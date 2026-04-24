Vessoja, roskiksia ja kuohuviinipullokeräys – näin Helsinki varautuu vapun juhlintaan

Vessoja on Kaivopuistossa, Tähtitorninmäellä, Sinebrychoffin puistossa, Vanhasta Kirkkopuistossa, Meripuistossa ja Espalla. Ne tulevat paikoilleen vapun aattona. Vessoista 17 on invavessoja.

Kaivopuiston juhlijoille kierrätyspisteet jätteiden lajittelulle

Kaivopuistossa juhlijat voivat lajitella jätteet muovin, lasin, kartongin ja biojätteiden keräysastioihin kolmessa paikassa.

Kierrätyspisteiden läheisyydessä on myös sekajätelava, jota toivotaan käytettävän, jos kierrätysastiat tulevat täyteen. Kierrätyspisteet sijaitsevat Suuren puistotien varrella, tanssilavan lähellä ja länsipäässä olevan hiekkakentän vieressä.

Kertakäyttögrillien hiilet ja muu kytevä jäte on laitettava niille varattuihin peltitynnyreihin, ei roskakontteihin. Maastopalovaroituksen aikana puistoissa grillaaminen on kiellettyä.

Kuohuviinipullot vaihtuvat leffalippuihin ja muut päätyvät kerääjille

Helsingin kaupunki järjestää perinteisen kuohuviinipullojen keruun. Kaivopuistossa on kaksi pullonkeruupistettä, yksi Ison Puistotien keskivaiheilla ja toinen Kaivopuiston leikkikentällä.

Kun palauttaa pisteeseen 20 kuohuviinipulloa, saa leffalipun. Lippuja on jaossa 1300. Lippu on voimassa 12 kk ja käy kaikkiin Finnkinon leffateattereihin. Kuohuviinipullot päätyvät Palautuspakkaus Oy:n kautta lasivillan raaka-aineeksi.

Vappu on vuoden kallein juhla kaupungille

Stara siivoaa puistoja ja katuja koko vapun ajan. Puhtaanapitoon on varauduttu lisäresurssein päivä- ja yöaikana. Vappupäivänä Kaivopuistoa siivoavat Staran puistotyöntekijät ja useat eri järjestöt.

Vapun jälkien siivous on kaupungille suuri panostus myös rahallisesti; vuonna 2025 vapun siivouksen kulut nousivat 88 000 euroon. Kaupunki pyrkii suunnitelmallisesti vähentämään roskaantumista, ja yhdeksi roskaantumisen hillinnän toimenpiteeksi seuraaville vuosille on nostettu nimenomaan tapahtumissa syntyvän roskan vähentäminen.

Puistojen kestävyyttä suojellaan

Puistojen helposti vaurioituville kevätnurmikoille ei saa ajaa autoilla. Kunnossapidon ajoneuvojen lisäksi Kaivopuistoon pääsevät poliisin ja pelastuslaitoksen ajoneuvot sekä alueen varanneiden ruokayrittäjien ajoneuvot. Muu liikenne puistoon ei ole sallittua. Järjestyksenvalvojat ohjaavat liikennettä Kaivopuistossa ja estävät luvattoman ajon puistoon.

Liikkuva myynti on kielletty Esplanadin puistossa ja Senaatintorilla

Senaatintorilla ja Esplanadin puistossa on jatkuva myyntikielto liikkuvalle myynnille ja jakelulle polkupyörästä, kärrystä tai moposta sekä muulle myyntitoiminnalle. Lisäksi liikkuva myynti on kielletty Sofiankadulla.

Myyntikiellolla varmistetaan alueiden turvallisuus, viihtyisyys ja sujuva liikkuminen. Erityisen tärkeää tämä on vappuna suurten kävijämäärien takia. Esplanadin puistosta löytyy useita kioskeja.

Polkupyörästä tai liikkuvasta kärrystä voi myydä ruokaa ja muita tuotteita puistoalueilla ja yleisillä alueilla ilman erillistä lupaa Helsingissä. Kaupunki valvoo Esplanadin myyntikieltoa tehostetusti vappuna yhdessä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Kaivopuistossa vain myyntipaikan varanneet voivat myydä tuotteita. Myyntipaikkoja on noin 20 kpl Ison Puistotien varrella.