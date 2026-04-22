Taas takapakkia tasa-arvolle: Palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoa viivästytetään

23.4.2026 15:14:49 EEST | STTK ry. | Tiedote

Suomi jättää noudattamatta palkkaepätasa-arvoa kurovan palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoaikaa ja rikkoo näin räikeästi sopimusvelvoitteitaan.

Palkka-avoimuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa viivästytetään yli vaaditun voimaantuloajan. Tämänhetkisen tiedon mukaan esitys annetaan eduskunnalle kesäkuun loppupuolella eli reilusti sen jälkeen, kun direktiivi olisi pitänyt toimeenpanna kesäkuun alussa. 

– Suomi rikkoo räikeästi sopimusvelvoitteitaan EU:ta kohtaan jättäessään noudattamatta direktiivin toimeenpanoaikaa. Suomen on noudatettava EU-sääntelyn vaatimuksia – myös silloin, kun kyse on poliittisesti hankalasta asiasta, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi muistuttaa. 

Palkka-avoimuusdirektiivin tavoite on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Se velvoittaa työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin ja edistämään palkkauksen läpinäkyvyyttä palkkarakenteissa. Vuonna 2025 sukupuolten välinen palkkaero Suomessa oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 15,9 prosenttia.  

– Sukupuolten väliseen palkkaepätasa-arvoon voidaan aidosti puuttua vasta, kun palkkarakenteet ovat läpinäkyviä, samanarvoiset työt kyetään tunnistamaan ja palkkavertailu tehdään syrjimättömästi objektiivisin perustein. Juuri tähän direktiivi tähtää, Kirvesniemi sanoo. 

Direktiivin toimeenpano jäämässä alle minimitason 

Palkka-avoimuusdirektiivi sisältää lukuisia työkaluja, joiden kattavalla käytöllä olisi mahdollista edistää miesten ja naisten samapalkkaisuutta. Lausuntokierroksella ollut hallituksen esitys ei kuitenkaan täyttänyt edes direktiivin minimivaatimuksia. Esimerkiksi direktiivin edellyttämä määritelmä samanarvoisesta työstä poistettiin esityksestä työnantajien painostuksesta. 

– Ensin entinen tasa-arvon mallimaa esittää direktiivin toimeenpanoa alle minimivaatimusten ja sitten jättää noudattamatta sen toimeenpanoaikaa. Tasa-arvon edistäminen ei todella ole tämän hallituksen prioriteetti, Kirvesniemi sanoo. 

Euroopan komissiolta on saatu vahva viesti direktiivin toimeenpanon tärkeydestä. Suomen on sitouduttava sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja toimeenpantava palkka-avoimuusdirektiivi pikimmiten, vähintään minimitasoisesti. 

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.

Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.

Lue lisää julkaisijalta STTK ry.

STTK: Tasa-arvolain muutosesitykset ovat sumutusta, raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimin vähene26.3.2026 14:05:07 EET | Tiedote

Hallituksen esitys tasa-arvolain muutoksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen siirtyy tänään eduskuntakäsittelyyn. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vähentää työelämän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. STTK:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen mielestä lakimuutokset ovat silkkaa sumutusta, kun samaan aikaan eduskunnassa käsitellään määräaikaisten työsuhteiden helpottamiseen tähtäävää lakiesitystä. Työsopimuslailla halutaan heikentää määräaikaisissa työsuhteissa olevien turvaa mahdollistamalla perusteettomat määräaikaiset työsopimukset vuodeksi. ─ Toisella kädellä yritetään antaa, mutta toisella otetaan, ja lopputulos jopa heikkenee nykytilaan verrattuna. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimenpiteillä vähene, Kirvesniemi kiteyttää. Tasa-arvolain muutosesitysten perusteella lakia täsmennettäisiin siten, että syrjintäperusteisiin lisättäisiin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus. Muutoksia tehtäisiin myös esimerkiksi vuokratyöt

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye