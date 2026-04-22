Pirkanmaan hyvinvointialue kutsui neljä taiteilijaa lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen taideteoksen suunnittelukilpailuun
23.4.2026 12:58:25 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Suunnittelukilpailussa valitaan julkinen taideteos, joka sijoitetaan lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen piha-alueelle tai vaihtoehtoisesti pääaulaan. Kilpailuun kutsuttujen taiteilijoiden tulee toimittaa teosehdotukset elokuun loppuun mennessä.
Kilpailuun kutsuttuja taiteilijoita ovat Jarno Vesala, Anna Hyrkkänen, Ninni Luhtasaari ja Hanna Vihriälä. Pirkanmaan hyvinvointialueen taidehankintoja koordinoi Tays tukisäätiön taidetoimikunta, joka tekee hyvinvointialueelle esityksen lasten- ja nuorisopsykiatrian teoksen tilaamisesta. Toimikunta kuulee esitystä tehdessään tuomaristoa, joka arvioi teossuunnitelmat paremmuusjärjestykseen. Suunnittelukutsun tuomaristo koostuu Pirkanmaan hyvinvointialueen, rakennuksen suunnittelijan ja rakennuttajan edustajista sekä taidetoimikunnan kuvataiteen asiantuntijoista. Toteutettavan taideteoksen maksimibudjetti on 70 000 euroa ja Tays tukisäätiö rahoittaa teoksen.
Taide rakennuksen sisäänkäynnillä toimii maamerkkinä, joka ohjaa ja toivottaa tervetulleeksi rakennukseen. Keskeisellä paikalla sijaitseva teos mahdollistaa kaikkien rakennuksessa vierailevien pääsyn osalliseksi taiteesta. Tavoitteena on, että taideteoksen tuleva nimi kuvastaisi psykiatrisen hoitotyön merkitystä. Teoksen toteutuksessa on tärkeää huomioida rakennuksen toiminta ja kohderyhminä sekä lapset että nuoret. Teoksen tulisi puhutella kumpaakin ikäryhmää ja tuoda katsojalle positiivista ja valoisaa tunnelmaa.
Taide tuo sairaalaan lohtua, turvaa ja toivoa
Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen taideteemana ovat tunteet, turvallisuus, valoisuus ja tulevaisuus. Taysin uudistamisessa taide nähdään tärkeänä sairaalan viihtyvyyttä parantavana tekijänä. Taide aktivoi potilaita ja heidän perheitään, ja luo arkeen lohtua, turvaa, toivoa.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian Y-rakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Valmis rakennus on tavoitteena ottaa käyttöön alkuvuodesta 2028, jolloin myös sisäänkäynnin taideteoksen tulisi olla valmiina. Rakennuksessa tulee toimimaan lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköiden lisäksi sairaalakoulu.
Yhteyshenkilöt
Minna KylmäniemiKehittämiskoordinaattoriPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0445547695minna.kylmaniemi@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hämeenkyrön ja Ikaalisten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat22.4.2026 15:59:53 EEST | Tiedote
Hämeenkyrön sote-aseman ja Ikaalisten lähiaseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla on otettu käyttöön yhteinen hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumero.
Aluevaltuusto ja -hallitus kokoontuvat 27.4. – seuraa aluevaltuuston kokousta suorana verkossa22.4.2026 15:41:46 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 27.4.2026 klo 17 Tampere-talossa. Ennen kokousta pidetään kyselytunti klo 16-17.
Aluehallitukselle esitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden yt-neuvottelujen tuloksen hyväksymistä22.4.2026 15:24:59 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Pirkanmaan hyvinvointialueella. Neuvotteluilla ei tavoiteltu henkilöstövähennyksiä. Maanantaina 27.4. kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyisi neuvottelutuloksen.
Hyvinvointialue teki rikosilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä21.4.2026 14:31:37 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt rikosilmoituksen aiemmin hyvinvointialueella työskennelleestä työntekijästä, jonka epäillään siirtäneen luvattomasti rahaa tekaistuille toimeentulotukiasiakkaille.
LVV huomautti Pirhaa jatkohoidon ruuhkautumisesta – parissa vuodessa palveluja kehitetty merkittävästi20.4.2026 13:59:58 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut hyvinvointialueelle huomautuksen Tays Päivystys Acutan ruuhkautumisesta ja jatkohoitoon pääsystä perustason vuodeosastoille vuosien 2024 ja 2025 tapahtumien perusteella. Koska hyvinvointialue on ryhtynyt asiassa jo useisiin toimenpiteisiin, se ei saanut asiassa määräyksiä. Osana omia toimenpiteitään hyvinvointialue avaa huhtikuun aikana muun muassa ikäihmisten voimavaralähtöisen kuntoutusosaston.
