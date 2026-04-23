Erikoiskaupan liiton hallitukseen useita uusia jäseniä
23.4.2026 14:50:38 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Petri Salo jatkaa Erikoiskaupan liitto ETU ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin useita uusia jäseniä eri toimialoilta. Lotta Holmaheikki aloittaa ETU Terveysalojen puheenjohtajana.
Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistykset kokoontuivat 23.4. vuosikokoukseen. Kokouksessa valittiin uusi hallitus.
Työpaikkatarvikekauppa ry:n puheenjohtaja ja Ajasto Paperproducts Oy:n toimitusjohtaja Petri Salo jatkaa Erikoiskaupan liiton hallituksen puheenjohtajana.
Varapuheenjohtajana jatkaa Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja ja Kirjakauppaliitto ry:n edustaja Minna Kokka sekä Tamro Oyj:n toimitusjohtaja ja Lääke- ja terveyshuolto ry:n edustaja Kai Kaasalainen.
Hallitukseen uusia jäseniä eri toimialoilta
Hallitukseen uusina jäseninä valittiin kuusi edustajaa eri jäsentoimialoilta:
- Näkeminen ja silmäterveys Näe ry – maajohtaja Lotta Holmaheikki, Specsavers Suomi
- Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry – tuoteryhmäjohtaja Päivi Hole, SOK
- Lääketeollisuus ry – toimitusjohtaja Jaakko Viitala, AstraZeneca Oy
- Sailab – MedTech Finland ry – toimitusjohtaja Juha Impilä, Philips Nordics Oy
- Rinnakkaislääketeollisuus ry – toimitusjohtaja Tommie Jern, Teva Finland Oy
- Kello- ja korukauppa ry – toimitusjohtaja Janne Kartano, Kultakeskus Oy
Hallituksessa jatkavat:
- Fashion Finland ry – yrittäjä Anne Niemi, Idanne Oy
- Muoti- ja urheilukauppa ry – toimitusjohtaja Virve Groning, U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF)
- RASI ry – toimitusjohtaja Harri Päiväniemi, STARK Suomi Oy
- Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto ry – toimitusjohtaja Päivi Paltola, Ruohonjuuri Oy
- Terveystuotetukut ry – konsultti Jarmo Hörkkö, Horphag
Lotta Holmaheikki ETU Terveysalojen uudeksi puheenjohtajaksi
Lotta Holmaheikki aloittaa ETU Terveysalojen puheenjohtajana. ETU Terveysalat on Erikoiskaupan liitto ETU ry:n terveysaloilla toimivien jäsenyhdistysten yhteistyöryhmä, joka edistää terveydenhuollon palveluita, terveysteknologiaa ja lääketieteen innovaatioita sekä alan investointeja.
”ETU Terveysalojen jäsenyhdistyksistä löytyy ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä luoda uutta. Pystymme edelleen tiivistämään yhteistyötä ja jäsenyhdistysten osaamisen ja asiantuntemuksen tuomista vahvemmin mukaan toimintaan. Näin löydämme lisää konkreettisia tapoja kehittää esimerkiksi terveydenhuollon palveluita, tuotteita ja toimintamalleja ja siten luoda kasvua ja vaikuttavuutta”, Holmaheikki sanoo.
ETU Terveysalat koostuu Erikoiskaupan liitto ETU ry:n terveysaloilla toimivista yhdistyksistä. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Rinnakkaislääketeollisuus ry, Näkeminen ja silmäterveys Näe ry, Sailab – Medtech Finland ry, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry ja Terveystuotetukut ry.
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Kotitalousvähennyksen korotus tärkeä – ”toivottavasti kannustin on riittävä”23.4.2026 10:45:23 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liitto pitää hallituksen päätöstä korottaa kotitalousvähennystä tärkeänä. Panostukset nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ovat niin ikään tarpeellisia.
Kotitalousvähennyksen korotus olisi tärkeä piristysruiske taloudelle9.4.2026 06:45:00 EEST | Tiedote
Kuluttajien luottamus on pohjalukemissa ja maailmanpoliittinen tilanne lisää epävarmuutta. Erikoiskaupan liitto haluaa hallituksen tarttuvan kevään kehysriihessä toimiin, jotka tuntuvat kotitalouksien arjessa nopeasti.
Erikoiskaupan liikevaihdon ennustetaan kasvavan tänä vuonna maltillisesti – kuluttajien luottamus heikentyi jälleen11.3.2026 12:13:38 EET | Tiedote
Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi Suomessa vuonna 2025 yhteensä 1,4 prosenttia. Vuodelle 2026 ennakoidaan maltillisempaa, noin 0,8 prosentin kasvua, mutta kuluttajien luottamuksen heikentyminen herättää alalla huolta.
Vuosi 2025 vahvistaa uskoa erikoiskaupan kasvuun7.2.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun ETUBot-ennustetyökalu arvioi erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kasvavan vuonna 2026 noin 0,8 prosenttia. Hyvä marraskuu 2025 vahvistaa odotuksia siitä, että myös joulukaupasta muodostui positiivinen.
Kauppa hurahti käyntiin syyskuussa – erikoiskaupan liikevaihto kasvamassa tänä vuonna10.12.2025 07:10:00 EET | Tiedote
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kasvavan 1,1 prosenttia vuoden 2025 aikana. Syyskuussa liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. Joulukaupalta odotetaan paljon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme