SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen työllisyystoimet ovat näpertelyä tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa koko ajan

23.4.2026 12:47:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Kehysriihi ei vastaa heikkenevän työllisyyden haasteeseen, arvioi kansanedustaja Lauri Lyly (sd.). Lylyn mukaan hallituksen työllisyystoimet jäävät riittämättömiksi tilanteessa, jossa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
”Hallitus tunnistaa ongelmat, mutta ratkaisut jäävät pieniksi ja hajanaisiksi. Nyt tarvitaan suunnanmuutos, ei näpertelyä,” Lyly sanoo.

Hallituksen kehysriihessä painopiste on nuorissa ja pitkäaikaistyöttömissä muun muassa työllistymissetelin lisärahoituksen, alueellisten pilottien ja osaamissetelin kautta. Lylyn mukaan kokonaisuus ei kuitenkaan vastaa tilanteen vakavuuteen.

”Kyse on mittaluokasta. Niillä parhaimmillaankin saadaan vaikutettua muutaman tuhannen työttömän tilanteeseen, kun tarve liikkuu kymmenissä tuhansissa. Yksistään pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli viimeisimmän tilaston mukaan 139 700 (kasvua 24 700). Kun työllisyys heikkenee koko ajan, tarvitaan laajempia toimia, kuin vain yksittäisiä kokeiluja. Samaan aikaan hallitus leikkaa palveluista, jotka auttavat ihmisiä takaisin työelämään, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta. Tämä on ristiriitaista politiikkaa,” Lyly toteaa.

Lylyn mukaan hallituksen tulisi vielä korjata linjaansa.

”Työllisyys ei vahvistu ilman investointeja osaamiseen, toimiviin palveluihin ja yhteistyöhön työmarkkinoiden kanssa. Suomi tarvitsee kunnianhimoista työllisyyspolitiikkaa - ei pieniä paikkauksia,” Lyly päättää.

Avainsanat

nuorisotyöttömyyspitkäaikaistyöttömyyskuntouttava työtoimintatyöllisyystyömarkkinapolitiikkakehysriihi

