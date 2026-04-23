Erikoiskaupan liiton hallitukseen useita uusia jäseniä

Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistykset kokoontuivat 23.4. vuosikokoukseen. Kokouksessa valittiin uusi hallitus.

Työpaikkatarvikekauppa ry:n puheenjohtaja ja Ajasto Paperproducts Oy:n toimitusjohtaja Petri Salo jatkaa Erikoiskaupan liiton hallituksen puheenjohtajana.

Varapuheenjohtajana jatkaa Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja ja Kirjakauppaliitto ry:n edustaja Minna Kokka sekä Tamro Oyj:n toimitusjohtaja ja Lääke- ja terveyshuolto ry:n edustaja Kai Kaasalainen.

Hallitukseen uusia jäseniä eri toimialoilta

Hallitukseen uusina jäseninä valittiin kuusi edustajaa eri jäsentoimialoilta:

Näkeminen ja silmäterveys Näe ry – maajohtaja Lotta Holmaheikki , Specsavers Suomi

, Specsavers Suomi Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry – tuoteryhmäjohtaja Päivi Hole , SOK

, SOK Lääketeollisuus ry – toimitusjohtaja Jaakko Viitala , AstraZeneca Oy

, AstraZeneca Oy Sailab – MedTech Finland ry – toimitusjohtaja Juha Impilä , Philips Nordics Oy

, Philips Nordics Oy Rinnakkaislääketeollisuus ry – toimitusjohtaja Tommie Jern , Teva Finland Oy

, Teva Finland Oy Kello- ja korukauppa ry – toimitusjohtaja Janne Kartano, Kultakeskus Oy

Hallituksessa jatkavat:

Fashion Finland ry – yrittäjä Anne Niemi , Idanne Oy

, Idanne Oy Muoti- ja urheilukauppa ry – toimitusjohtaja Virve Groning , U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF)

, U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) RASI ry – toimitusjohtaja Harri Päiväniemi , STARK Suomi Oy

, STARK Suomi Oy Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto ry – toimitusjohtaja Päivi Paltola , Ruohonjuuri Oy

, Ruohonjuuri Oy Terveystuotetukut ry – konsultti Jarmo Hörkkö, Horphag





Lotta Holmaheikki ETU Terveysalojen uudeksi puheenjohtajaksi

Lotta Holmaheikki aloittaa ETU Terveysalojen puheenjohtajana. ETU Terveysalat on Erikoiskaupan liitto ETU ry:n terveysaloilla toimivien jäsenyhdistysten yhteistyöryhmä, joka edistää terveydenhuollon palveluita, terveysteknologiaa ja lääketieteen innovaatioita sekä alan investointeja.

”ETU Terveysalojen jäsenyhdistyksistä löytyy ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä luoda uutta. Pystymme edelleen tiivistämään yhteistyötä ja jäsenyhdistysten osaamisen ja asiantuntemuksen tuomista vahvemmin mukaan toimintaan. Näin löydämme lisää konkreettisia tapoja kehittää esimerkiksi terveydenhuollon palveluita, tuotteita ja toimintamalleja ja siten luoda kasvua ja vaikuttavuutta”, Holmaheikki sanoo.

ETU Terveysalat koostuu Erikoiskaupan liitto ETU ry:n terveysaloilla toimivista yhdistyksistä. Yhteistyöryhmän jäseniä ovat Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Rinnakkaislääketeollisuus ry, Näkeminen ja silmäterveys Näe ry, Sailab – Medtech Finland ry, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry ja Terveystuotetukut ry.