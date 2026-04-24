SDP:n Suhonen: Hallitus ei ota vakavasti lapsiperheköyhyyttä!

– Kun hallitus kolme vuotta sitten aloitti – se ensi töikseen leikkasi työttömyyskorvauksen lapsikorotukset. Leikkaukset työttömyyskorvausten- ja asumistuen suojaosiin lisäsi pienituloisten lapsiperheiden taloudellista ahdinkoa. Lapsiperheköyhyyden on arvioitu lisääntyvän tällä kaudella 31 000 lapsella ja hallitus katsoo sivusta tumput suorina, murehtii Suhonen.

– Nyt hallitus näpertelee. Sille ei kelvannut edes emeritus professori Sixten Korkmanin opetukset 1990-luvun lamasta: ”Jättäkää edes lapset leikkausten ulkopuolelle”, perustelee Suhonen.

Hallituksen työllisyyspolitiikka on myös täysin retuperällä.

– Hallitus lupasi 100 000 työllistä lisää, mutta toisin kävi. Massatyöttömyys päästettiin valloilleen.

– Tosin kuin neuvottiin – hallitus ei vieläkään kehysriihessä korjannut jälkiään. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä on 42 500 – viisi tuhatta enemmän kuin vuosi sitten ja 18 000 enemmän kuin Orpo-Purran hallituksen aloittaessa. Tulostaulu ei valehtele ja Suomea ajetaan syöksykierteessä työttömyyteen, köyhyyteen ja kurjuuteen, sanoo eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.