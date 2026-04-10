Espoon Niittykumpuun uusia koteja
24.4.2026 10:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote
Skanska Kodit on käynnistänyt Espoon Niittykumpuun tulevan uuden ympäristöluokitellun kohteen, As. Oy Espoon Luhtavillan, ennakkomarkkinoinnin.
As. Oy Espoon Luhtavilla rakennetaan omalle tontille osoitteeseen Niittyportti 8, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja lähellä palveluita. Kuusikerroksisessa Luhtavillassa on 56 asuntoa, jotka sopivat eri elämäntilanteisiin. Huoneistojakaumassa on painotettu useamman huoneen asuntoja. Kohteen energialuokka on A, ja se käyttää maalämpöä lämmitysenergianaan.
”Haluamme rakentaa koteja, jotka on suunniteltu arjen toimivuutta edistäen vastuullisuutta unohtamatta. Espoon Luhtavilla edustaa kaupunkiasumisen parhaita puolia. Kaikki tärkeä on lähellä, mutta oma koti tarjoaa rauhallisen ympäristön”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.
Espoon Luhtavillan kodit on suunniteltu valoisiksi ja pienetkin yksityiskohdat huomioiden. Lasitetut parvekkeet tuovat lisätilaa pitkälle syksyyn, ja korttelin yhteispihasta muodostuu asukkaiden yhteinen vehreä olohuone. Yhteispihan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota luonnonmukaisuuteen ja hulevesien käsittelyyn.
Luhtavillan ensimmäiseen kerrokseen on tulossa myös pesula, saunaosasto sekä kerhotila. Asukaspysäköintipaikat on osoitettu korttelin yhteiseen parkkihalliin.
Monipuolinen asuinalue
Niittykumpu sijaitsee Länsimetron varrella, ja Niittykummun aseman yhteydessä on kauppakeskus Niitty. Tapiolassa sijaitseva kauppakeskus AINOA ja Matinkylän kauppakeskus Iso Omena ovat alle kolmen kilometrin päässä. Niittykummun alueella on useita päivittäistavarakauppoja.
Alueen uusi perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palveluita saman katon alle, ja Luhtavillasta kilometrin säteeltä sijaitsee myös kaksi päiväkotia ja koulu. Niittykummussa on kattavat harrastusmahdollisuudet, ja Espoon rantaraitille sekä Haukilahden venesatamaan on alle kahden kilometrin matka.
Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.
Uusia koteja Keski-Pasilaan – As. Oy Helsingin Resiinan ennakkomarkkinointi on käynnistynyt10.4.2026 09:35:00 EEST | Tiedote
Keski-Pasilaan, kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyyteen, on tulossa uusia ympäristöluokiteltuja koteja, joiden ennakkomarkkinointi on käynnistynyt.
Skanska on käynnistänyt asuntokohteen rakentamisen Turun Telakkarannassa2.4.2026 11:17:07 EEST | Tiedote
Skanska on käynnistänyt As. Oy Turun Prikantiinin rakentamisen Aurajoen varrella. Rakennukselle tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja sen energialuokka on A. Kyseessä on Skanskan viimeinen hanke Turun Telakkarannan asuinalueella.
Uudet ympäristöluokitellut kodit viimeistelevät asuinkorttelin Helsingin Oulunkylässä17.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Oulunkylän Veräjämäkeen rakentuu Skanskan toteuttama kylämäinen kolmen kohteen kortteli, jonka viimeisen kohteen ennakkomarkkinointi on nyt alkanut.
Skanska toteuttaa Haartmaninkatu 3:n B- ja C-siipien peruskorjauksen Helsingissä27.2.2026 08:45:09 EET | Tiedote
Skanska ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ovat sopineet Haartmaninkatu 3:n B- ja C-siipien peruskorjauksesta Helsingin Meilahdessa. Korjaustyöt käynnistyvät maaliskuussa 2026, ja urakan arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2028. Urakan arvo Skanskalle on 28 miljoonaa euroa.
Rakentaminen Skanskassa kääntyi kasvuun vuoden 2025 loppua kohti – asuntoprojektikehityksen markkina yhä haastava9.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Skanska Oy -konsernin vuoden 2025 liikevaihto supistui 3 prosenttia vuoteen 2024 nähden. Asuntoprojektikehityksen haasteellisen markkinan takia myös liikevoitto jäi edellisvuodesta.
