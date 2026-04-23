Onkilahden ulkoilupäivä käynnistää pyöräilyviikon Vaasassa – viikko täynnä pyöräilyaiheista ohjelmaa

Koko perheen ulkoilupäivää vietetään perjantaina 8.5. klo 15–20 Onkilahden toimintapuistossa. 400 ensimmäiselle on tarjolla ilmaiset muurinpohjaletut ja nokipannukahvia, ja liikennepuiston kausi avataan polkuautoilun merkeissä. Trail It -ammattilaisporukka opastaa pumptrack-radan käytössä ja esittää vauhdikkaita taitonäytöksiä. Päivän teema on pyörät kuntoon: oma pyörä on mahdollista katsastaa maksutta ja tehdä pieniä huoltotoimenpiteitä asiantuntijoiden opastuksella.

Vähänkyrön ulkoilupäivää vietetään torstaina 14.5., jolloin ohjelmassa on muun muassa Kolkin luontopolun avajaiset, uuden laavun vihkiäiset ja Vähänkyrön digitaalisen pyöräilyreitistön julkaisu. Osallistujilla on mahdollisuus ostaa nuotioherkkuja ja paistaa niitä keväisessä tunnelmassa luonnon keskellä.

Pyöräilyviikko huipentuu lauantaina 16.5. pyörämatkailupäivään, jolloin järjestetään kaikille avoin yhteispyörälenkki Pilvilammelle Närvänmutkan laavulle. Leppoisa 17 kilometrin retki lähtee uimahallin edestä klo 9, ja perillä laavulla pyöräilijöitä odottavat makkaratarjoilu ja Vaasan Ladun kahvila. Paikalle voi saapua myös omatoimisesti pyöräillen.

Pyöräilyviikon tapahtumat juhlistavat Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta sekä Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Pyöräilyn edistämisellä on iso vaikutus molempien teemojen toteutumisessa: se vahvistaa kaikenikäisten hyvinvointia ja vähentää samalla liikenteen päästöjä.

Koko viikon ohjelma: vaasa.fi/pyorailyviikko

Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle Green Leaf -tunnustuksen työstä kestävän kehityksen sekä ympäristön ja ilmaston hyväksi. UNICEF on myöntänyt Vaasalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen merkkinä siitä, että lasten hyvinvointi ja oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä.