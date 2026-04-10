Espoon Niittykumpuun uusia koteja

As. Oy Espoon Luhtavilla rakennetaan omalle tontille osoitteeseen Niittyportti 8, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja lähellä palveluita. Kuusikerroksisessa Luhtavillassa on 56 asuntoa, jotka sopivat eri elämäntilanteisiin. Huoneistojakaumassa on painotettu useamman huoneen asuntoja. Kohteen energialuokka on A, ja se käyttää maalämpöä lämmitysenergianaan.

”Haluamme rakentaa koteja, jotka on suunniteltu arjen toimivuutta edistäen vastuullisuutta unohtamatta. Espoon Luhtavilla edustaa kaupunkiasumisen parhaita puolia. Kaikki tärkeä on lähellä, mutta oma koti tarjoaa rauhallisen ympäristön”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Espoon Luhtavillan kodit on suunniteltu valoisiksi ja pienetkin yksityiskohdat huomioiden. Lasitetut parvekkeet tuovat lisätilaa pitkälle syksyyn, ja korttelin yhteispihasta muodostuu asukkaiden yhteinen vehreä olohuone. Yhteispihan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota luonnonmukaisuuteen ja hulevesien käsittelyyn.

Luhtavillan ensimmäiseen kerrokseen on tulossa myös pesula, saunaosasto sekä kerhotila. Asukaspysäköintipaikat on osoitettu korttelin yhteiseen parkkihalliin.

Monipuolinen asuinalue

Niittykumpu sijaitsee Länsimetron varrella, ja Niittykummun aseman yhteydessä on kauppakeskus Niitty. Tapiolassa sijaitseva kauppakeskus AINOA ja Matinkylän kauppakeskus Iso Omena ovat alle kolmen kilometrin päässä. Niittykummun alueella on useita päivittäistavarakauppoja.

Alueen uusi perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palveluita saman katon alle, ja Luhtavillasta kilometrin säteeltä sijaitsee myös kaksi päiväkotia ja koulu. Niittykummussa on kattavat harrastusmahdollisuudet, ja Espoon rantaraitille sekä Haukilahden venesatamaan on alle kahden kilometrin matka.