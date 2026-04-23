Neljännesvuosikatsauksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue on alittamassa talousarvion

Hyvinvointialueen toimintakulut olivat 4,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna samaan aikaan. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsi tammi-maalikuussa kiireettömissä tapauksissa keskimäärin noin kahdessa viikossa hoitotakuun ollessa kolme kuukautta.

– On hienoa nähdä, että Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut nyt muutettua kurssia talouden osalta. Talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen vahvaa sitoutumista, johdonmukaista johtamista ja kykyä uudistaa toimintaa. Onnistuminen tässä työssä edellyttää meiltä kaikilta yhteistä suuntaa ja vahvaa yhteistyötä, vasta aloittanut hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela sanoo.

– Taloutta on sopeutettu suunnitellusti, mutta samalla esimerkiksi odotusajat terveysasemille ovat selkeästi hoitotakuuta lyhyemmät ja asiakastyytyväisyys on ollut palveluissa jopa erinomaisella tasolla. Tämä on edellyttänyt valtavasti työtä joka tasolla. Haluan kiittää tästä ihan jokaista hyvinvointialueen työntekijää, Vuorela lisää.

Hyvinvointialueen tämän vuoden talousarviossa on 58,5 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat toteutuneet tammi-maaliskuussa 96 prosenttisesti. Sopeuttamistoimenpiteissä ei näy vielä palveluverkkomuutoksille laskettu sopeuttaminen (13 miljoonaa euroa tälle vuodelle) toimeenpanon viivästyttyä aluevalitusten vuoksi.

Ennustettu ylijäämä johtuu valtion rahoituksen muutoksesta, konsernipalvelujen talouden toteutumisesta hienoisesti ylijäämäisenä ja uusista erikoissairaanhoidon sopeuttamistoimenpiteistä, joita arviointiryhmä on hyvinvointialueelta edellyttänyt ja joita valmistellaan keväällä päätettäviksi talousarviomuutoksiksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosittaiset menot ovat noin 1,4 miljardia euroa vuodessa.

Hoidon jatkuvuuden parantaminen etenee suunnitellusti

Perusterveydenhuollossa lääkärin pääsi tammi-maaliskuussa kiireettömissä tapauksissa keskimäärin 17 vuorokaudessa ja hoitajalle 13 vuorokaudessa, kun hoitotakuu on 90 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärille pääsi keskimäärin 84 vuorokaudessa kun hoitotakuu on 180 vuorokautta.

Hoidon jatkuvuutta on edistetty ja omahoitaja-omalääkärimalli etenee ja koko hyvinvointialueella se on käytössä viimeistään vuoden 2027 alun aikana. Vuokratyövoimaa lääkäreiden osalta on edelleen vähennetty hallitusti ja alkuvuoden aikana lääkärivuokraus väheni 41 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Lääkäreiden virkojen täyttöaste on parantunut ja vajaus vaihteli 15–20 prosentissa, kun se korkeimmillaan on ollut jopa 30 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon konservatiivisella ja psykiatrian palvelualueella hoitoon pääsy toteutuu hoitotakuulainsäädännön mukaisesti. Hoitoa odottavien keskimäärinen odotusaika oli 26 vuorokautta. Operatiivisen erikoissairaanhoidon palvelualueella jatkettiin toimenpiteitä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn saattamiseksi lain vaatimalle tasolle. Maaliskuuhun mennessä hoitotakuun ylittävä jono oli lyhentynyt 826 henkilöön kun se viime vuonna oli suurimmillaan 1 900 henkilössä.

Aikuisten sosiaalipalveluiden tuetussa asumisessa käynnistettiin mielenterveyskuntoutujille intensiivisen tuen palvelu, jota on saatavilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden määrä on laskenut alkuvuodesta. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on pystytty vastaamaan hoidon tarpeen arviointiin lakisääteisessä määräajassa. Hoitoon pääsyyn (14 vrk) ei ole päästy kaikissa nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelu-tiimeissä Jyväskylässä ja Äänekoskella. Neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on edelleen vajetta lääkärityöstä, joka on viivästyttänyt paikoin määräaikaistarkastusten toteutumista.

Kotihoidon palveluissa kotihoidon kumppanuusmallin ulottaminen neljälle uudelle kotihoidon alueelle on edennyt hankintamenettelyn osalta. Kumppanuusmallissa päivä- ja ilta-aikainen kotihoito ostetaan palvelutuottajilta ja hyvinvointialue tuottaa yöhoidon ja vastaa turva-auttajista ja etähoivasta.

Pelastustoiminnan tehtävät ovat hieman lisääntyneet verrattuna viime vuoden tammi-maaliskuuhun. Konsernipalveluissa talous on toteutumassa noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäisenä.

Henkilöstön sairaspoissaoloja oli noin 4 400 kalenteripäivää vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Aluehallitus käsittelee neljännesvuosikatsausta kokouksessaan 28.4.

Aluehallitukselle esitetään oikaisuvaatimuksen tekemistä valtioneuvoston lisärahoituspäätöksestä

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan myös oikaisuvaatimusta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä vuoden 2025 lisärahoitushakemuksesta. Keski-Suomen hyvinvointialue haki lisärahoitusta 46 miljoonaa euroa. Haettu summa vastaa hyvinvointialueen arviota vuoden 2025 rahoituksen vajeesta. Hyvinvointialue perusteli lisärahoituksen tarvetta sillä, että nykyinen rahoitustaso on rakenteellisesti riittämätön ja perustuu puutteelliseen tietopohjaan, mikä uhkaa lakisääteisiä palveluita. Valtioneuvosto hylkäsi lisärahoitushakemuksen.

Perusteluina esitettävässä oikaisuvaatimuksessa on, että valtioneuvoston päätöksessä ei ole asianmukaisesti arvioitu niitä keskeisiä seikkoja, jotka sekä päätöksen että valmistelumuistion lähtökohtien perusteella ovat ratkaisevia lisärahoituksen edellytysten kannalta. Näihin kuuluvat muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen menokehityksen olennainen hillintä, käytettävissä olevan tietopohjan puutteellisuus sekä hyvinvointialueen ministeriöohjauksen perusteella toteuttamat laaja-alaiset sopeutus- ja kehittämistoimenpiteet.

Samoin päätöksessä on sivuutettu yksilöidyt toimenpiteet, toimintaympäristön kustannustekijät sekä rahoitusjärjestelmän rakenteelliset tekijät, joiden yhteisvaikutus heikentää alueen rahoituksen riittävyyttä.

