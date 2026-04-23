Sinuhe Wallinheimo suuren valiokunnan puheenjohtajaksi
23.4.2026 14:52:29 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi. Päätös tehtiin eduskuntaryhmän kokouksessa 23.4.2026. Wallinheimo seuraa tehtävässä eduskunnasta lähtevää kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Siréniä.
Wallinheimolla on vahva kokemus suuren valiokunnan työstä. Hän on nykyisen eduskunnan pitkäaikaisin suuren valiokunnan jäsen. Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2011 ja koko sen ajan tämän valiokunnan jäsenenä.
– Suuren valiokunnan puheenjohtajuus on hieno ja vastuullinen tehtävä. Isänmaan edun edistäminen jatkuu nyt entistä vahvemmin myös kansainvälisellä areenalla, Wallinheimo sanoo.
– Suuri valiokunta on eduskunnan vaikuttavimpia kansainvälisiä toimijoita, ja haluan omalla työlläni vahvistaa Suomen ääntä Euroopassa sekä pitää huolta siitä, että kansallinen etu näkyy päätöksenteossa, hän jatkaa.
Wallinheimo on suorittanut Bachelor of Arts -tutkinnon (kansainvälinen politiikka) Denverin yliopistossa vuonna 1996. Lisäksi hänellä on BBA-tutkinto ja liikuntatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta. Hän asuu perheensä kanssa Jyväskylässä ja edustaa Keski-Suomen vaalipiiriä.
Virallinen päätös paikan täyttämisestä tehdään eduskunnan täysistunnossa ensi viikolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe Wallinheimo
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme