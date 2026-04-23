Mai Kivelä: Hallitus syytää miljoonia kivihiiltäkin saastuttavampaan turpeeseen ja jättää tavalliset ihmiset kärsimään

– Samaan aikaan, kun pienituloisten kurittamista jatketaan ja sote-järjestöiltä leikataan lähes puolet, ympäristöhaitallisille tuille kyllä löytyy kummasti rahaa, Kivelä sanoo.

– Turpeennosto tuhoaa suoluonnon ja turpeenpolton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltäkin suuremmat, mutta hallitus hekumoi “turpeen kunnianpalautuksella”. Hallituksen ilmastopolitiikka on häpeällinen farssi, Kivelä jatkaa.

Turpeen tukemisen lisäksi hallitus esittää muun muassa maatalouden energiaveron lisäpalautusta sekä ajoneuvoveron ja polttoaineen hiilidioksidiveron laskemista.

– Hallitus on romuttanut suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaedellytyksia massiivisella tavalla ja tehnyt ihmisten arjesta monin tavoin turvattomampaa ja kurjempaa, väitetysti pakon edessä. Silti ollaan kykeneviä ja valmiita syytämään kymmeniä miljoonia ilmaston kuumenemiseen ja ympäristön tuhoamiseen, Kivelä jatkaa.

Hallitus nosti kehysriihen tiedotustilaisuudessa kohokohtina myös muun muassa kompostitarkastusten poistamisen ja virikesetelin käytön laajentamisen metsästykseen.

– Tämä kuulostaa onnettomalta vitsiltä. Näinkö saadaan talous kuntoon ja tavallisten suomalaisten ahdinkoa lievitettyä? Miettisin kahdesti ennen kuin ylpeilisin tällaisilla esityksillä nykyisessä työllisyys- ja taloustilanteessa, jonka hallituksen kolmen vuoden kurjistava linja on saanut aikaan, Kivelä sanoo.