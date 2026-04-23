Onkilahden ulkoilupäivä käynnistää pyöräilyviikon Vaasassa – viikko täynnä pyöräilyaiheista ohjelmaa
23.4.2026 14:48:34 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään jälleen toukokuussa. Vaasassa viikko käynnistyy perjantaina 8.5., kun koko perheen ulkoilupäivä valtaa Onkilahden toimintapuiston. Lisäksi viikon aikana avataan Kolkin uusi laavu ja luontopolku, tarjotaan pyöräilijöille ilmainen aamupala sekä poljetaan yhdessä Pilvilammelle.
Koko perheen ulkoilupäivää vietetään perjantaina 8.5. klo 15–20 Onkilahden toimintapuistossa. 400 ensimmäiselle on tarjolla ilmaiset muurinpohjaletut ja nokipannukahvia, ja liikennepuiston kausi avataan polkuautoilun merkeissä. Trail It -ammattilaisporukka opastaa pumptrack-radan käytössä ja esittää vauhdikkaita taitonäytöksiä. Päivän teema on pyörät kuntoon: oma pyörä on mahdollista katsastaa maksutta ja tehdä pieniä huoltotoimenpiteitä asiantuntijoiden opastuksella.
Vähänkyrön ulkoilupäivää vietetään torstaina 14.5., jolloin ohjelmassa on muun muassa Kolkin luontopolun avajaiset, uuden laavun vihkiäiset ja Vähänkyrön digitaalisen pyöräilyreitistön julkaisu. Osallistujilla on mahdollisuus ostaa nuotioherkkuja ja paistaa niitä keväisessä tunnelmassa luonnon keskellä.
Pyöräilyviikko huipentuu lauantaina 16.5. pyörämatkailupäivään, jolloin järjestetään kaikille avoin yhteispyörälenkki Pilvilammelle Närvänmutkan laavulle. Leppoisa 17 kilometrin retki lähtee uimahallin edestä klo 9, ja perillä laavulla pyöräilijöitä odottavat makkaratarjoilu ja Vaasan Ladun kahvila. Paikalle voi saapua myös omatoimisesti pyöräillen.
Pyöräilyviikon tapahtumat juhlistavat Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta sekä Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Pyöräilyn edistämisellä on iso vaikutus molempien teemojen toteutumisessa: se vahvistaa kaikenikäisten hyvinvointia ja vähentää samalla liikenteen päästöjä.
Koko viikon ohjelma: vaasa.fi/pyorailyviikko
Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle Green Leaf -tunnustuksen työstä kestävän kehityksen sekä ympäristön ja ilmaston hyväksi. UNICEF on myöntänyt Vaasalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen merkkinä siitä, että lasten hyvinvointi ja oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä.
Samuli HuuskoProjekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
Friluftsdag i Metviken öppnar cykelveckan i Vasa – veckan fylld av program med cykeltema23.4.2026 14:49:00 EEST | Pressmeddelande
I maj är det åter dags för den riksomfattande cykelveckan. I Vasa inleds veckan fredagen den 8 maj med hela familjens friluftsdag som ordnas i Metvikens aktivitetspark. Under veckan invigs en ny rastplats och naturstig i Golkas, cyklister bjuds på gratis frukost och en gemensam cykeltur till Molnträsket ordnas.
Arbetslösheten minskade från februari i Österbottens sysselsättningsområde men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka22.4.2026 12:55:11 EEST | Pressmeddelande
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i mars fortfarande en av de lägsta i landet (7,5 %). Arbetslöshetsgraden var 0,5 procentenheter högre än för ett år sedan, men minskade med 0,3 procentenheter jämfört med februari 2026. Arbetslöshetsgraden i hela landet var i mars 12,5 % och minskade med 0,2 procentenheter jämfört med februari. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.
Työttömyys laski helmikuusta Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa22.4.2026 12:55:07 EEST | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli maaliskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,5 %). Työttömyysaste oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta laski 0,3 prosenttiyksikköä helmikuuhun 2026 verrattuna. Koko maan työttömyysaste oli maaliskuussa 12,5 %, ja se laski helmikuusta 0,2 prosenttiyksikköä. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Metvikens trafikpark öppnar 8.522.4.2026 10:20:10 EEST | Pressmeddelande
Trafikparken som ligger i Metvikens aktivitetspark i Vasa öppnar fredag 8.5.
Onkilahden liikennepuisto aukeaa 8.5.22.4.2026 10:19:29 EEST | Tiedote
Vaasassa Onkilahden toimintapuistossa sijaitseva liikennepuisto avaa porttinsa perjantaina 8.5.
