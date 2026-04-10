Skanska Oy

Espoon Niittykumpuun uusia koteja

24.4.2026 10:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote

Skanska Kodit on käynnistänyt Espoon Niittykumpuun tulevan uuden ympäristöluokitellun kohteen, As. Oy Espoon Luhtavillan, ennakkomarkkinoinnin.

Espoon Luhtavilla tavoittelee Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja sen energialuokka on A.

As. Oy Espoon Luhtavilla rakennetaan omalle tontille osoitteeseen Niittyportti 8, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja lähellä palveluita. Kuusikerroksisessa Luhtavillassa on 56 asuntoa, jotka sopivat eri elämäntilanteisiin. Huoneistojakaumassa on painotettu useamman huoneen asuntoja. Kohteen energialuokka on A, ja se käyttää maalämpöä lämmitysenergianaan.

”Haluamme rakentaa koteja, jotka on suunniteltu arjen toimivuutta edistäen vastuullisuutta unohtamatta. Espoon Luhtavilla edustaa kaupunkiasumisen parhaita puolia. Kaikki tärkeä on lähellä, mutta oma koti tarjoaa rauhallisen ympäristön”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Espoon Luhtavillan kodit on suunniteltu valoisiksi ja pienetkin yksityiskohdat huomioiden. Lasitetut parvekkeet tuovat lisätilaa pitkälle syksyyn, ja korttelin yhteispihasta muodostuu asukkaiden yhteinen vehreä olohuone. Yhteispihan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota luonnonmukaisuuteen ja hulevesien käsittelyyn.

Luhtavillan ensimmäiseen kerrokseen on tulossa myös pesula, saunaosasto sekä kerhotila. Asukaspysäköintipaikat on osoitettu korttelin yhteiseen parkkihalliin.

Monipuolinen asuinalue

Niittykumpu sijaitsee Länsimetron varrella, ja Niittykummun aseman yhteydessä on kauppakeskus Niitty. Tapiolassa sijaitseva kauppakeskus AINOA ja Matinkylän kauppakeskus Iso Omena ovat alle kolmen kilometrin päässä. Niittykummun alueella on useita päivittäistavarakauppoja.

Alueen uusi perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palveluita saman katon alle, ja Luhtavillasta kilometrin säteeltä sijaitsee myös kaksi päiväkotia ja koulu. Niittykummussa on kattavat harrastusmahdollisuudet, ja Espoon rantaraitille sekä Haukilahden venesatamaan on alle kahden kilometrin matka.  

Yhteyshenkilöt

Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi

Kuvat

Havainnekuva sisäpihalta päin
Havainnekuva asunnosta
Havainnekuva lasitetusta parvekkeesta
Havainnekuva kerhohuoneesta
Havainnekuva alueesta. Espoon Luhtavilla kuvassa korttelin oikeassa alareunassa.
Tietoja julkaisijasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.

