Sote-uudistuksen tavoite terveyserojen kaventamisesta karkaa

23.4.2026 14:44:53 EEST | Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry | Tiedote

Terveydenhuollon asiakasmaksujen korottaminen nostaa kynnystä hoitoon hakeutumiseen ja pahentaa eriarvoisuutta. Terveyserot eivät näin kavennu, ne kasvavat.

Eilen päättyneessä kehysriihessä hallitus päätti nostaa terveydenhuollon asiakasmaksuja miltei 90:llä miljoonalla. Terveyskeskusmaksua nostetaan 20:llä prosentilla ja erikoissairaanhoitoon luodaan uusia lisämaksuja korotusten lisäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakasmaksut ovat indeksitarkistukset mukaan lukien miltei kaksinkertaistuneet tämän hallituskauden aikana. 

Sote-uudistuksen tavoite oli terveyserojen kaventaminen. Asiakasmaksujen toistuva korottaminen nostaa kynnystä hoitoon hakeutumiseen ja pahentaa siten eriarvoisuutta. Korotusten yhdistyminen hyvinvointialueen rahoituksen leikkauksiin tarkoittaa käytännössä sitä, että hoitoa saa vähemmän ja se maksaa enemmän.  

Rahaa riittää silti muualle. 65 vuotta täyttäneiden Kela-malli ei ole vähentänyt julkisen terveydenhuollon käyttöä ja kohdistuu lähinnä hyvätuloisille, mutta silti hallitus päätti jatkaa sitä. Lääkäriliitto on toistuvasti esittänyt, että mallia jatkokehitettäisiin kokonaisvastuun ottavaksi omalääkärikokeiluksi. 

Lääkäriliitto ymmärtää valtion säästötarpeet, mutta on hyvin kriittinen tavasta, jolla ne kohdennetaan. Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus riittäviin terveyspalveluihin. Luottamus terveydenhuoltoon on rapautunut tällä hallituskaudella, ja näin sitä heikennetään entisestään. 

Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu noin 90 % Suomessa toimivista lääkäreistä. Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye