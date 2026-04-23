Presidentti Stubb osallistuu veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan Mikkelissä
23.4.2026 15:13:30 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 26/2026
23.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksiin Mikkelissä maanantaina 27. huhtikuuta 2026. Presidenttipari tapaa Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa järjestettävässä valtakunnallisessa pääjuhlassa sotiemme veteraaneja ja lottia.
Kansallinen veteraanipäivä on sotiemme veteraanien ja sotasukupolvien perinnön muistopäivä. Sitä on vietetty Suomessa vuodesta 1987.
Yle TV1 lähettää veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan suorana lähetyksenä, ja se on katsottavissa Yle Areenassa tilaisuuden jälkeen.
Lisätietoja
Presidentin ohjelma:
viestintäkoordinaattori Henriikka Ahtiainen, tasavallan presidentin kanslia, puh. 0295 226 384, press@tpk.fi
Mediajärjestelyt Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa:
viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen, Mikkelin kaupunki, puh. 040 129 5048, heidi.hanninen@mikkeli.fi
President Stubb to attend the 80th birthday celebration of the King of Sweden23.4.2026 14:03:59 EEST | Pressmeddelande
Office of the President of the Republic of Finland Press release 25/2026 23 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will attend the 80th birthday celebrations of King Carl XVI Gustaf of Sweden on Thursday 30 April 2026 in Stockholm. King Carl XVI Gustaf ascended the throne in 1973 and is the longest-reigning monarch in the country’s history. In the morning, the presidential couple will take part in a Te Deum service in the Royal Palace Church, after which the festivities will continue at the Royal Palace. The King’s birthday celebrations will culminate in a gala dinner in the evening. During the day, President Stubb will also meet Swedish Prime Minister Ulf Kristersson for talks on bilateral relations between Finland and Sweden, as well as current foreign and security policy issues.
Presidentti Stubb Ruotsin kuninkaan 80-vuotissyntymäpäiville23.4.2026 14:03:59 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 25/2026 23.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaan 80-vuotissyntymäpäiville Tukholmassa torstaina 30. huhtikuuta 2026. Kuningas Kaarle XVI Kustaa nousi valtaistuimelle 1973, ja hän on maansa historian pisimpään hallinnut kuningas. Presidenttipari osallistuu aamulla kiitosjumalanpalvelukseen Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa, minkä jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Kuninkaanlinnassa. Kuninkaan syntymäpäiväjuhla huipentuu juhlaillalliseen. Presidentti Stubb tapaa samana päivänä myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin. Tapaamisen aiheena ovat Suomen ja Ruotsin kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.
President Stubb deltar i svenska kungens 80-årsfirande23.4.2026 14:03:59 EEST | Press release
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 25/2026 23.4.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb deltar i firandet av kung Carl XVI Gustafs 80-årsdag i Stockholm torsdagen den 30 april 2026. Kung Carl XVI Gustaf av Sverige besteg tronen 1973, och han är den längst regerande kungen i sitt lands historia. På morgonen närvarar presidentparet vid en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan, varefter festligheterna fortsätter på Kungliga slottet. Kungens bemärkelsedag kulminerar i en födelsedagsbankett på kvällen. Under dagen kommer president Stubb även att träffa Sveriges statsminister Ulf Kristersson för samtal om de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Sverige samt aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
President Stubb på officiellt besök till Egypten17.4.2026 14:26:00 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 23/2026 17.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett officiellt besök i Arabrepubliken Egypten 21–22 april 2026. Tisdagen den 21 april träffar president Stubb Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi i Kairo. Diskussionerna kommer att handla om läget i Iran, Hormuzsundet, Gaza och Mellanöstern i stort. På agendan står också de bilaterala förbindelserna mellan Finland och Egypten, Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina, de transatlantiska förbindelserna och det globala systemet. I programmet ingår även möten med Egyptens premiärminister Mostafa Madbouli och storimamen vid al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. På eftermiddagen deltar presidenten i ett finsk-egyptiskt företagsforum och en debatt om utsikterna för geopolitiken och ekonomin. Onsdagen den 22 april besöker presidenten The American University in Cairo, där han håller en föreläsning om globala omställningar och den förändrade maktbalansen i världen. Efter föreläsningen följer
Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Egyptiin17.4.2026 14:26:00 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 23/2026 17.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Egyptin arabitasavallassa 21.–22. huhtikuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin Kairossa tiistaina 21. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa, Gazassa ja laajemmin Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Egyptin kahdenväliset suhteet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja globaali järjestelmä. Ohjelmassa on myös tapaamiset Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin ja Al-Azharin suurimaami Ahmed El-Tayebin kanssa. Iltapäivällä presidentti osallistuu Suomi–Egypti-yritysfoorumiin, jossa hän keskustelee geopolitiikan ja talouden näkymistä. Keskiviikkona 22. huhtikuuta presidentti Stubb vierailee American University in Cairo -yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa
