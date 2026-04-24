SDP:n Suhonen: Hallitus ei ota vakavasti lapsiperheköyhyyttä!
24.4.2026 09:02:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mielestä hallitus unohti lapsiperheet kehysriihessään.
– Kun hallitus kolme vuotta sitten aloitti – se ensi töikseen leikkasi työttömyyskorvauksen lapsikorotukset. Leikkaukset työttömyyskorvausten- ja asumistuen suojaosiin lisäsi pienituloisten lapsiperheiden taloudellista ahdinkoa. Lapsiperheköyhyyden on arvioitu lisääntyvän tällä kaudella 31 000 lapsella ja hallitus katsoo sivusta tumput suorina, murehtii Suhonen.
– Nyt hallitus näpertelee. Sille ei kelvannut edes emeritus professori Sixten Korkmanin opetukset 1990-luvun lamasta: ”Jättäkää edes lapset leikkausten ulkopuolelle”, perustelee Suhonen.
Hallituksen työllisyyspolitiikka on myös täysin retuperällä.
– Hallitus lupasi 100 000 työllistä lisää, mutta toisin kävi. Massatyöttömyys päästettiin valloilleen.
– Tosin kuin neuvottiin – hallitus ei vieläkään kehysriihessä korjannut jälkiään. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä on 42 500 – viisi tuhatta enemmän kuin vuosi sitten ja 18 000 enemmän kuin Orpo-Purran hallituksen aloittaessa. Tulostaulu ei valehtele ja Suomea ajetaan syöksykierteessä työttömyyteen, köyhyyteen ja kurjuuteen, sanoo eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme