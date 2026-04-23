Kokoomuksen Wallinheimo: SDP:n talouspoliittinen sekoilu jatkuu – kolme eri linjaa kolmessa viikossa
23.4.2026 16:05:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo hämmästelee SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin tänään julkaisemaa kehysriihikritiikkiä.
– Onko SDP:n talouspoliittisella populismilla enää mitään rajaa? Puolueen linja vaihtuu viikoittain sen mukaan, mille yleisölle milloinkin puhutaan. Yhtenä päivänä hallitus leikkaa liikaa, toisena taas liian vähän. Yhtenä päivänä Suomen pitäisi siirtyä Espanjan elvyttävälle talouslinjalle, toisena varapuheenjohtaja vaatii kovempaa sopeutusta. SDP:n oma politiikka tuntuu olevan kaikkea, kaikille ja joka suuntaan, Wallinheimo toteaa.
Wallinheimo muistuttaa, että SDP:n edustajat ovat lyhyen ajan sisään ehtineet vaatia täysin vastakkaisia asioita.
– Maaliskuussa puheenjohtaja Lindtman vaati hallitukselta 1,4 miljardin euron lisäsopeutusta. Viime viikolla Lindtman hehkutti Barcelonan vasemmistojohtajakokouksen jälkeen, että Suomi voisi ottaa oppia Espanjan selvästi löysemmästä ja elvyttävämmästä talouslinjasta.
– Tiistaiaamuna SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ehti ensin vaatia MTV:n Huomenta Suomessa 1,4 miljardin euron lisäsopeutusta. Mutta vain tuntia myöhemmin Säätytalon edessä yhdessä mielenosoittajien kanssa linja kääntyi: leikkaukset seis sotejärjestöiltä. Vaihtoehtobudjetissa SDP kuitenkin esitti lähes 100 miljoonan euron säästöjä järjestökenttään. Ja nyt tänään sama puolue Razmyarin suulla valittaa, että hallitus sopeuttaa liian vähän. Linja on kuin tuuliviiri myrskyssä, Wallinheimo lataa.
Orpon hallitus on päättänyt yhteensä 10 miljardin euron sopeutustoimista. Valtiovarainministeriön mukaan hallituksen päätökset vahvistavat julkista taloutta noin 10 miljardilla eurolla pitkällä aikavälillä, puolustusmenojen kasvu pois lukien.
Kehysriihessä päätettiin vielä 520 miljoonan euron lisäsopeutuksista vuoden 2030 tasossa. Ilman hallituksen toimia velkaa otettaisiin tänä vuonna karkeasti noin 4 miljardia euroa enemmän, Wallinheimo listaa.
– Razmyarin kritiikki olisi helpompi ottaa vakavasti, jos SDP:llä olisi tarjota oma uskottava vaihtoehto. Mutta ei ole. SDP ei ole vieläkään sitoutunut valtiovarainministeriön virka-arvioon ensi vaalikauden 6–10 miljardin euron sopeutustarpeesta. Omaa sopeutustavoitettaan puolue aikoo kertoa vasta vuoden 2026 lopulla – siis vain muutama kuukausi ennen eduskuntavaaleja. Mitä SDP oikein pelkää, Wallinheimo kysyy.
Wallinheimo esittääkin lopuksi SDP:lle neljä kysymystä:
- Jos hallituksen linja on aina väärin ja huono, niin mikä on SDP:n oma sopeutustavoite, ja miksi sitä ei voi kertoa jo nyt?
- Jos hallitus sopeuttaa liian vähän, mistä SDP leikkaisi enemmän?
- Jos Suomen pitäisi seurata Espanjan elvyttävää linjaa, miten se sopii yhteen Razmyarin lisäsopeutusvaatimuksen kanssa?
- Mitä hallituksen sopeutustoimista SDP todella peruisi ja ja millä ne rahoitetaan?
– Kunnes nämä vastaukset saadaan, SDP:n talouspoliittinen kritiikki on pelkkää populismia ilman sisältöä. Linja vaihtuu viikoittain, mutta yksi asia pysyy: oma uskottava vaihtoehto puuttuu edelleen, Wallinheimo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme