Kokoomuksen Heikki Autto: Hallitukselta yli miljardin lisäpanostus puolustukseen – myös droonitorjuntaa vahvistetaan
23.4.2026 14:45:45 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus päätti kehysriihessä noin 1 130 miljoonan euron lisäpanostuksista puolustukseen vuosille 2027–2030. Päätökset vahvistavat Suomen puolustuksen omavaraisuutta ja kohdistavat resursseja muun muassa droonien hankintaan, droonitorjuntaan sekä kotimaiseen räjähdetuotantoon.
”On tärkeää, että hallitus lunasti kehysriihessä pääministeri Orpon lupauksen droonitorjunnan ripeästä vahvistamisesta. Samalla on hyvä muistaa, että Suomi on varautunut droonien torjuntaan ja riihessä tehdyt päätökset ovat lisäys jo käynnissä oleviin investointeihin, joilla Suomi kehittää modernilla taistelukentällä tarvittavia kyvykkyyksiä”, kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto toteaa.
Droonipuolustusta kehitetään nopeasti muun muassa Rajavartiolaitoksen UXV-30-hankkeella, johon kohdennettiin riihessä 18 miljoonaa euroa. EU rahoittaa summasta 90 prosenttia, jolloin Suomen omaksi kustannukseksi jää vain 1,8 miljoonaa euroa. Hankkeella Suomeen saadaan moderneja drooneja ja kehittyneitä droonivalvontajärjestelmiä.
”UXV-30 hankkeella vahvistamme rajaturvallisuutta ja droonitorjuntakykyä kustannustehokkaasti. Riihessä tehdyt päätökset kotimaisen räjähdetuotannon kasvattamisesta ja droonitorjuntaan panostamisesta vastaavat niihin tarpeisiin, joita tämän sektorin kehittämiseen liittyy ja ne vähentävät samalla Suomen riippuvuutta kansainvälisistä toimitusketjuista”, Autto sanoo.
Kehysriihen päätösten pohjalta Suomen puolustusmenot nousevat 3,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Naton jäsenmaiden virallinen tavoite on saavuttaa 3,5 prosentin taso vasta vuoteen 2035 mennessä.
”Suomi kulkee ymmärrettävästi Nato-maiden etujoukoissa puolustusmenojen kasvattamisessa. Tuorein päätös vahvistaa edelleen puolustustamme ja näyttää suuntaa myös liittolaisillemme”, Autto toteaa.
Myös Ukrainan tukemiseen panostettiin riihessä: ”Suomen turvallisuusympäristöön vaikuttaa suoraan se, kuinka Ukraina onnistuu puolustustaistelussaan Venäjän aggressiota vastaan. Siksi hallitus osoitti kehysriihessä vielä 300 miljoonaa euroa lisää Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen. Tulemme myös käynnistämään Suomen ja Ukrainan välillä teollisen yhteistyön hankkeita, jotka hyödyttävät sekä Ukrainaa heidän puolustustaistelussaan että suomalaista puolustusteollisuutta ja sitä kautta suoraan myös Suomen puolustuskykyä”, Autto kertoo.
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Wallinheimo: SDP:n talouspoliittinen sekoilu jatkuu – kolme eri linjaa kolmessa viikossa23.4.2026 16:05:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo hämmästelee SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin tänään julkaisemaa kehysriihikritiikkiä.
Sinuhe Wallinheimo suuren valiokunnan puheenjohtajaksi23.4.2026 14:52:29 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi. Päätös tehtiin eduskuntaryhmän kokouksessa 23.4.2026. Wallinheimo seuraa tehtävässä eduskunnasta lähtevää kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Siréniä.
Kokoomuksen Laiho: 40 miljoonaa omalääkärimallin vahvistamiseen sekä omaishoitajien, lasten ja asunnottomien palvelujen kehittämiseen23.4.2026 14:01:00 EEST | Tiedote
Hallitus kohdistaa riihipäätöksellä 40 miljoonan euron määräaikaisen valtionavustuksen hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuodelle 2027. Rahoitusta on tarkoitus käyttää muun muassa omalääkärimallien sekä hoidon jatkuvuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitää päätöstä tärkeänä jatkona hallituksen määrätietoiselle työlle perusterveydenhuollon ja omalääkärimallin vahvistamiseksi.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Hallitus tukee kasvua vahvistamalla rakennusalaa ja helpottamalla ensiasunnon hankintaa23.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä pitää hallituksen kehysriihessä tekemiä päätöksiä korjausrakentamisen tukemisesta oikeina ja vastuullisina toimina rakennusalan tilanteen parantamiseksi ja kasvun käynnistämiseksi. Lisäksi hallitus esittää muutoksia ASP-järjestelmään, joilla ensiasunnon ostamisesta tehtäisiin houkuttelevampaa.
Kokoomuksen Partanen ja Kopra: 60 miljoonaa Karjalan rataan – itäinen Suomi ei jää sivuraiteelle23.4.2026 10:47:30 EEST | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä noin 60 miljoonan euron panostuksesta Karjalan radan kehittämiseen sekä erityistalousaluekokeilun valmistelun käynnistämisestä. Päätökset vahvistavat itäisen Suomen saavutettavuutta, huoltovarmuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
