikoihin, toimintavalmiuteen, henkilöstön saatavuuteen, kuljetusjärjestelyihin, kalustotarpeisiin ja palvelujen kustannuksiin.  

Varha näkee, että näiden erityisolosuhteiden tulee näkyä lain soveltamisessa, vaikutusarvioissa ja rahoituksellisissa ratkaisuissa. 

Muuttunut turvallisuustilanne edellyttää painokkaampaa arviointia 

Yhteysalusliikenne, muu merellinen saavutettavuus sekä kriittiset tietoliikenneyhteydet eivät ole saaristossa ainoastaan asumisen ja asioinnin edellytys, vaan myös pelastustoiminnan, ensihoidon, evakuointien, huoltovarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan keskeinen osa.  

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa saaristoalueiden varautumista ja kokonaisturvallisuutta on arvioitava aiempaa painokkaammin. Varha näkee, että saariston tilanne- ja kehityskuvan tulisi sisältää myös pelastustoimen palvelutason, saavutettavuuden, riskikuvan, varautumisen, huoltovarmuuden sekä tieyhteydettömien alueiden erityispiirteiden seuranta. Lisäksi kausiasumisen vaikutukset tehtävämääriin ja palvelukuormaan tulee huomioida. 

Varha näkee, että pelastustoimen, ensihoidon, varautumisen ja kokonaisturvallisuuden asiantuntemuksen riittävä huomiointi tulee varmistaa myös saaristoasiain neuvottelukunnan työssä. 

Varhan aluehallitus hyväksyi lausunnon 13. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan.  

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhalausuntosaaristolakiturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
