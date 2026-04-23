SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen työllisyystoimet ovat näpertelyä tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa koko ajan
23.4.2026 12:47:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kehysriihi ei vastaa heikkenevän työllisyyden haasteeseen, arvioi kansanedustaja Lauri Lyly (sd.). Lylyn mukaan hallituksen työllisyystoimet jäävät riittämättömiksi tilanteessa, jossa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.
”Hallitus tunnistaa ongelmat, mutta ratkaisut jäävät pieniksi ja hajanaisiksi. Nyt tarvitaan suunnanmuutos, ei näpertelyä,” Lyly sanoo.
Hallituksen kehysriihessä painopiste on nuorissa ja pitkäaikaistyöttömissä muun muassa työllistymissetelin lisärahoituksen, alueellisten pilottien ja osaamissetelin kautta. Lylyn mukaan kokonaisuus ei kuitenkaan vastaa tilanteen vakavuuteen.
”Kyse on mittaluokasta. Niillä parhaimmillaankin saadaan vaikutettua muutaman tuhannen työttömän tilanteeseen, kun tarve liikkuu kymmenissä tuhansissa. Yksistään pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli viimeisimmän tilaston mukaan 139 700 (kasvua 24 700). Kun työllisyys heikkenee koko ajan, tarvitaan laajempia toimia, kuin vain yksittäisiä kokeiluja. Samaan aikaan hallitus leikkaa palveluista, jotka auttavat ihmisiä takaisin työelämään, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta. Tämä on ristiriitaista politiikkaa,” Lyly toteaa.
Lylyn mukaan hallituksen tulisi vielä korjata linjaansa.
”Työllisyys ei vahvistu ilman investointeja osaamiseen, toimiviin palveluihin ja yhteistyöhön työmarkkinoiden kanssa. Suomi tarvitsee kunnianhimoista työllisyyspolitiikkaa - ei pieniä paikkauksia,” Lyly päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n kansanedustaja, puolueen 1. vpj Nasima Razmyar kritisoi Orpon hallituksen kehysriihen päätöksiä: Liian vähän, liian myöhään – lasku jää tuleville sukupolville23.4.2026 11:55:28 EEST | Tiedote
Juuri päättynyt hallituksen kehysriihi osoitti konkreettisesti, miten monella tavalla Orpon hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan. Suomen talouskasvu on ollut surkeaa, eikä hallitus ole kyennyt vastaamaan ajoissa rakennusalan ahdinkoon tai talouden tilanteeseen. Hallitus on koko kautensa ajan tehnyt aivan liian vähän ja liian myöhään, sanoo Razmyar.
SDP:n Niina Malm: Hallituksen talouspolitiikan mahalasku sinetöitiin kehysriihessä23.4.2026 11:32:28 EEST | Tiedote
Hallituksen viimeinen kehysriihi osoittaa lopullisesti, että hallitus ei ole onnistunut talous- eikä työllisyystavoitteissaan, arvioi SDP:n 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm.
Kvarnström (SDP): Regeringens envishet drabbar social- och hälsovården23.4.2026 11:16:39 EEST | Pressmeddelande
Regeringen Orpo-Purras ramria är över och riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) från Raseborg ser resultatet som väntat, men beklagligt. Han anser att regeringen borde ha inhiberat nedskärningar i social- och hälsovården istället för att nu göra nya sådana.
SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen itsepäisyys iskee sosiaali- ja terveydenhuoltoon23.4.2026 11:16:39 EEST | Tiedote
Orpon–Purran hallituksen kehysriihi on ohi ja kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) Raaseporista pitää lopputulosta odotettuna mutta valitettavana. Hänen mukaansa hallituksen olisi pitänyt perua sosiaali- ja terveydenhuollon leikkaukset sen sijaan, että nyt tehdään uusia.
SDP:n Juha Viitala: Lyhytnäköiset leikkaukset järjestöihin heikentävät suomalaisen hyvinvoinnin perustaa23.4.2026 11:14:10 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala pitää hallituksen yhä uusia leikkauksia järjestöihin hyvin lyhytnäköisenä ja korostaa järjestöjen työn merkitystä suomalaisen hyvinvoinnin kannalta. Hallitus on viime kehysriihessään päättänyt yhä uusista leikkauksista sote‑järjestöjen rahoitukseen, vaikka järjestöt toimivat tärkeänä turvaverkkona yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville. Järjestöjen työn heikentäminen uhkaa heikentää suomalaisten hyvinvointia, lisätä ihmisten auttamattomuutta ja kohottaa pitkällä aikavälillä julkisen talouden kustannuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme