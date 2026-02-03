InCar kasvattaa korjaamoverkostoaan – sähköistyvä autokanta, vastuullisuus ja paikallinen osaaminen ohjaavat kasvua

Suomalainen autoilu on murroksessa. Sähköautot yleistyvät, ajoneuvojen turvatekniikka kehittyy nopeasti ja autoilijat odottavat korjauspalvelulta entistä enemmän: työn pitää olla laadukasta, asioinnin sujuvaa ja korjauspolun mahdollisimman selkeä. Tähän muutokseen InCar vastaa kasvattamalla korjaamoverkostoaan eri puolilla Suomea.

Viimeisimpinä avauksina ovat olleet Oulu Ruskon uusi korjaamo sekä Pori Toejoen toimipiste, joka siirtyi InCarille liiketoimintakaupassa Rinta-Joupin Autoliikkeeltä. Seuraavan 12 kuukauden aikana InCar jatkaa kasvuaan avaamalla uudet korjaamot Lempäälään, Kokkolaan, Espooseen, Vantaalle, Porvooseen ja Hämeenlinnaan.

Laajentuminen kertoo siitä, että vauriokorjauksen merkitys muuttuu autojen mukana. Nykyauto ei ole enää pelkkä kori, puskuri ja maalipinta. Samassa korjauksessa voidaan käsitellä korkeajännitetekniikkaa, kuljettajaa avustavia järjestelmiä, kameroita, tutkia, kalibrointeja ja entistä monimuotoisempia materiaaleja. Kun autot kehittyvät, myös korjaamisen on kehityttävä mukana.

Autoilijan näkökulmasta kyse on kuitenkin lopulta hyvin arkisesta asiasta: siitä, että apua saa läheltä, nopeasti ja luotettavasti silloin, kun elämä kolhii. Vaurio on autoilijoille poikkeustilanne, johon liittyy epävarmuutta, aikataulupaineita ja käytännön huolia. Siksi korjaamoverkoston laajeneminen ei ole vain yrityksen kasvua, vaan myös palvelulupaus siitä, että ammattitaitoista apua on saatavilla yhä useammalla paikkakunnalla.

Sähköautojen yleistyminen tuo korjaamiseen oman lisäulottuvuutensa. Akkurakenteet, korkeajännitejärjestelmät ja uudet rakenneratkaisut vaativat oikeat tilat, välineet, prosessit ja koulutetut tekijät. InCarin kasvussa onkin kyse myös investoinnista tulevaisuuden korjausosaamiseen.

Autoilu muuttuu nopeasti, ja samalla myös vauriokorjauksen vaatimukset kasvavat. Haluamme investoida sekä uusiin korjaamoihin että osaamiseen niin, että pystymme palvelemaan autoilijoita laadukkaasti, vastuullisesti ja mahdollisimman vaivattomasti myös tulevaisuudessa, InCarin kaupallinen johtaja Pasi Tolvanen kommentoi.

Samalla vastuullisuudesta on tullut autoilijoille aiempaa tärkeämpi kysymys. Se ei tarkoita vain ympäristötekoja yksittäisessä korjaamossa, vaan toimintatapoja läpi koko korjaamoverkoston arvoketjun: miten materiaaleja käytetään, mitä voidaan korjata vaihtamisen sijaan, miten osia hyödynnetään järkevästi ja miten jätteet käsitellään niin, että laatu, turvallisuus ja resurssiviisaus kulkevat käsi kädessä.

InCarin kasvussa painottuu myös kotimaisuus. Uuden omistajan, Intera Partnersin, myötä yhtiöllä on vahva kotimainen tausta ja selkeä usko suomalaisen vauriokorjausalan kehittämiseen. Samalla InCar on merkittävä kotimainen työllistäjä: yhtiössä työskentelee yli 550 henkeä ja verkosto kattaa yli 65 korjaamoa. Uusien korjaamoiden avaaminen tarkoittaa investointeja tiloihin, teknologiaan, osaamiseen ja paikalliseen elinvoimaan.

Vaikka moni asiakaspolun vaihe digitalisoituu, itse korjaus tehdään edelleen paikallisesti – ihmisten käsillä, osaamisella ja vastuulla. Juuri tässä yhdistelmässä on tulevaisuuden vauriokorjauksen ydin: modernit järjestelmät, sujuva asiakaskokemus ja vahva paikallinen läsnäolo.

InCarin laajentuminen kertoo vahvasta uskosta suomalaisen autoilun tulevaisuuteen. Kun verkosto kasvaa, kyse ei ole vain uusista pisteistä kartalla, vaan siitä, että yhä useammalla autoilijalla on lähempänä paikka, jossa apu on asiantuntevaa, ystävällistä ja selkeää.