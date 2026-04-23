Sinuhe Wallinheimo suuren valiokunnan puheenjohtajaksi

Wallinheimolla on vahva kokemus suuren valiokunnan työstä. Hän on nykyisen eduskunnan pitkäaikaisin suuren valiokunnan jäsen. Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2011 ja koko sen ajan tämän valiokunnan jäsenenä.

– Suuren valiokunnan puheenjohtajuus on hieno ja vastuullinen tehtävä. Isänmaan edun edistäminen jatkuu nyt entistä vahvemmin myös kansainvälisellä areenalla, Wallinheimo sanoo.

– Suuri valiokunta on eduskunnan vaikuttavimpia kansainvälisiä toimijoita, ja haluan omalla työlläni vahvistaa Suomen ääntä Euroopassa sekä pitää huolta siitä, että kansallinen etu näkyy päätöksenteossa, hän jatkaa.

Wallinheimo on suorittanut Bachelor of Arts -tutkinnon (kansainvälinen politiikka) Denverin yliopistossa vuonna 1996. Lisäksi hänellä on BBA-tutkinto ja liikuntatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta. Hän asuu perheensä kanssa Jyväskylässä ja edustaa Keski-Suomen vaalipiiriä.

Virallinen päätös paikan täyttämisestä tehdään eduskunnan täysistunnossa ensi viikolla.