Kehysriihen päätökset vahvistavat kasvun edellytyksiä – myös viime kevään kasvutoimet on vietävä maaliin
23.4.2026 16:38:38 EEST | Pääomasijoittajat ry | Tiedote
Pääomasijoittajat ry pitää hallituksen kehysriihessä tekemiä kasvua tukevia päätöksiä tervetulleina. Erityisen merkittäviä ovat työsuhdeoptioiden verotuksen uudistus, pankkirahoituksen ylimääräisen taakan purkaminen, yritysjärjestelyjä helpottavat toimet sekä yrittäjien eläkevakuutusjärjestelmän uudistus. Tämän kevään kehysriihen päätökset vievät kehitystä oikeaan suuntaan, mutta työn on jatkuttava määrätietoisesti myös toimeenpanossa.
”Kehysriihen päätöksissä on useita toimia, jotka vahvistavat yritysten kasvun, uudistumisen ja investointien edellytyksiä Suomessa. Työsuhdeoptioiden verotuksen korjaaminen on tärkeä askel erityisesti kasvuyrityksille, jotka kilpailevat osaajista kansainvälisesti. Samalla on tärkeää, että yritysrahoitusta vaikeuttavaa ylimääräistä sääntelyä puretaan ja yritysjärjestelyjä sujuvoitetaan”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.
Pääomasijoittajat ry pitää YEL-uudistusta myönteisenä. Hallituksen mukaan uudistuksella korjataan YEL-järjestelmän epäkohtia, parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja helpotetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten sekä yksinyrittäjien asemaa. Vuodesta 2028 alkaen yrittäjä voisi valita eläkemaksunsa perusteeksi joko yritystoiminnan veronalaiset ansiotulot tai nykyisen laskennallisen YEL-työtulon, ja nykyistä maksujoustoa korotettaisiin 25 prosenttiin.
Pääomasijoittajat ry korostaa samalla, että hallituksen on pidettävä kiinni myös viime kevään kehysriihessä päätetyistä kasvutoimista.
”Kasvua ei synny yksittäisillä päätöksillä, vaan johdonmukaisella politiikalla. Siksi on tärkeää, että hallitus ei ainoastaan tee uusia oikeansuuntaisia linjauksia, vaan vie myös viime kevään kasvutoimet käytäntöön. Erityisen tärkeää on edistää toimia, jotka sujuvoittavat pääomarahastojen varainkeruuta, sekä luoda Suomeen uusi kansainvälisesti kilpailukykyinen rahastorakenne. Näillä ratkaisuilla on suora merkitys sille, kuinka hyvin Suomi kykenee houkuttelemaan kotimaista ja kansainvälistä kasvupääomaa”, muistuttaa Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Riku Asikainen.
Suomen kasvun, investointien ja yritysten uudistumisen kannalta ratkaisevaa on, että pääoman liikkumista, yritysrahoitusta, omistajanvaihdoksia ja osaajien sitouttamista tukevat uudistukset toteutetaan ripeästi ja ennakoitavasti. Tämän kevään kehysriihen päätökset vievät kehitystä oikeaan suuntaan, mutta työn on jatkuttava määrätietoisesti myös toimeenpanossa.
Riku Asikainen
Pääomasijoittajat ry, hallituksen puheenjohtaja
riku.asikainen@evli.fi
+358 50 2880
Anne HorttanainenToimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ryPuh:+358 40 510 4907anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa. Teemme toimialan vaikuttamistyötä, tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja viestimme aktiivisesti toimialasta. Lisäksi ylläpidämme toimialan eettisiä säännöksiä, tuotamme suosituksia ja järjestämme koulutuksia toimialan kehittämiseksi.
