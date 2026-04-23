Mai Kivelä: Hallitus syytää miljoonia kivihiiltäkin saastuttavampaan turpeeseen ja jättää tavalliset ihmiset kärsimään
23.4.2026 15:00:04 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Orpon hallitus jatkoi viimeisessä kehysriihessään ympäristölle tuhoisaa linjaa, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä sanoo. Hallitus esittää turpeen tukemista kaikkineen 18 miljoonan euron edestä.
– Samaan aikaan, kun pienituloisten kurittamista jatketaan ja sote-järjestöiltä leikataan lähes puolet, ympäristöhaitallisille tuille kyllä löytyy kummasti rahaa, Kivelä sanoo.
– Turpeennosto tuhoaa suoluonnon ja turpeenpolton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltäkin suuremmat, mutta hallitus hekumoi “turpeen kunnianpalautuksella”. Hallituksen ilmastopolitiikka on häpeällinen farssi, Kivelä jatkaa.
Turpeen tukemisen lisäksi hallitus esittää muun muassa maatalouden energiaveron lisäpalautusta sekä ajoneuvoveron ja polttoaineen hiilidioksidiveron laskemista.
– Hallitus on romuttanut suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaedellytyksia massiivisella tavalla ja tehnyt ihmisten arjesta monin tavoin turvattomampaa ja kurjempaa, väitetysti pakon edessä. Silti ollaan kykeneviä ja valmiita syytämään kymmeniä miljoonia ilmaston kuumenemiseen ja ympäristön tuhoamiseen, Kivelä jatkaa.
Hallitus nosti kehysriihen tiedotustilaisuudessa kohokohtina myös muun muassa kompostitarkastusten poistamisen ja virikesetelin käytön laajentamisen metsästykseen.
– Tämä kuulostaa onnettomalta vitsiltä. Näinkö saadaan talous kuntoon ja tavallisten suomalaisten ahdinkoa lievitettyä? Miettisin kahdesti ennen kuin ylpeilisin tällaisilla esityksillä nykyisessä työllisyys- ja taloustilanteessa, jonka hallituksen kolmen vuoden kurjistava linja on saanut aikaan, Kivelä sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Kehysriihen leikkaukset nähdään jälleen peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen arjessa23.4.2026 09:22:16 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski arvostelee hallituksen kehysriihen päätöksiä, jotka heikentävät koulutuksen rahoitusta ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta.
Minja Koskela: Orpon ja Purran vappumiljardin maksavat sairaat, vanhukset ja kuolleiden omaiset22.4.2026 21:49:52 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää hallituksen kehysriihessä sopimat korotukset terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin.
Turhia kuolemia ilman toimia - Vasemmistonaiset vaatii välittömiä tekoja naismurhien lopettamiseksi22.4.2026 11:04:02 EEST | Tiedote
Uhrille läheisen miehen tappamana kuolee Suomessa keskimäärin 20 naista vuodessa. Vuoden 2026 ensimmäisten kolmen ja puolen kuukauden aikana naismurhia on tehty jo yhdeksän. Uutinen yhdeksännestä uhrista saapui viime viikolla. Luku on suurempi kuin koskaan. Jos tappamisen tahti jatkuu samana niin lähisuhdeväkivallan uhrina saattaa kuolla tänä vuonna lähes 40 naista.
Pia Lohikoski: Korkeakoulurakenteen tulevaisuus tarvitsee jonkun ohjaksiin22.4.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski ihmettelee poliittista hiljaisuutta korkeakoulukentän myllerryksestä. Yliopistot ovat ostaneet ja hankkineet päätäntävallan jo useista ammattikorkeakouluista ympäri Suomen. Hän jättää asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.
Hanna Sarkkinen: Hallituksen on vastattava suomalaisten työttömyyskriisiin viimeisessä kehysriihessään20.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen viimeinen kehysriihi käydään tällä viikolla. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen korostaa tarvetta konkreettisille toimille Suomen työttömyyskriisiin vastaamiseksi ja suomalaisten taloudellisen ahdingon helpottamiseksi.
