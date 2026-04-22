Pirkanmaan hyvinvointialue kutsui neljä taiteilijaa lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen taideteoksen suunnittelukilpailuun

Kilpailuun kutsuttuja taiteilijoita ovat Jarno Vesala, Anna Hyrkkänen, Ninni Luhtasaari ja Hanna Vihriälä. Pirkanmaan hyvinvointialueen taidehankintoja koordinoi Tays tukisäätiön taidetoimikunta, joka tekee hyvinvointialueelle esityksen lasten- ja nuorisopsykiatrian teoksen tilaamisesta. Toimikunta kuulee esitystä tehdessään tuomaristoa, joka arvioi teossuunnitelmat paremmuusjärjestykseen. Suunnittelukutsun tuomaristo koostuu Pirkanmaan hyvinvointialueen, rakennuksen suunnittelijan ja rakennuttajan edustajista sekä taidetoimikunnan kuvataiteen asiantuntijoista. Toteutettavan taideteoksen maksimibudjetti on 70 000 euroa ja Tays tukisäätiö rahoittaa teoksen.

Taide rakennuksen sisäänkäynnillä toimii maamerkkinä, joka ohjaa ja toivottaa tervetulleeksi rakennukseen. Keskeisellä paikalla sijaitseva teos mahdollistaa kaikkien rakennuksessa vierailevien pääsyn osalliseksi taiteesta. Tavoitteena on, että taideteoksen tuleva nimi kuvastaisi psykiatrisen hoitotyön merkitystä. Teoksen toteutuksessa on tärkeää huomioida rakennuksen toiminta ja kohderyhminä sekä lapset että nuoret. Teoksen tulisi puhutella kumpaakin ikäryhmää ja tuoda katsojalle positiivista ja valoisaa tunnelmaa.

Taide tuo sairaalaan lohtua, turvaa ja toivoa

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen taideteemana ovat tunteet, turvallisuus, valoisuus ja tulevaisuus. Taysin uudistamisessa taide nähdään tärkeänä sairaalan viihtyvyyttä parantavana tekijänä. Taide aktivoi potilaita ja heidän perheitään, ja luo arkeen lohtua, turvaa, toivoa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian Y-rakennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Valmis rakennus on tavoitteena ottaa käyttöön alkuvuodesta 2028, jolloin myös sisäänkäynnin taideteoksen tulisi olla valmiina. Rakennuksessa tulee toimimaan lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköiden lisäksi sairaalakoulu.