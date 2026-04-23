Matalapaine tuo puuskaisia tuulia ja lumisateita maan etelä- ja keskiosaan viikonloppuna
23.4.2026 15:24:58 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Ajokeli voi huonontua hetkellisesti lumisateiden takia, jotka ovat paikoin sakeita. Myös puuskainen tuuli voi aiheuttaa vahinkoja.
Ilmatieteen laitoksen 23. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan vielä torstaina ja perjantaina sää on laajalti poutaista. Tilanne muuttuu lauantain vastaisena yönä, kun maan länsiosaan saapuu luoteesta matalapaine, joka liikkuu lauantain aikana maan etelä- ja keskiosan yli kaakkoon.
Matalapaineeseen liittyvät sateet tulevat lumena etenkin maan keskiosassa sekä Pohjanmaan maakunnista Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan yltävällä alueella, missä lunta voi kertyä lauantaipäivän aikana yli viisi senttimetriä.
”Lumisateet voivat olla paikoin sakeita, ja ajokeli voi olla hetkellisesti jopa erittäin huono”, sanoo päivystävä meteorologi Eetu Rimo Ilmatieteen laitokselta.
Maan eteläosassa sade tulee iltapäivällä vetenä, illasta alkaen myös osin lumena. Illalla voimistuvan pohjoistuulen takia lunta voi sataa hetkellisesti pyryttämällä etenkin länsirannikon läheisyydessä.
Tuuli on puuskaista sunnuntaina, lumisateiden painopiste siirtyy itään
Sunnuntain vastaisena yönä matalapaineen keskus siirtyy Suomen itäpuolelle ja sää poutaantuu maan länsiosassa. Maan itäosan ylle jää vielä pyörimään lumisateita, jotka jatkuvat iltapäivään asti.
”Idässä ja paikoin etelässä ajokeli on huono lumisateen ja loskaisten tai lumisten teiden takia vielä sunnuntaina, etenkin yön ja aamun tunteina”, Rimo ennustaa.
Sunnuntain edetessä pohjoisen ja koillisen välinen tuuli voimistuu entisestään maan etelä- ja keskiosassa. Voimakkaimmillaan tuuli on keskipäivän tunteina; kovimmat puuskat painottuvat maan eteläosaan. Puuskat ovat voimakkuudeltaan laajalti 15–20 metriä sekunnissa, etelässä voidaan paikoin yltää 20–24 metriä sekunnissa puhaltaviin puuskalukemiin. Tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.
Sunnuntai-iltaan mennessä loputkin sateet poistuvat Suomesta ja tuulet heikkenevät.
Ylimmät lämpötilat ovat viikonloppuna suurin piirtein koko maassa nollan ja kahdeksan plusasteen välillä. Päivän ylimmät lämpötilat ovat maan pohjoisosassa ajankohtaan nähden tavanomaisia, maan etelä- ja keskiosassa ollaan hieman tavanomaista viileämmissä lämpötiloissa.
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tutkimus: ilmaston 1,5 asteen raja ylittyi odotettua aiemmin20.4.2026 10:57:42 EEST | Tiedote
Maapallon keskilämpötila ylitti 1,5 celsiusasteen rajan jo vuonna 2024, mikä on jopa seitsemän vuotta aikaisemmin kuin useimmat ilmastomallit ennustivat. Tuore tutkimus osoittaa, että vain ne mallit, jotka simuloivat lähivuosikymmenten lämpenevän nopeimmin, onnistuivat ennakoimaan tämän kehityksen oikein.
Why 1.5°C warming arrived early – and what it means for the future20.4.2026 10:57:42 EEST | Press release
Global temperatures exceeded the 1.5°C warming threshold in 2024 for the first time – three to seven years earlier than most climate models predicted. This was not just a symbolic milestone: it was a real-world test of whether climate models accurately capture the pace of near-term warming.
