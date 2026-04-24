HSY:n hallituksen päätökset 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin 22.4.2026 07:35:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 24.4.2026 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannuksen ja kapasiteetinnoston hankesuunnitelman päivitys - etäluettavien vesimittareiden ja niihin sopivien takaiskuventtiilien hankinta - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vedenottamon saneerauksen rakennusurakoitsijan valinta - Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraamisen urakoitsijan valinta. Hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen, josta käy ilmi maankäyttösektorin hiilivarastot ja -taseet. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen etäluettavista vesimittareista sekä Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneerauksesta. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa H